PVD Tech - 20 năm định vị thương hiệu trong chuỗi dịch vụ thương mại kỹ thuật dầu khí

Qua hai thập kỷ hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan Dầu khí PVD (PVD Tech) (13.3.2006 - 13.3.2026) đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan, khai thác và cơ khí chế tạo quan trọng trong chuỗi giá trị của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling). Từ khởi đầu với khoảng 15 nhân sự và cơ sở vật chất rất khiêm tốn, đến nay, PVD Tech phát triển thành doanh nghiệp sở hữu hệ thống nhà xưởng hiện đại, đội ngũ kỹ sư, công nhân kỹ thuật tay nghề cao và các dịch vụ kỹ thuật có hàm lượng kỹ thuật cao, đóng góp tích cực vào chuỗi giá trị “One PVD”.

Xây dựng năng lực dịch vụ kỹ thuật

PVD Tech được thành lập ngày 13-3-2006 theo Quyết định số 012/QĐ-HĐQT ngày 2-3-2006 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (nay là Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - PV Drilling). Trong giai đoạn đầu, đơn vị hoạt động dưới mô hình Chi nhánh Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí - Xí nghiệp Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Công nghiệp với khoảng 15 cán bộ công nhân viên.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, PVD Tech được giao nhiệm vụ cung cấp vật tư, thiết bị cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác; đồng thời thực hiện các dịch vụ thiết kế, chế tạo, lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa và bảo dưỡng các giàn khoan, giàn sửa giếng, giàn khai thác dầu khí. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp dịch vụ logistics phục vụ hoạt động dầu khí.

Chỉ sau một năm hoạt động, ngày 9-8-2007, đơn vị được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí theo Quyết định số 1688/QĐ-PVD ngày 23-7-2007 của PV Drilling. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới khi PVD Tech mở rộng lĩnh vực hoạt động sang các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu hơn như sửa chữa giếng khoan khai thác, tách lọc chất rắn trong mùn khoan; cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị đầu giếng, hủy giếng, hủy mỏ; với vốn điều lệ thời điểm này là 50 tỷ đồng, số lượng CBNV tăng lên 52 người.



Một số dịch vụ của PVD Tech như cung cấp Flowline, sửa giếng, hủy giếng, sửa chữa mô tơ

Trong quá trình phát triển, PVD Tech đã tiến hành xây dựng nhà xưởng chế tạo, lắp đặt, kiểm tra bảo dưỡng các cụm thiết bị cho các công trình dầu khí và các ngành công nghiệp khác rộng hơn 2 hecta tại Khu công nghiệp Đông Xuyên, phát triển hệ thống kho bãi nhằm phục vụ tốt cho dịch vụ quản lý OCTG bên cạnh việc phát triển dịch vụ lắp đặt đầu giếng, mudline, hàn ống conductor và thiết kế chế tạo cho khách hàng.

Dịch vụ Cơ khí - Chế tạo

Có thể khẳng định, qua các thời kỳ hoạt động, PVD Tech luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm PV Drilling giao, năng động nắm bắt các cơ hội kinh doanh, nâng cao khả năng cạnh tranh, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, phát triển kinh doanh ổn định và tạo được lợi thế, vị thế trên thị trường cung cấp dịch vụ thương mại và dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí, sản xuất và bảo dưỡng các cụm thiết bị cho ngành dầu khí, cùng các ngành công nghiệp khác.

Liên doanh và mở rộng chuỗi giá trị dịch vụ

Xuyên suốt trong quá trình hoạt động và phát triển kinh doanh của PVD Tech, với chiến lược tận dụng mọi cơ hội, tiềm năng của thị trường dầu khí để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ các dịch vụ hiện tại và phát triển các dịch vụ mới kỹ thuật cao. Theo đó, giai đoạn từ năm 2008 đến 2011, ngoài việc đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực con người cho các dịch vụ truyền thống, PVD Tech đã thực hiện hoạt động đầu tư vào ba công ty liên doanh.

Nếu Liên doanh PVD Tubulars chuyên kinh doanh, sản xuất và gia công cần ống khoan, ống chống, dịch vụ quản lý ống chống, thì Liên doanh PVD OSI có thế mạnh về sản xuất, chế tạo, ren, tiện các loại đầu nối ống chống lớn trong khoan thăm dò và khai thác dầu khí; dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các loại đầu nối ống trong khoan thăm dò và khai thác dầu khí. Còn Liên doanh Vietubes có thế mạnh sản xuất các loại phụ kiện cơ khí phục vụ cho ngành khoan thăm dò, khai thác dầu khí; tiện ren, gia công, sửa chữa, phục hồi các loại ống chống, cần khoan, ống khai thác, ống dẫn và các phụ kiện ngành công nghiệp dầu khí. Sau đó, PVD Tech đã chuyển Liên doanh Vietubes và Tubulars về Tổng công ty theo yêu cầu tái cơ cấu công ty cấp 3 của Nhà nước.

Việc tham gia đầu tư các liên doanh đã giúp PVD Tech gia tăng đáng kể năng lực kỹ thuật và khả năng sản xuất, đồng thời góp phần nâng cao tỷ lệ nội địa hóa trong chuỗi cung ứng dịch vụ kỹ thuật dầu khí tại Việt Nam. Qua đó, công ty không chỉ nâng cao chuỗi giá trị dịch vụ ống chống mà còn từng bước củng cố và nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường.

PVD Tech trong chu kỳ tăng trưởng mới

Bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, PVD Tech kiên định chiến lược phát triển các dịch vụ cốt lõi và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, đồng thời tăng cường hợp tác với các đối tác uy tín để mở rộng năng lực dịch vụ. Với đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm, chiến lược phát triển nhân lực dài hạn, nền tảng tài chính vững mạnh và hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, Công ty tiếp tục phát huy lợi thế trong các lĩnh vực chủ lực như cho thuê cụm thiết bị DES, dịch vụ cơ khí - chế tạo và dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.

Với lĩnh vực cung cấp dịch vụ kỹ thuật khoan dầu khí và thương mại, PVD Tech đẩy mạnh và giữ vững thị trường cung cấp Wellhead, Connector, sửa giếng, hủy giếng cho khách hàng truyền thống; bám sát các dự án phát triển mỏ trong nước và hướng đến phát dịch vụ ra thị trường nước ngoài để gia tăng khối lượng công việc, cũng như đảm bảo sự phát triển bền vững của công ty.

Xưởng cơ khí PVD Tech (ảnh: Đỗ Quang Lâm)

Với mảng dịch vụ truyền thống Cơ khí - Chế tạo, PVD Tech tiếp tục mở rộng thị trường khách hàng nước ngoài cho các sản phẩm thiết kế chế tạo, phát triển theo hướng công nghệ cao, tăng cường tìm kiếm đối tác có tiềm lực và từng bước đưa việc hợp tác phát triển sản phẩm, kinh doanh vào thực tế, hướng tới sản xuất xuất khẩu cho ngành dầu khí và các ngành công nghiệp khác tại nước ngoài. Bên cạnh đó, công ty cũng bám sát các dự án phát triển mỏ để có thể cung cấp các cụm/skid thiết bị; tập trung dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng các giàn khoan của PV Drilling.

Riêng lĩnh vực dịch vụ bảo dưỡng thiết bị, PVD Tech hợp tác chặt chẽ với các đối tác chiến lược, mở rộng thị trường từ lĩnh vực thượng nguồn (up-stream) sang trung nguồn (mid-stream), đến hạ nguồn (down-stream) và thị trường ngoài lĩnh vực dầu khí. Song song, công ty đã và đang khai thác hiệu quả Dự án Nhà xưởng - Giai đoạn 3 về bảo dưỡng thiết bị động cơ quay (turbine, máy nén, bơm,...), phát triển dịch vụ bảo dưỡng thiết bị chuyên nghiệp trong và ngoài lĩnh vực dầu khí, từng bước tham gia chuỗi cung ứng năng lượng tái tạo.

PVD Tech khánh thành Xưởng sửa chữa, bảo dưỡng động cơ điện và thiết bị quay (Công trình xây dựng nhà xưởng giai đoạn 3) vào ngày 31-7-2024 tại khu công nghiệp Đông Xuyên

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ diễn ra mạnh mẽ, PVD Tech còn tập trung vào phát triển các sản phẩm mới, sở hữu công nghệ, cũng như đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại để nâng cao chất lương dịch vụ, tăng năng suất và tăng cạnh tranh trên thị trường.

Với 20 năm phát triển, từ một đơn vị dịch vụ thương mại kỹ thuật quy mô nhỏ, PVD Tech đã vươn lên trở thành nhà cung cấp dịch vụ đầu giếng, cơ khí chế tạo và sửa - hủy giếng uy tín tại Việt Nam và mở rộng không gian phát triển ra thị trường khu vực. Trên nền tảng kỹ thuật vững chắc, đội ngũ nhân sự chất lượng cao cùng chiến lược phát triển phù hợp xu thế phát triển thị trường năng lượng, PVD Tech tiếp tục khẳng định vị thế trong chuỗi giá trị dịch vụ kỹ thuật giếng khoan của PV Drilling trong hành trình vươn ra biển lớn - bền vững tương lai.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến vượt bậc của PVD Tech với doanh thu đạt 2.200 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế trên 100 tỉ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Quan trọng hơn các con số là chất lượng tăng trưởng, và cũng là minh chứng cho thành quả của một hành trình 20 năm lao động bền bỉ, vượt qua thử thách và không ngừng đổi mới sáng tạo của tập thể PVD Tech.



