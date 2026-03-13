Tiêu dùng
13/03/2026 13:07

LOTTE MART Việt Nam thúc đẩy trải nghiệm mua sắm xanh

In bài viết

Hệ thống siêu thị LOTTE MART vừa triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh”, khuyến khích khách hàng sử dụng túi môi trường khi mua sắm.

Theo đó, trong năm 2026, khách hàng thành viên (KHTV) có hóa đơn mua sắm từ 300.000 đồng và sử dụng túi môi trường sẽ nhận được 3.000 điểm vào tài khoản thẻ thành viên LOTTE MART. Vào các ngày Thành viên L-Day (ngày 9 hàng tháng), KHTV có hóa đơn mua sắm từ 1.000.000 đồng được nhận ngay 1 túi Re:Earth size L.

LOTTE MART tặng túi môi trường cho khách hàng có hóa đơn mua sắm hợp lệ

Cũng nhằm khuyến khích thói quen dùng túi tái sử dụng khi mua sắm, KHTV có hóa đơn từ 1.000.000 đồng sẽ nhận ngay túi Re:Earth size S. Chương trình áp dụng đến hết 24-3-2026.

Từ 01-04-2026, tính năng Phiếu thanh toán điện tử sẽ được áp dụng cho tất cả KHTV khi mua sắm tại hệ thống siêu thị trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng kiểm tra lại đơn hàng trên ứng dụng LOTTE MART Online.

Những năm qua, LOTTE MART triển khai nhiều dự án chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng các công nghệ mới, giảm phát thải… nhằm hiện thực hóa cam kết tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam.

từ khóa : năng lượng sạch, năng lượng xanh, hệ thống siêu thị, Lotte Mart
