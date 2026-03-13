NovaGroup hợp tác với Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM

Theo đó, NovaGroup sẽ phát triển hệ thống Phòng khám Đa khoa đạt tiêu chuẩn cao với sự hỗ trợ chuyên môn trong hoạt động khám chữa bệnh từ Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.

Toàn cảnh sự kiện ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM và NovaGroup.

Sự hợp tác này nhằm phát huy thế mạnh của Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM về chuyên môn y khoa, đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản trị bệnh viện kết hợp cùng nguồn lực cơ sở vật chất hiện đại của NovaGroup.

Để hiện thực hóa mục tiêu hợp tác, NovaGroup sẽ chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng toàn diện từ xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, dựa trên sự tư vấn chuyên môn từ Bệnh viện để phục vụ tối ưu cho hoạt động của Phòng khám; đồng thời cung cấp đầy đủ các nguồn lực và điều kiện làm việc cần thiết nhất để Bệnh viện có thể phát huy tối đa vai trò hỗ trợ chuyên môn và tư vấn.

Đại diện NovaGroup, bà Trần Thiện Thanh Thùy – Tổng Giám đốc NovaGroup chia sẻ: "Với mong muốn trở thành đơn vị tiên phong trong xây dựng nền "kinh tế bạc" theo xu hướng toàn cầu, cũng như theo như chỉ đạo của Thủ tướng, NovaGroup cũng sẽ cố gắng đầu tư đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên hạ tầng y tế, chăm sóc sức khỏe và chăm sóc dài hạn; xây dựng không gian sống thân thiện, an toàn với người cao tuổi. Chúng tôi tin rằng việc tích hợp y tế – thể thao – nghỉ dưỡng – chăm sóc sức khỏe trong các đô thị và tổ hợp du lịch sẽ trở thành một xu hướng quan trọng trong tương lai".

Đại diện NovaGroup và đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM thực hiện nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM sẽ hỗ trợ xây dựng quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị; cử các chuyên gia, bác sĩ đầu ngành tham gia hội chẩn các ca bệnh khó; hỗ trợ chuyên môn cho các hoạt động khám ngoại trú, tầm soát sức khỏe và chẩn đoán hình ảnh.

Đồng thời, Bệnh viện sẽ trực tiếp đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành cho đội ngũ nhân sự y tế của Phòng khám; chuyển giao các quy trình kỹ thuật, kiến thức và kinh nghiệm y tế; phối hợp cùng NovaGroup triển khai các đề tài nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ y học vào thực tiễn khám chữa bệnh tại Phòng khám...

Trong giai đoạn đầu, NovaGroup sẽ tập trung triển khai xây dựng Phòng khám Đa khoa với các dịch vụ trọng tâm bao gồm: Khám ngoại trú, tầm soát sức khỏe, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

Dự kiến Phòng khám Đa khoa đầu tiên được ra mắt tại khu đô thị NovaWorld Phan Thiet (phường Tiến Thành, tỉnh Lâm Đồng), là tiền đề cho việc mở rộng đến các vị trí chiến lược khác theo thỏa thuận của hai bên trong tương lai.

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS TS BS. Nguyễn Hoàng Bắc – Giám đốc Bệnh viện cho biết: "Bệnh viện luôn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong khuôn khổ hợp tác với NovaGroup, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM sẽ tham gia hỗ trợ chuyên môn khám chữa bệnh, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, phối hợp nghiên cứu khoa học và tư vấn xây dựng các quy trình chuyên môn, mô hình quản trị phù hợp. Bệnh viện sẵn sàng đồng hành cùng NovaGroup phát triển các mô hình chăm sóc sức khỏe tại cộng đồng, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cho người dân."

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe giữa NovaGroup và Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM diễn ra ngày 13-3-2026.

Việc hợp tác cùng đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực y tế như Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM là mảnh ghép quan trọng để hoàn thiện hệ sinh thái của NovaGroup, đồng thời là minh chứng cho chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Nova, nơi dịch vụ y tế không chỉ là một tiện ích mà còn là trụ cột cốt lõi trong hệ sinh thái "All-in-one".

Tập đoàn kỳ vọng thông qua dự án Phòng khám Đa khoa chất lượng cao, cư dân tại các dự án trọng điểm như NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram hay Aqua City... sẽ được tiếp cận với quy trình khám chữa bệnh tiên tiến, kết hợp giữa nền tảng hạ tầng hiện đại của Tập đoàn và chuyên môn chuyên sâu từ đội ngũ y bác sĩ hàng đầu, khẳng định cam kết đồng hành cùng sức khỏe và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng cư dân.