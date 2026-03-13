Mô hình trung tâm thương mại mở tại các khu đô thị lên ngôi đón “sóng” tiêu dùng đa trải nghiệm

Do đó, dễ hiểu vì sao Vincom Collection - mô hình trung tâm thương mại mở trong lòng các khu đô thị Vinhomes nhanh chóng lọt "mắt xanh" của các nhãn hàng.

Bước chuyển mình mạnh mẽ của ngành bán lẻ

Năm 2025, ngành bán lẻ, nhất là lĩnh vực F&B, chứng kiến sự trỗi dậy của nhiều thương hiệu tiên phong trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng. Ngược lại, khoảng 50.000 điểm kinh doanh trên cả nước chỉ thuần tuý bán sản phẩm đã biến mất. 2 thái cực này phản ánh mức độ cạnh tranh khốc liệt, đồng thời cho thấy nhu cầu "chạm tới cảm xúc" của người mua đã là xu hướng không thể đảo ngược.

"Đây là xu hướng toàn cầu nhưng diễn ra nổi bật hơn ở Việt Nam bởi đặc điểm dân số trẻ, nhu cầu trải nghiệm, gặp gỡ xã hội rất mạnh. Do đó, để tồn tại được, các trung tâm thương mại, cửa hàng bán lẻ buộc phải là điểm đến tổng hợp, từ ăn uống, mua sắm cho tới thư giãn, giải trí, sức khoẻ", ông Hoàng Dũng, Chủ tịch F&B Investment, cho biết.

Các mô hình tiêu dùng đa trải nghiệm ngày càng phủ sóng sân chơi của ngành bán lẻ

Theo CBRE Việt Nam, sự kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực, giải trí và công nghệ tương tác ở các TTTM đã giữ chân khách hàng cao hơn 30%-50% so với các cửa hàng riêng lẻ. Nhờ đó, chi tiêu cho các sản phẩm, dịch vụ tăng tương ứng, giúp các nhãn hàng tăng doanh thu thêm từ 15%-25%, theo McKinsey. Hiệu quả thực tế này đã kích hoạt sự chuyển động nhanh chóng hơn cho bất động sản thương mại.

"Các dự án mới đã thiết kế diện tích rộng hơn, không gian thoáng hơn cho mặt bằng kinh doanh, tạo điều kiện dễ dàng cho việc bày trí hay tổ chức sự kiện, hoạt động tương tác. Và quan trọng không kém là họ cũng tính toán ngành hàng khoa học để khách hàng vừa có trải nghiệm đa dạng mà các cửa hàng cũng có hiệu quả dài lâu", ông Hoàng Dũng phân tích.

Tuy nhiên, không phải dự án nào cũng sẵn sàng các điều kiện để áp dụng mô hình kinh doanh mới, nhất là ở khu vực nội thành - nơi hạ tầng, dân số quá tải và ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng. Trong bối cảnh này, "miền đất hứa" đang được mở ra tại các đô thị mới vùng vệ tinh, với tâm điểm là mô hình Vincom Collection vừa chính thức ra mắt tháng 1-2026.

Chớp cơ hội hiếm tại các TTTM mở Vincom Collection

Bắt nhịp xu thế tiêu dùng mới, Vincom Collection được thiết kế theo mô hình TTTM mở, sở hữu ưu thế vượt trội về hạ tầng so với khu vực nội đô. Thay vì những shophouse hay nhà phố đơn lẻ, rời rạc, Vincom Collection là quần thể đồ sộ, hội tụ đủ các phong cách kiến trúc trên thế giới, kết hợp với quảng trường, công viên, mặt nước rộng lớn bao quanh. Hoạt động giao thương vì thế không bị giới hạn trong phạm vi 4 bức tường.

Các khu phố thương mại được bố trí kế cận hệ thống tiện ích điểm nhấn của các đại đô thị Vinhomes. Khả năng đáp ứng nhu cầu vui chơi - giải trí - nghỉ dưỡng của các tiện ích này kết hợp cùng các sản phẩm - dịch vụ cao cấp tại Vincom Collection tạo nên hành trình trải nghiệm đa dạng.

Ở Vincom Collection, những bãi gửi xe ngoài trời và hầm đỗ xe riêng biệt được dành diện tích lớn giúp giải toả nỗi lo dừng đỗ phương tiện vốn luôn thường trực và ngày càng gia tăng trong nội đô. Những tuyến phố nội khu thoáng rộng liên thông với hạ tầng giao thông đồng bộ trong khu vực, có khả năng siêu kết nối đi mọi hướng. Việc di chuyển thuận tiện sẽ thúc đẩy tăng trưởng dòng khách đều đặn hàng năm.

Hình ảnh của các đại lộ giao thương nổi danh thế giới sẽ được tái hiện tại Vincom Collection

Từng căn tại Vincom Collection được thiết kế rộng rãi, diện tích sử dụng có thể lên tới 600 m2 giúp các ngành hàng, thương hiệu dễ dàng lựa chọn phương án thiết kế bắt mắt. Đi cùng là nội thất sang trọng, đồng bộ, hệ thống thiết bị phòng cháy, chữa cháy hiện đại được lắp đặt theo quy chuẩn, vừa tăng hiệu quả kinh doanh, vừa đảm bảo kịp thời xử lý các rủi ro phát sinh.

Là những phố hàng thế hệ mới, Vincom Collection được xây dựng ngành hàng theo hướng chuyên biệt từ đầu, từ ẩm thực, thể thao, giải trí đến wellness… dựa trên dữ liệu khoa học về thị trường. Với người bán, điều này tạo ra sự tương tác, hỗ trợ lẫn nhau để cùng kích cầu; còn với người mua, một bản đồ tiêu dùng rõ nét sẽ làm tăng khả năng ghi nhớ và tần suất quay lại.

Vincom Collection có sức hút lớn ngay từ khi vừa ra mắt còn bởi là sản phẩm ra đời từ cú bắt tay của Vinhomes và Vincom Retail. 2 thương hiệu lớn của Vingroup chính là sự bảo chứng về tính pháp lý cũng như tiến độ bàn giao, chất lượng công trình. Tiêu chuẩn quản lý, vận hành chuyên nghiệp cũng giúp các nhãn hàng nhàn tênh trong việc quảng bá thương hiệu mà vẫn đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất.

Với những ưu thế vượt trội về quy hoạch, hạ tầng và vận hành, Vincom Collection đảm bảo dòng tiền kinh doanh sẽ sinh sôi không giới hạn cho các chủ sở hữu và nhãn hàng thuê mặt bằng.

"Người biết chọn đúng điểm rơi để tận dụng mọi lợi thế trong kinh doanh sẽ giành thắng lợi vang dội", ông Hoàng Dũng nhấn mạnh.