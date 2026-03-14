14/03/2026 13:51

7 năm trồng cây xanh: Toyota cam kết vì một Việt Nam kiên cường và thịnh vượng

Trong hành trình 7 năm bền bỉ trồng hàng chục ngàn cây xanh khắp Việt Nam, Toyota khẳng định triết lý kinh doanh bền vững và trách nhiệm đối với cộng đồng

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu ngày càng khó lường, tác động nghiêm trọng đến cuộc sống con người, chính vì vậy phát triển kinh tế bền vững song hành với bảo vệ môi trường đã trở thành ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia. Việc trồng cây, giữ rừng ngày càng có ý nghĩa quan trọng trong nỗ lực giảm nhẹ thiên tai và thích ứng với những thách thức môi trường hiện nay.

Trải qua nhiều năm, hoạt động này đã trở thành sự kiện thường niên do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, nhằm nâng cao nhận thức và kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường.

Với ý nghĩa đó, ngày 6-3-2026, Toyota Việt Nam tiếp tục phối hợp cùng Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường (Tạp chí điện tử của Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức chương trình Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ). 

Chương trình năm nay có sự tham dự của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, lãnh đạo Công ty Toyota Việt Nam, cùng đại diện các đoàn thể địa phương và các cơ quan báo chí trung ương, địa phương.

Sự kiện này đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Toyota Việt Nam tham gia chương trình, đóng góp một phần kinh phí nhằm hỗ trợ hoạt động trồng 125 cây chò chỉ, hướng tới mục tiêu lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên và tạo động lực thúc đẩy phong trào trồng cây trong cộng đồng.

Cây chò chỉ thuộc nhóm gỗ quý của Việt Nam, mang ý nghĩa biểu tượng cho sự kiên cường, vững chắc, cũng giống như hình ảnh dân tộc Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế thông qua các bước tiến vượt bậc về kinh tế, văn hóa và đối ngoại trong nhiều năm qua.

Trước đó năm 2025, Toyota Việt Nam cũng đã hỗ trợ một phần kinh phí để trồng bổ sung 10.000 cây bần chua và cây trang tại Khu Bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy (tỉnh Thái Bình - nay là tỉnh Hưng Yên). Việc này đã lan tỏa thông điệp giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ đa dạng sinh học, gìn giữ môi trường sống cho các thế hệ mai sau, đồng thời góp phần vào các cam kết của Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu.

Không dừng lại ở hoạt động trồng cây đầu năm, trong hành trình 31 năm tại Việt Nam, Toyota còn triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác như chương trình "1 tỉ cây xanh - Vì Việt Nam xanh", trồng cây tại các trường học thông qua chương trình "Toyota chung tay xanh hóa học đường" hay xây dựng sân chơi cho trẻ em bằng lốp xe tái chế với chương trình "Hành trình thứ 2 của lốp".

Đồng thời, Toyota đang phát triển định hướng tiếp cận đa chiều, tập trung vào các giải pháp giảm phát thải carbon phù hợp với từng khu vực. Trong đó, công nghệ Hybrid Electric tự sạc điện kết hợp nhiên liệu sinh học được đánh giá là phương án thực tiễn giúp giảm khí thải CO2 một cách hiệu quả tại Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, Toyota Việt Nam không ngừng mở rộng mô hình chu trình xanh khép kín trên toàn hệ thống, từ nhà cung cấp, đơn vị vận chuyển, nhà máy đến đại lý, nhằm hạn chế tối đa tác động tiêu cực tới môi trường. Với phương châm "Trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại", Toyota cam kết tiếp tục đóng góp vào công tác bảo vệ môi trường, cải thiện chất lượng sống và nâng cao ý thức của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ về trách nhiệm giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp.

Bài và ảnh: Hồng Vân
