“Giải mã tỉ phú - Rước lộc 3 tỉ đồng”: Chủ nhân may mắn của “Tiết kiệm Tỉ phú” tại HDBank đã lộ diện

Chủ nhân của Giải Đặc biệt trị giá 3 tỉ đồng thuộc chương trình "Tiết kiệm Tỉ phú" của Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank) đã chính thức lộ diện trong kỳ quay số cuối cùng diễn ra ngày 12-3-2026 với chủ đề "Giải mã tỉ phú - Rước lộc 3 tỉ đồng".

Buổi quay số do HDBank tổ chức được thực hiện công khai và minh bạch dưới sự giám sát của hội đồng chuyên trách, đồng thời được livestream trên các nền tảng số của ngân hàng. Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn lượt khách hàng trên cả nước theo dõi trực tiếp, cùng chờ đợi khoảnh khắc người may mắn nhất của mùa "Tiết kiệm Tỉ phú" được xướng tên.

Chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỉ đồng là khách hàng Lê Quang Hạnh Phúc - gửi tiền tại Trung tâm Kinh doanh (TP HCM).

Qua 4 kỳ quay số, chương trình đã trao hơn 300 phần thưởng giá trị cho các khách hàng may mắn trên toàn quốc. Nhiều phần quà hấp dẫn đã được trao tặng như sổ tiết kiệm trị giá 500 triệu đồng, xe SH 125i, Smart TV Samsung 85 inch, robot hút bụi, máy lọc không khí, thẻ ATM Napas trị giá đến 6,8 triệu đồng cùng nhiều quà tặng thiết thực khác.

Diễn ra từ tháng 11-2025, "Tiết kiệm Tỉ phú" là chương trình ưu đãi quy mô lớn của HDBank với tổng giá trị giải thưởng gần 6 tỉ đồng. Trong hơn ba tháng triển khai, chương trình đã thu hút 120.274 khách hàng trên toàn quốc tham gia với 226.147 sổ tiết kiệm được mở, nhờ kết hợp hài hòa giữa giải pháp tích lũy an toàn, lãi suất cạnh tranh và cơ hội nhận các giải thưởng giá trị.

Theo đó, khách hàng gửi tiết kiệm từ 50 triệu đồng với kỳ hạn từ 1 tháng trở lên sẽ nhận được mã dự thưởng để tham gia các kỳ quay số trúng thưởng hấp dẫn.

Một điểm mới được nhiều khách hàng yêu thích trong mùa "Tiết kiệm Tỉ phú" năm nay là hình thức livestream quay số tương tác. Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp kết quả quay số ở bất cứ đâu, đồng thời tham gia các minigame, nhận ưu đãi và nhiều phần quà bất ngờ ngay trong thời gian phát sóng. Nhờ đó, mỗi buổi livestream quay số không chỉ là thời điểm công bố kết quả mà còn trở thành một sự kiện được đông đảo khách hàng mong đợi.

Đại diện HDBank chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình tiết kiệm không chỉ là giải pháp tài chính an toàn cho khách hàng, mà còn mang lại những trải nghiệm thú vị và những niềm vui bất ngờ trên hành trình tích lũy cho tương lai".

Khoảnh khắc chủ nhân của giải thưởng 3 tỉ đồng được xướng tên đã khép lại một mùa "Tiết kiệm Tỉ phú" đầy cảm xúc. Trong thời gian tới, HDBank dự kiến sẽ khởi động mùa tiết kiệm dự thưởng mới với quy mô giải thưởng hấp dẫn hơn nữa và cơ cấu quà tặng đa dạng, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình tích lũy tài chính và kiến tạo tương lai bền vững.

Chị Lê Quang Hạnh Phúc (TP.HCM) đã trở thành chủ nhân của giải thưởng lớn nhất - Sổ tiết kiệm 3 tỉ đồng

100 khách hàng đã trúng thưởng trong đợt quay số đặc biệt ngày 12-3-2026, danh sách được công bố đầy đủ trên website chính thức của HDBank

Khách hàng hào hứng đến tham gia lễ quay số công khai của HDBank

Trước đó, trong 3 kỳ quay số đầu tiên, đã có 3 khách hàng trúng thưởng xe SH150i

Nhiều quà tặng giá trị và thiết thực đã được trao đến tay khách hàng trúng thưởng



