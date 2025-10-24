Thị trường
24/10/2025 11:30

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư

Charm Resort Long Hải vừa công bố chính sách bán hàng mới với mức thanh toán chỉ 9% giá trị sản phẩm, đi kèm lợi nhuận cam kết ngay khi ký hợp đồng.

Động thái này được xem là bước đi chiến lược, củng cố sức hút cho dự án, đồng thời hoàn thiện thế "chân kiềng" với vị trí chiến lược, tiến độ sắp bàn giao và tiềm năng tăng giá.

Thanh toán 9% sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng sắp bàn giao

Theo chính sách của Charm Resort Long Hải, chủ sở hữu được cam kết lợi nhuận 8%/năm trong 2 năm đầu vận hành, tương đương 16% giá trị sản phẩm. Tuy nhiên để linh hoạt dòng tiền cho khách hàng, chủ đầu tư đã quyết định chi trả sớm phần lợi nhuận này ngay thời điểm ký hợp đồng.

Nhờ vậy, khách hàng chỉ cần thanh toán 9% giá trị sản phẩm cho đợt đầu tiên, thay vì 25% như ban đầu. Ví dụ, với sản phẩm có giá 2,7 tỷ đồng, khách hàng chỉ cần thanh toán 9% tương đương khoảng 243 triệu đồng.

Chính sách này giúp nhà đầu tư nhận ngay phần lợi nhuận vốn dĩ phải chờ sau 2 năm, đồng thời giảm đáng kể áp lực dòng tiền mà vẫn đảm bảo đầy đủ quyền lợi theo cam kết.

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư - Ảnh 1.

Khách hàng trực tiếp tham quan sản phẩm thực tế tại Charm Resort Long Hải

Đại diện Charm Resort Long Hải nhận định, mức thanh toán 9% được đánh giá là dễ tiếp cận, tạo lợi thế tài chính rõ ràng. Trong hai năm đầu vận hành, nếu lợi nhuận thực tế vượt 8%/năm, phần chênh lệch vẫn được chia lại cho nhà đầu tư, giúp họ tận dụng tối đa giá trị kinh doanh thực tế.

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư - Ảnh 2.

Một góc bên trong khu nghỉ dưỡng Charm Resort Long Hải

Bắt đầu từ năm thứ 3, Charm Resort Long Hải chuyển sang chính sách chia sẻ lợi nhuận 90-10, trong đó 90% thuộc về chủ sở hữu và 10% dành cho đơn vị vận hành.

Trong mô hình này, doanh thu khai thác từ lưu trú, dịch vụ F&B và tiện ích đều được ghi nhận, kiểm toán và công bố định kỳ. Với tiến độ thi công đã gần hoàn thiện, dự án sở hữu lợi thế "thấy rõ" khi sản phẩm đã hình thành, pháp lý rõ ràng.

Đối với khách hàng sở hữu để phục vụ mục đích nghỉ dưỡng, không tham gia khai thác cho thuê sẽ được tặng dịch vụ làm mới phòng 52 lần/năm, áp dụng trong 5 năm, tổng cộng 260 lần.

Ngoài ra, quỹ căn có diện tích dưới 72 m² được tặng 2 đêm nghỉ dưỡng/năm tại các khách sạn 5 sao TP HCM như Times Square, Hilton, Sheraton… đi kèm dịch vụ xe sang đưa đón 2 ngày/năm. Tương tự, quỹ căn có diện tích trên 72m² được tặng 3 đêm nghỉ dưỡng/năm cùng dịch vụ xe sang đưa đón 3 ngày/năm, kéo dài trong 5 năm.

Thế "chân kiềng" vững chắc thu hút nhà đầu tư

Sau giai đoạn "sàng lọc" của phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, những dự án có giá trị thực mới tạo được niềm tin và thu hút dòng vốn đầu tư.

Charm Resort Long Hải đang chứng minh sức hấp dẫn bằng việc xây dựng thành công thế "chân kiềng", hội tụ các ưu thế thuyết phục gồm vị trí, tiến độ bàn giao, tiềm năng từ hạ tầng và chính sách linh hoạt.

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư - Ảnh 3.

Charm Resort hội tụ nhiều lợi thế để thu hút dòng tiền đầu tư

Nằm ở vị trí giáp biển, Charm Resort Long Hải lại được bao quanh bởi các điểm du lịch "phải đến" của Long Hải. Đồng thời dự án cũng dễ dàng tiếp cận lượng khách dồi dào khi chỉ cách TP HCM hơn 90 phút di chuyển và 40 phút từ sân bay Long Thành. Khi đi vào vận hành, lượng khách ổn định từ sân bay và siêu đô thị lớn nhất cả nước sẽ là yếu tố then chốt đảm bảo hiệu quả cho mô hình chia sẻ lợi nhuận của nhà đầu tư.

Ngoài ra, Charm Resort Long Hải còn có ưu thế khi phần lớn các hạng mục đã hoàn thiện, cho phép khách hàng trực tiếp kiểm chứng chất lượng và tiến độ thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Theo kế hoạch, dự án sẽ bàn giao căn hộ nghỉ dưỡng vào tháng 12-2025 và đi vào vận hành vào tháng 2-2026. Lợi thế này giúp nhà đầu tư yên tâm về tính pháp lý và khả năng khai thác ngay trong tương lai gần.

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư - Ảnh 4.

Charm Resort Long Hải sẽ bàn giao căn hộ nghỉ dưỡng đầy đủ nội thất, dự kiến vào tháng 12-2025

Thời điểm bàn giao cũng được xem là cột mốc chiến lược, đồng bộ với tiến trình hoàn thiện của hệ thống hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, tạo ra động lực tăng giá mạnh mẽ cho bất động sản Long Hải. Cụ thể, các công trình có sức ảnh hưởng như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sân bay quốc tế Long Thành và tuyến đường ven biển 7.000 tỷ đồng đang tắc tốc về đích.

Cùng với mức thanh toán 9% và chính sách cam kết lợi nhuận, Charm Resort Long Hải cho thấy định hướng phát triển bền vững dựa trên giá trị thật. Sản phẩm hữu hình, pháp lý rõ ràng và chính sách tài chính linh hoạt giúp dự án trở thành lựa chọn đáng chú ý trong giai đoạn dòng vốn đầu tư đang tìm kiếm những kênh an toàn và dài hạn.

Charm Resort Long Hải tung chính sách mới, nhiều lợi thế cho nhà đầu tư - Ảnh 5.Charm Resort Long Hải: Vượng khí hội tụ, tài lộc khai mở tại vùng đất “vượng sơn - đắc thủy”

Lưng tựa núi Minh Đạm, hướng biển Đông, Charm Resort Long Hải sở hữu lợi thế hiếm có về phong thủy và cảnh quan, hứa hẹn cơ hội sinh lời hấp dẫn từ năm 2026.

