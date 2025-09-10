Charm Resort Long Hải ký kết đối tác phân phối, sẵn sàng đón vận hội mới từ hạ tầng

Đồng hành cùng đối tác, đón đầu tiềm năng thị trường Long Hải

Đại diện chủ đầu tư Charm Resort Long Hải (áo đen, đứng giữa) cùng các đối tác chiến lược trong buổi ký kết hợp tác. Ảnh: Chủ đầu tư

Lễ ký kết có sự tham dự của các đại lý phân phối gồm BHS Miền Nam, GPT Land, Hana Horizon, Indochine, Master Realty Việt Nam và TCM Realty. Theo chủ đầu tư, các đối tác đều là những đơn vị uy tín, từng phân phối thành công nhiều dự án nghỉ dưỡng. "Họ không chỉ am hiểu sản phẩm cao cấp mà còn sở hữu mạng lưới khách hàng rộng khắp, bao gồm cả nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp, giúp dự án tiếp cận nhanh nhóm khách hàng tiềm năng", đại diện chủ đầu tư chia sẻ.

Đại diện chủ đầu tư cũng nhấn mạnh, lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược bán hàng trước thềm vận hành, đồng thời đảm bảo thông tin sản phẩm đến với khách hàng một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp. Phía đại lý cũng cam kết triển khai kế hoạch bài bản, đồng hành cùng chủ đầu tư để khai thác tối đa tiềm năng của Charm Resort Long Hải.

Long Hải sở hữu nhiều lợi thế để bứt phá trên bản đồ du lịch. Ảnh: Phan An

Ông Đặng Mã Phi Long - Phó tổng Giám đốc Kinh doanh Công ty Cổ phần Bất động sản GPT cho rằng Long Hải còn nhiều dư địa để phát triển, trong khi nguồn cung nghỉ dưỡng cao cấp tại đây vẫn khá hạn chế. Ông đánh giá, với vị trí thuận lợi và định hướng 5 sao, Charm Resort Long Hải chính là mảnh ghép còn thiếu của thị trường Long Hải.

Việc bắt tay cùng các đơn vị phân phối sẽ rút ngắn thời gian đưa sản phẩm đến với nhà đầu tư, đồng thời tăng sức cạnh tranh cho khu vực trong bối cảnh hạ tầng giao thông, đặc biệt là sân bay Long Thành sắp đi vào khai thác.

Charm Resort Long Hải chuẩn bị vận hành, gia tăng lợi thế cho chủ sở hữu

Charm Resort Long Hải hiện đang mở bán những sản phẩm cuối cùng khi resort đã chuẩn bị bước vào giai đoạn vận hành. Từ tháng 4-2025, các căn villa lần lượt được bàn giao đến chủ sở hữu. Khối cao tầng cũng đã đạt tiến độ thi công 95% và đang gấp rút hoàn thiện để bàn giao trong thời gian tới.

Chủ nhân biệt thự Charm Resort Long Hải nhận bàn giao tháng 4-2025. Ảnh: Chủ đầu tư

Theo đại diện Charm Resort Long Hải, toàn bộ hệ thống phòng cháy chữa cháy của resort đã được nghiệm thu. Song song đó, chủ đầu tư phối hợp với đơn vị quản lý Vienna House by Wyndham triển khai công tác tiền vận hành, nhằm đảm bảo hoạt động ổn định và chuyên nghiệp trước khi resort chính thức khai trương.

Charm Resort Long Hải tọa lạc trên mặt tiền đường Võ Thị Sáu, với địa thế "lưng tựa núi, mặt hướng biển", gần các di tích văn hóa, điểm check-in nổi tiếng và khu ẩm thực đặc sắc. Vị trí này không chỉ tạo sức hút với du khách mà còn mang lại tiềm năng gia tăng giá trị bền vững cho nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, thị trường du lịch nghỉ dưỡng Long Hải đang "thức giấc" nhờ loạt hạ tầng lớn như đường ven biển, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và sân bay Long Thành. Khi các tuyến kết nối này hoàn thiện, thời gian di chuyển từ trung tâm TP HCM và sân bay Long Thành đến Long Hải sẽ được rút ngắn đáng kể.

Charm Resort Long Hải dự kiến sẽ vận hành vào năm 2026, đón sóng loạt dự án hạ tầng lớn trong khu vực. Ảnh: Phan An

Trong bối cảnh nguồn cung lưu trú cao cấp tại Long Hải còn hạn chế, Charm Resort Long Hải nổi bật nhờ vị trí trung tâm và mô hình quản lý chuẩn 5 sao do Vienna House by Wyndham vận hành. Sự kết hợp này giúp khu nghỉ dưỡng sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tăng mạnh của khách nội địa và quốc tế ngay khi các tuyến hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là sân bay Long Thành đi vào hoạt động.

Trước thềm bàn giao được đánh giá là thời điểm "vàng" để nhà đầu tư sở hữu sản phẩm của Charm Resort Long Hải, nắm bắt những cột mốc tăng giá và đón sóng hạ tầng. Bên cạnh đó, sự phối hợp đồng bộ giữa chủ đầu tư, đơn vị vận hành và các đại lý phân phối càng củng cố sức cạnh tranh và tối đa hóa tiềm năng sinh lợi cho chủ sở hữu.