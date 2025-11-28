Sân bay quốc tế và cơ hội bứt phá của du lịch biển phía Đông TP HCM

Dòng khách quốc tế chủ yếu di chuyển bằng đường hàng không, tạo điều kiện để các địa phương ven biển và vùng ngoại ô gần sân bay phát triển sản phẩm du lịch đa dạng.

Khi hàng không tiếp sức du lịch

9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đón hơn 15,4 triệu lượt khách quốc tế, trong đó 85,1% di chuyển bằng đường hàng không; 13,5% qua đường bộ và 1,4% bằng đường biển.

Tỷ lệ này cho thấy hàng không luôn là kênh đóng vai trò cầu nối chính giữa du khách quốc tế và điểm đến trong nước, đặc biệt là các vùng ven biển và địa phương gần với sân bay.

Sân bay tạo điều kiện cho du lịch phát triển bằng cách kết nối các địa điểm du lịch với du khách từ khắp nơi trên thế giới

Thực tế tại nhiều quốc gia trong khu vực cho thấy gần sân bay là những khu vực có du lịch phát triển mạnh. Thái Lan là một trong những nước đầu tư vào hàng không mạnh nhất với loạt sân bay lớn như sân bay Suvarnabhumi (Bangkok), sân bay quốc tế Phuket và sân bay quốc tế Chiang Mai. Đây là các trung tâm trung chuyển nhộn nhịp, kết nối Thái Lan với thế giới và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thông qua du lịch.

Cơ quan Thống kê Indonesia (BPS) ngày 3-11 cho biết, nước này đã đón 11,43 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2025. Sân bay quốc tế Ngurah Rai trở thành "cửa ngõ" tạo sức bật cho du lịch Indonesia, đặc biệt là "thiên đường du lịch" Bali. Mỗi năm đón hàng triệu du khách, sân bay này thúc đẩy hệ sinh thái lưu trú từ resort cao cấp đến khách sạn boutique, đồng thời kích hoạt mạnh mẽ các tour biển, dịch vụ vận chuyển và trải nghiệm văn hóa, ẩm thực.

Tại Việt Nam, cùng với sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất, sắp tới du lịch Việt được kỳ vọng sẽ ‘cất cánh’ cùng sân bay Long Thành khi cảng hàng không này dự kiến có công suất phục vụ 25 triệu lượt khách trong giai đoạn 1, 50 triệu lượt khách trong giai đoạn 2 và giai đoạn cuối cùng sẽ giúp sân bay có khả năng phục vụ 100 triệu lượt khách mỗi năm.

Có thể thấy, sân bay không chỉ là hạ tầng di chuyển mà còn là động lực mở lối cho các điểm đến ven biển, ngoại ô hay địa phương còn nhiều dư địa phát triển tiếp cận thị trường khách quốc tế.

Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, các địa phương gần sân bay có điều kiện nâng cấp dịch vụ, thu hút đầu tư và kéo dài thời gian lưu trú của du khách, từ đó tạo nền tảng phát triển du lịch theo chiều sâu thay vì phụ thuộc đơn thuần vào tài nguyên tự nhiên.

Vị thế mới của cụm du lịch biển phía Đông TP HCM

Khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động, khu vực phía Đông Nam TP HCM gồm Long Hải, Vũng Tàu và Hồ Tràm được đánh giá là cụm điểm đến có khả năng hưởng lợi trực tiếp. Với đặc điểm nằm trong phạm vi di chuyển ngắn từ sân bay, cụm du lịch này đáp ứng đúng nhu cầu của du khách quốc tế là lựa chọn địa điểm gần cửa ngõ hàng không để tối ưu thời gian nghỉ dưỡng.

Du lịch Long Hải được dự đoán sẽ "sang trang" khi sân bay Long Thành đi vào vận hành

Trong nhóm điểm đến này, Long Hải sở hữu nhiều lợi thế khác biệt. Dù có lịch sử phát triển lâu đời, khu vực vẫn giữ được cảnh quan hoang sơ và nhịp sống yên bình. Sự kết hợp giữa biển, núi và các giá trị văn hóa địa phương từ làng chài, di tích văn hóa, lịch sử tạo nên hệ sinh thái điểm đến có chiều sâu mà khách quốc tế thường tìm kiếm.

Bên cạnh việc nghỉ dưỡng tại các resort biển cao cấp, du khách có thể kết hợp nhiều hoạt động như tham quan di tích, tìm hiểu đời sống làng chài, leo núi, thưởng thức ẩm thực bản địa… mà không phải di chuyển quá xa.

Hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện cũng là yếu tố củng cố thêm lợi thế cho Long Hải. Các tuyến đường ven biển đã và đang được nâng cấp, quy hoạch cao tốc liên vùng giúp rút ngắn thời gian từ sân bay Long Thành về Long Hải xuống khoảng 40-45 phút.

Long Hải - điểm "hạ cánh" của dòng tiền đầu tư

Sân bay Long Thành chuẩn bị vận hành tạo ra lợi thế cạnh tranh lớn cho du lịch phía Đông TP HCM, trong đó Charm Resort Long Hải là dự án được đánh giá có khả năng đón đầu rõ rệt. Chỉ mất khoảng 45 phút di chuyển từ sân bay, Long Hải phù hợp với nhóm khách quốc tế ưu tiên điểm đến ven biển gần cửa ngõ hàng không.

Charm Resort Long Hải dự kiến đi vào vận hành vào đầu năm 2026, gần với thời điểm sân bay Long Thành khai thác giai đoạn 1

Charm Resort Long Hải hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện, bàn giao vào tháng 12.2025 và chuẩn bị vận hành, giúp loại bỏ phần lớn rủi ro thường gặp ở các dự án nghỉ dưỡng mới.

Hệ tiện ích, không gian resort và dịch vụ được quy hoạch đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng đơn vị quản lý chuyên nghiệp Vienna House by Wyndham, tạo điều kiện để dự án sẵn sàng đón khách ngay khi sân bay Long Thành trở thành cửa ngõ quốc tế.

Đồng thời, việc Long Hải sở hữu tài nguyên văn hóa bản địa đặc sắc từ làng chài, di tích văn hóa, lịch sử… cho phép Charm Resort Long Hải tích hợp thêm nhiều trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú và tăng giá trị khai thác thương mại.

Nếu các dự án như Charm Resort Long Hải được triển khai hiệu quả, Long Hải sẽ không chỉ là điểm đến "gần sân bay" mà còn là "bến du lịch cao cấp" dành cho khách quốc tế và nội địa trong tương lai.