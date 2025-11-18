Những lợi thế nổi bật của Charm Resort Long Hải trong phân khúc nghỉ dưỡng phía Nam

Charm Resort Long Hải đang thu hút sự chú ý của thị trường khi bước vào giai đoạn hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao và vận hành. Trong bối cảnh nguồn cung resort chuẩn 5 sao tại khu vực phía Nam còn hạn chế, dự án sở hữu nhiều lợi thế về pháp lý, tiến độ, vị trí và chính sách bán hàng.

Thiên nhiên là nền tảng, hạ tầng tạo sức bật

Sở hữu bề dày phát triển du lịch lâu đời, Long Hải nổi bật giữa các điểm du lịch - nghỉ dưỡng phía Nam nhờ nền tảng tài nguyên thiên nhiên vẫn còn nguyên vẹn và các điểm đến văn hóa, du lịch sinh thái đa dạng. Không gian hoang sơ, ít chịu tác động đô thị hóa đã tạo cho Long Hải bản sắc riêng, khác biệt hoàn toàn với mô hình du lịch đông đúc thường thấy ở nhiều đô thị ven biển.

Charm Resort Long Hải với vị trí trung tâm, hình thành "bán kính trải nghiệm" dành cho du khách.

Trong bức tranh ấy, Charm Resort Long Hải nổi bật với vị trí "tựa sơn hướng thủy" hiếm có, nằm ngay mặt tiền tuyến ven biển Võ Thị Sáu và liền kề đường số 14 dẫn thẳng ra biển. Từ vị trí này, dự án trở thành điểm giao của loạt điểm đến đặc trưng tại Long Hải như làng chài Phước Hải, khu căn cứ Minh Đạm, Dinh Cô hay thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên… hình thành một "bán kính trải nghiệm" phong phú cho du khách.

Không chỉ thiên nhiên ưu đãi, việc hạ tầng kết nối cũng góp phần không nhỏ trong việc định hình lại sức hút du lịch Long Hải. Hiện nay, du khách từ TP HCM chỉ mất chưa đầy 90 phút di chuyển thông qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, giúp Long Hải trở thành lựa chọn lý tưởng cho các kỳ nghỉ ngắn ngày.

Trong tương lai, khi sân bay quốc tế Long Thành đi vào vận hành, Long Hải sẽ trở thành một trong những điểm đến đầu tiên đón dòng khách quốc tế đổ về. Với vị thế là khu nghỉ dưỡng 5 sao quy mô lớn số ít tại khu vực, Charm Resort Long Hải được dự báo sẽ trở thành điểm dừng chân nổi bật trên bản đồ du lịch phía Nam.

Sản phẩm sắp bàn giao và pháp lý hoàn chỉnh giảm rủi ro sở hữu

Thực tế cho thấy nguồn cung resort ven biển sắp bàn giao tại phía Nam không nhiều. Phần lớn dự án nghỉ dưỡng vẫn đang trong quá trình chuẩn bị xây dựng hoặc ở giai đoạn thi công thô. Charm Resort Long Hải thuộc nhóm ít dự án đã hoàn thiện, chuẩn bị bàn giao, giúp nhà đầu tư kiểm chứng trực tiếp chất lượng xây dựng, hệ thống tiện ích và không gian cảnh quan.

Dự án đã hoàn thiện 98%, dự kiến bàn giao trong giai đoạn cuối năm nay

Trong bối cảnh thị trường ưu tiên yếu tố pháp lý và tiến độ, dự án có sản phẩm hữu hình được xem là lợi thế giảm rủi ro đáng kể. Người mua không phải chờ đợi kéo dài hoặc phụ thuộc hoàn toàn vào cam kết của chủ đầu tư mà có thể đánh giá tình trạng thực tế, từ đó đưa ra quyết định dựa trên dữ kiện thay vì kỳ vọng.

Tiến độ về đích giúp Charm Resort Long Hải trở thành một trong những dự án hiếm hoi tại khu vực có khả năng đưa vào khai thác sớm. Khi resort đi vào vận hành, nhà đầu tư có cơ hội tạo dòng thu ngay từ những tháng đầu tiên thay vì phải chờ đợi nhiều năm. Bối cảnh Long Hải đang tăng trưởng lượng khách du lịch cũng tạo điều kiện thuận lợi để tối ưu công suất phòng và gia tăng hiệu quả khai thác.

Chính sách bán hàng linh hoạt hỗ trợ tối đa dòng vốn đầu tư

Dù là sản phẩm hiện hữu và sắp bàn giao, Charm Resort Long Hải vẫn áp dụng chính sách sở hữu ưu việt khi chỉ cần thanh toán 9% giá trị để nhận quyền sở hữu. Đây là mức chi phí ban đầu hiếm thấy trên thị trường đối với một dự án nghỉ dưỡng 5 sao đã hoàn thiện.

Chính sách này xuất phát từ sự linh hoạt trong cấu trúc dòng tiền và cam kết lợi nhuận vận hành. Cụ thể, chủ sở hữu được cam kết lợi nhuận 8%/năm trong 2 năm đầu, tương đương khoảng 16% giá trị sản phẩm.

Thay vì chi trả theo tiến độ vận hành, chủ đầu tư lựa chọn tạm ứng toàn bộ khoản lợi nhuận 2 năm ngay tại thời điểm ký hợp đồng, qua đó giảm mức thanh toán ban đầu từ 25% xuống chỉ còn 9%. Ngoài ra khách hàng còn được trả chậm trong vòng 2-3 năm, khi sản phẩm đã bàn giao và khai thác sinh lời.

Dễ dàng sở hữu căn hộ biển đầy đủ nội thất chỉ tại Charm Resort Long Hải chỉ với 9% vốn ban đầu

Từ năm thứ ba, sẽ tiến hành chia sẻ lợi nhuận theo tỷ lệ 90-10 (90% chủ sở hữu, 10% đơn vị vận hành), bao gồm doanh thu từ dịch vụ lưu trú và hệ thống F&B.

Đối với khách hàng mua để nghỉ dưỡng sẽ được tặng 52 lượt làm mới phòng/năm trong 5 năm (tổng cộng 260 lượt), gia tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng tiêu chuẩn cao cấp ngay trong chính căn hộ của mình.

Bên cạnh đó, khách hàng sở hữu căn hộ dưới 72m2 sẽ được tặng 2 đêm nghỉ dưỡng/năm tại các khách sạn 5 sao tại TP HCM như Times Square, Hilton, Sheraton… kèm dịch vụ xe sang đưa đón. Với căn hộ trên 72m2, số đêm nghỉ được nâng lên 3 đêm/năm, áp dụng liên tục trong 5 năm.