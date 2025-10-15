Thị trường
Lưng tựa núi Minh Đạm, hướng biển Đông, Charm Resort Long Hải sở hữu lợi thế hiếm có về phong thủy và cảnh quan, hứa hẹn cơ hội sinh lời hấp dẫn từ năm 2026.

Mạch nguồn thịnh vượng từ vị trí đắc địa

Trong văn hóa Á Đông, phong thủy không chỉ là chọn hướng nhà mà còn là nghệ thuật tìm sự cân bằng giữa con người và tự nhiên. Chính vì vậy, những dự án sở hữu địa thế "vượng sơn - đắc thủy", nơi có núi làm điểm tựa, có biển mở tầm nhìn luôn được xem là vùng đất lành, hội tụ sinh khí và tài lộc.

Cách TP HCM khoảng 90 phút di chuyển, Long Hải từ lâu được biết đến như vùng đất vượng khí, nơi núi và biển giao thoa tạo nên địa thế hiếm có. Bờ cát mịn trải dài, khí hậu ôn hòa quanh năm, cùng dãy Minh Đạm trùng điệp phía sau tạo nên thế đất "tựa sơn - hướng thủy" mà các chuyên gia phong thủy luôn đánh giá cao.

Charm Resort Long Hải: Vượng khí hội tụ, tài lộc khai mở tại vùng đất “vượng sơn - đắc thủy” - Ảnh 1.

Charm Resort Long Hải sở hữu địa thế "tựa sơn - hướng thuỷ"

Trong quá khứ, nhiều quan chức Pháp đã chọn nơi đây làm chốn nghỉ dưỡng, bởi cảnh quan thanh bình và khí hậu trong lành. Vua Bảo Đại cũng từng xây dựng dinh nghỉ mát tại Long Hải, công trình hiện vẫn còn tồn tại. Những dấu ấn này phần nào cho thấy giá trị địa thế đặc biệt mà vùng đất Long Hải sở hữu suốt nhiều thập kỷ qua.

Trên mảnh đất giàu sinh khí ấy, Charm Resort Long Hải tọa lạc ngay mặt tiền tuyến đường ven biển Võ Thị Sáu - trục giao thông huyết mạch của khu vực. Dự án mang địa thế lưng tựa núi Minh Đạm, mặt hướng thẳng ra biển Đông, lại kết nối trực tiếp với tuyến đường số 14 sầm uất thuận tiện cho cả giao thương và khai thác du lịch.

Bao quanh Charm Resort Long Hải là các điểm đến hấp dẫn như Dinh Cô, làng chài Long Hải, khu di tích Minh Đạm, thiền viện Trúc Lâm Chân Nguyên… góp phần tạo nên một không gian giàu giá trị trải nghiệm, đồng thời làm dày thêm lớp văn hóa bản địa cho toàn khu nghỉ dưỡng.

Charm Resort Long Hải: Vượng khí hội tụ, tài lộc khai mở tại vùng đất “vượng sơn - đắc thủy” - Ảnh 2.

Dựa trên địa thế tự nhiên, khu nghỉ dưỡng được thiết kế với phần lưng tựa núi, mặt tiền uốn cong "ôm" lấy biển

Dựa trên nghiên cứu kỹ lưỡng về địa hình, tổng thể dự án được quy hoạch với sự cân bằng giữa yếu tố tự nhiên và phong cách kiến trúc hiện đại. Phía sau dãy núi Minh Đạm trải dài như bức bình phong vững chãi, tạo nên cảm giác an toàn, ổn định cho toàn bộ công trình. Trong khi đó, phần mặt hướng biển được mở theo hình cánh cung mềm mại, giúp tối đa hóa tầm nhìn hướng biển, đồng thời tạo thế bao bọc an toàn. Phần lớn các căn hộ biển đều hướng ra biển, tạo nên không gian nghỉ dưỡng hòa mình giữa thiên nhiên.

Dưới góc nhìn phong thủy hiện đại, thế đất "tựa sơn - hướng thủy" tại Charm Resort Long Hải chính là nơi giao thoa giữa giá trị tinh thần và hiện thực - nơi đất trời hội tụ, nơi khơi thông dòng chảy phồn vinh cho những chủ nhân biết chọn đúng thời điểm và địa thế.

Sở hữu căn hộ biển full nội thất, kích hoạt lợi nhuận đầu năm 2026

Theo kế hoạch, Charm Resort Long Hải sẽ đi vào vận hành từ đầu năm 2026. Thời điểm này được xem là cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư tìm kiếm sản phẩm có khả năng sinh lời sớm, khi dự án đã dần bàn giao.

Các sản phẩm căn hộ biển tại Charm Resort Long Hải được bàn giao hoàn thiện nội thất theo tiêu chuẩn 5 sao của Vienna House by Wyndham. Chủ sở hữu không cần mất thêm thời gian, chi phí để thi công, bài trí nội thất, từ đó giúp tiết kiệm đáng kể chi phí hoàn thiện và rút ngắn thời gian đưa vào khai thác.

Charm Resort Long Hải: Vượng khí hội tụ, tài lộc khai mở tại vùng đất “vượng sơn - đắc thủy” - Ảnh 3.

Căn hộ biển tại Charm Resort Long Hải

Chính sách thanh toán cũng là điểm cộng đáng chú ý. Chủ đầu tư đưa ra phương án thanh toán linh hoạt, cho phép khách hàng chỉ cần chi trả một phần giá trị ban đầu, phần còn lại được giãn tiến độ trong 36 tháng. Trong hai năm đầu vận hành, nhà đầu tư được cam kết lợi nhuận 8% mỗi năm, tạo nguồn thu ổn định. Từ năm thứ ba trở đi, lợi nhuận được chia sẻ theo cơ chế 90% từ ba dòng doanh thu gồm lưu trú, ẩm thực (F&B) và tiện ích dịch vụ trong khu nghỉ dưỡng.

Ngoài việc tham gia chương trình cho thuê, chủ sở hữu vẫn có thể tự do lựa chọn hình thức khai thác khác như cho thuê ngắn hạn, dài hạn hoặc sử dụng cho mục đích nghỉ dưỡng cá nhân.

Tiềm năng tăng giá trị đầu tư của Charm Resort Long Hải còn được củng cố nhờ hệ tiện ích nội khu quy mô, với hơn 25 hạng mục gồm hồ bơi, spa, khu vui chơi trẻ em, nhà hàng và khu mua sắm. Sự hoàn thiện đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ được kỳ vọng sẽ giúp dự án thu hút lượng lớn khách du lịch khi vận hành, qua đó đảm bảo nguồn doanh thu bền vững cho nhà đầu tư.

Charm Resort Long Hải: Vượng khí hội tụ, tài lộc khai mở tại vùng đất “vượng sơn - đắc thủy” - Ảnh 4.Charm Group chi triệu đô sắm xe sang Volkswagen đưa đón khách hàng Charm Resort Long Hải

Charm Group trang bị dàn xe sang phục vụ đưa đón khách hàng, khẳng định định hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm tại Charm Resort Long Hải.

