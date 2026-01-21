Thị trường
21/01/2026 16:36

Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị

In bài viết

Nam Long Fresh 2025 lan toả lối sống xanh trong cộng đồng qua hành động giản đơn, thiết thực như phân loại, tái chế rác, thu gom pin cũ.

Nối tiếp thành công những năm trước, Nam Long Fresh 2025 một lần nữa mở ra hành trình đầy cảm hứng, mang đến vòng đời mới cho những vật liệu tưởng chừng bỏ đi thông qua việc tái chế.

Chương trình vừa diễn ra cuối năm 2025, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), Akari City, Văn Phòng Nam Long và Mizuki City (TP HCM). Tại mỗi trạm dừng, Nam Long Fresh mang đến không khí sôi nổi, trở thành điểm hẹn của cộng đồng dịp cuối tuần.

Sau gần 2 tháng triển khai, Nam Long Fresh thu gom hơn 3,1 tấn vật liệu tái chế như nilon, nhựa, giấy… cùng hơn 13.500 viên pin cũ. Toàn bộ vật liệu sau thu gom đều được xử lý theo đúng quy trình để bước vào vòng đời mới - "biến cũ thành xanh".

Thông qua hoạt động đổi rác tái chế lấy quà và vòng quay may mắn, ở mỗi điểm dừng, chương trình mang đến niềm vui cho hàng trăm cư dân, nhân viên Nam Long và cộng đồng địa phương.

Khi mang rác tái chế đến Trạm Xanh, người tham gia nhận về nhiều phần quà thú vị - cũng là những sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường như túi tái chế, quai ly, ống hút thủy tinh, bình giữ nhiệt, sổ…

Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị - Ảnh 2.

Song song với hoạt động thu gom, workshop sáng tạo như làm túi tote từ vật liệu tái chế, làm đèn lồng từ chai nhựa hay trồng sen đá cũng được cư dân hưởng ứng nhiệt tình.

Không gian workshop luôn rộn ràng tiếng cười, nơi những ý tưởng "hồi sinh" rác thải trở thành trải nghiệm vừa vui vừa hữu ích. Với các em nhỏ, đây còn là dịp làm quen với việc phân loại rác và hiểu đúng về tái chế, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ sớm.

Hoạt động đa dạng giúp Nam Long Fresh trở thành điểm hẹn cuối tuần xanh - lành trong khu đô thị và văn phòng Nam Long, tăng sự gắn kết giữa cư dân, nhân viên và cộng đồng địa phương.

Đưa con gái đến tham gia Nam Long Fresh trong ngày đầu tiên, chị Đào Thanh Kiều không giấu được sự háo hức. "Trước giờ, tôi vẫn nhắc con tầm quan trọng của việc phân loại rác. Sự kiện giống như cơ hội để bé thực hành gom rác tái chế, đổi quà thiết thực. Ngoài ra, con rất hào hứng khi tham gia workshop, tự tay làm túi handmade. Mọi thứ vừa vui, vừa gần gũi, lại giúp các bé học về môi trường một cách tự nhiên", chị cho biết.

Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị - Ảnh 3.

Nam Long Fresh cũng trở thành không gian truyền cảm hứng, nơi cư dân và người dân địa phương ghé lại trải nghiệm hoạt động, trò chuyện và check-in. Những hình ảnh gia đình, trẻ em, nhóm bạn cùng nhau mang rác tái chế đến đổi quà trở thành khoảnh khắc đẹp của hành trình sống xanh tại các khu đô thị Nam Long.

Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị - Ảnh 4.

Khu vực Trạm Xanh tại văn phòng Nam Long được ủng hộ nhiệt tình. Vật liệu tái chế như pin, giấy, nhựa được nhân viên thu gom và mang đến từ sớm.

Chị Minh Vân (phường Bình Thạnh) cho biết: "Làm việc trong văn phòng, hồ sơ, giấy tờ, chai nhựa, bao bì sau khi ‘hoàn thành nhiệm vụ’ cần được thu gom tái chế, bảo vệ môi trường. Vì vậy, khi biết Trạm Xanh được tổ chức ngay dưới tòa nhà văn phòng, tôi và đồng nghiệp tranh thủ gom lại để mang đến đúng nơi xử lý, lại được đổi quà xinh".

Theo chị Vân, sự kiện còn ý nghĩa hơn khi có Trạm Xanh ngay tại văn phòng vào kỷ niệm 33 năm thành lập Tập đoàn Nam Long, tạo thêm hoạt động gắn kết nhân viên.

Song song với hoạt động tại Trạm Xanh, Nam Long Fresh còn mở rộng sân chơi trực tuyến "Tái chế sáng tạo - Biến cũ thành xanh 2025". Người tham gia thỏa sức "biến hóa" các loại chai nhựa, giấy, vải hay lon kim loại thành sản phẩm mới, sau đó đăng ảnh/video lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, kèm hashtag #NamLongFresh #DoThiXanh và theo dõi trang sự kiện "Nam Long Fresh - Chung tay vì đô thị xanh".

Cuộc thi hướng đến nâng cao ý thức giảm rác thải và tái chế trong cộng đồng. Sau 6 tuần triển khai, sân chơi nhận về hàng trăm bài dự thi hợp lệ với 18 tác phẩm thắng giải, góp phần truyền cảm hứng sống xanh.

Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị - Ảnh 5.

Với thông điệp "Chung tay vì đô thị xanh", Nam Long tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cư dân và cộng đồng, hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị bền vững. Điều đó thể hiện qua quy hoạch ưu tiên mảng xanh, mặt nước và không gian công cộng chiếm 70% diện tích, các dự án trồng cây, thiết lập hệ thống quan trắc không khí (đã đi vào hoạt động tại Waterpoint) và hoạt động cộng đồng như Nam Long Fresh.

Nam Long Fresh 2025 không chỉ được "đo đếm" bằng con số rác thải được tái chế hay khoảnh khắc vui vẻ tại workshop, mà còn đến từ tinh thần bảo vệ môi trường của cộng đồng cư dân, người dân địa phương và nhân viên tập đoàn.

Mỗi hành động nhỏ, mỗi trải nghiệm tại Trạm Xanh góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, gắn kết và trách nhiệm hơn với môi trường. Vượt ra khỏi khuôn khổ của sự kiện gom rác đổi quà, Nam Long Fresh 2025 tạo cảm hứng để mọi người chung tay kiến tạo đô thị xanh, nơi mỗi thế hệ đều có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, trọn vẹn và bền vững.

Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị - Ảnh 5.Ba thập kỷ, một tầm nhìn: hành trình Nam Long kiến tạo những khu đô thị đầy sức sống

Hành trình 33 năm, Nam Long chuyển mình từ những nền đất đầu tiên thành đô thị quy mô, định nghĩa lại tổ ấm: không chỉ “nơi để ở” mà là “nơi để gắn bó trọn đời”

PV

TIN LIÊN QUAN

Nam Long triển khai chương trình Easy Pay–Easy Invest: giải pháp tài chính tối ưu cho an cư, đầu tư

Thị trường 14:00

Sở hữu nhà ở, đầu tư bất động sản linh hoạt với giải pháp tài chính Easy Pay – Easy Invest từ Nam Long

Nam Long khởi công 671 căn nhà ở xã hội EhomeS tại Cần Thơ

Thị trường 15:09

Tập đoàn Nam Long chính thức khởi công giai đoạn tiếp theo của khu nhà ở xã hội EhomeS tại khu đô thị tích hợp Nam Long II Central Lake, TP Cần Thơ.

Nam Long mở rộng ra miền Bắc với dòng sản phẩm EHome

Thị trường 10:00

Sau gần 35 năm, Tập đoàn Nam Long đã công bố kế hoạch mở rộng thị trường ra phía Bắc với dự án thuộc dòng sản phẩm EHome, một trong những mũi nhọn tiên phong.

từ khóa : Nam Long, Nam Long Fresh 2025
AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trọn đời

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trọn đời

Bảo hiểm 18:35

AIA Việt Nam ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Sức khỏe Trọn đời, mang đến cho các thành viên trong gia đình giải pháp bảo vệ tài chính toàn diện trước rủi ro sức khỏe

GIGAMALL - Điểm đến mang lại sự gắn kết và hạnh phúc cho mọi người

GIGAMALL - Điểm đến mang lại sự gắn kết và hạnh phúc cho mọi người

Điểm đến hấp dẫn 16:37

Không chỉ là trung tâm mua sắm – giải trí, Gigamall từng bước định hình là điểm đến văn hóa – trải nghiệm, tăng cường gắn kết cộng đồng.

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu

Thị trường 15:43

THACO AUTO ra mắt ứng dụng THACO AUTO Services, số hóa toàn bộ quy trình chăm sóc xe, kết nối khách hàng với hệ thống dịch vụ chính hãng trên toàn quốc

Chứng khoán Rồng Việt hai năm liền đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, lãi năm 2025 trên 350 tỉ đồng

Chứng khoán Rồng Việt hai năm liền đạt doanh thu hơn 1.000 tỉ đồng, lãi năm 2025 trên 350 tỉ đồng

Ngân hàng 15:42

Chứng khoán Rồng Việt vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV-2025 và kết quả kinh doanh năm 2025 (riêng công ty mẹ) với tổng doanh thu đạt 1.054 tỉ đồng

LPBank báo lãi trước thuế đạt gần 14.300 tỉ đồng năm 2025, cao nhất trong lịch sử hoạt động

LPBank báo lãi trước thuế đạt gần 14.300 tỉ đồng năm 2025, cao nhất trong lịch sử hoạt động

Ngân hàng 13:50

Kết thúc năm tài chính 2025, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã có màn "về đích" ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 14.269 tỉ đồng

VWS đón học sinh Trường Quốc tế Nam Mỹ tham quan mô hình xử lý rác

VWS đón học sinh Trường Quốc tế Nam Mỹ tham quan mô hình xử lý rác

Nhịp sống 10:26

Học sinh Trường Quốc tế Nam Mỹ vừa có trải nghiệm thực tế tại VWS, giúp các em có cái nhìn trực quan về công tác bảo vệ môi trường đô thị.

Vinmec Cần Thơ phẫu thuật thành công ca sa sinh dục phức tạp ở bệnh nhân cao tuổi

Vinmec Cần Thơ phẫu thuật thành công ca sa sinh dục phức tạp ở bệnh nhân cao tuổi

Dinh dưỡng – Sức khỏe 10:58

Nữ bệnh nhân 69 tuổi đã tìm lại nhịp sống bình yên trước kia nhờ ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện thành công bởi đội ngũ y bác sĩ Vinmec Cần Thơ.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn