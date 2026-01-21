Nam Long Fresh 2025 lan tỏa thông điệp sống xanh trong đời sống đô thị

Nối tiếp thành công những năm trước, Nam Long Fresh 2025 một lần nữa mở ra hành trình đầy cảm hứng, mang đến vòng đời mới cho những vật liệu tưởng chừng bỏ đi thông qua việc tái chế.

Chương trình vừa diễn ra cuối năm 2025, tại khu đô thị tích hợp Waterpoint (Bến Lức, Tây Ninh), Akari City, Văn Phòng Nam Long và Mizuki City (TP HCM). Tại mỗi trạm dừng, Nam Long Fresh mang đến không khí sôi nổi, trở thành điểm hẹn của cộng đồng dịp cuối tuần.

Sau gần 2 tháng triển khai, Nam Long Fresh thu gom hơn 3,1 tấn vật liệu tái chế như nilon, nhựa, giấy… cùng hơn 13.500 viên pin cũ. Toàn bộ vật liệu sau thu gom đều được xử lý theo đúng quy trình để bước vào vòng đời mới - "biến cũ thành xanh".

Thông qua hoạt động đổi rác tái chế lấy quà và vòng quay may mắn, ở mỗi điểm dừng, chương trình mang đến niềm vui cho hàng trăm cư dân, nhân viên Nam Long và cộng đồng địa phương.

Khi mang rác tái chế đến Trạm Xanh, người tham gia nhận về nhiều phần quà thú vị - cũng là những sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường như túi tái chế, quai ly, ống hút thủy tinh, bình giữ nhiệt, sổ…

Song song với hoạt động thu gom, workshop sáng tạo như làm túi tote từ vật liệu tái chế, làm đèn lồng từ chai nhựa hay trồng sen đá cũng được cư dân hưởng ứng nhiệt tình.

Không gian workshop luôn rộn ràng tiếng cười, nơi những ý tưởng "hồi sinh" rác thải trở thành trải nghiệm vừa vui vừa hữu ích. Với các em nhỏ, đây còn là dịp làm quen với việc phân loại rác và hiểu đúng về tái chế, từ đó hình thành ý thức bảo vệ môi trường ngay từ sớm.

Hoạt động đa dạng giúp Nam Long Fresh trở thành điểm hẹn cuối tuần xanh - lành trong khu đô thị và văn phòng Nam Long, tăng sự gắn kết giữa cư dân, nhân viên và cộng đồng địa phương.

Đưa con gái đến tham gia Nam Long Fresh trong ngày đầu tiên, chị Đào Thanh Kiều không giấu được sự háo hức. "Trước giờ, tôi vẫn nhắc con tầm quan trọng của việc phân loại rác. Sự kiện giống như cơ hội để bé thực hành gom rác tái chế, đổi quà thiết thực. Ngoài ra, con rất hào hứng khi tham gia workshop, tự tay làm túi handmade. Mọi thứ vừa vui, vừa gần gũi, lại giúp các bé học về môi trường một cách tự nhiên", chị cho biết.

Nam Long Fresh cũng trở thành không gian truyền cảm hứng, nơi cư dân và người dân địa phương ghé lại trải nghiệm hoạt động, trò chuyện và check-in. Những hình ảnh gia đình, trẻ em, nhóm bạn cùng nhau mang rác tái chế đến đổi quà trở thành khoảnh khắc đẹp của hành trình sống xanh tại các khu đô thị Nam Long.

Khu vực Trạm Xanh tại văn phòng Nam Long được ủng hộ nhiệt tình. Vật liệu tái chế như pin, giấy, nhựa được nhân viên thu gom và mang đến từ sớm.

Chị Minh Vân (phường Bình Thạnh) cho biết: "Làm việc trong văn phòng, hồ sơ, giấy tờ, chai nhựa, bao bì sau khi ‘hoàn thành nhiệm vụ’ cần được thu gom tái chế, bảo vệ môi trường. Vì vậy, khi biết Trạm Xanh được tổ chức ngay dưới tòa nhà văn phòng, tôi và đồng nghiệp tranh thủ gom lại để mang đến đúng nơi xử lý, lại được đổi quà xinh".

Theo chị Vân, sự kiện còn ý nghĩa hơn khi có Trạm Xanh ngay tại văn phòng vào kỷ niệm 33 năm thành lập Tập đoàn Nam Long, tạo thêm hoạt động gắn kết nhân viên.

Song song với hoạt động tại Trạm Xanh, Nam Long Fresh còn mở rộng sân chơi trực tuyến "Tái chế sáng tạo - Biến cũ thành xanh 2025". Người tham gia thỏa sức "biến hóa" các loại chai nhựa, giấy, vải hay lon kim loại thành sản phẩm mới, sau đó đăng ảnh/video lên Facebook cá nhân ở chế độ công khai, kèm hashtag #NamLongFresh #DoThiXanh và theo dõi trang sự kiện "Nam Long Fresh - Chung tay vì đô thị xanh".

Cuộc thi hướng đến nâng cao ý thức giảm rác thải và tái chế trong cộng đồng. Sau 6 tuần triển khai, sân chơi nhận về hàng trăm bài dự thi hợp lệ với 18 tác phẩm thắng giải, góp phần truyền cảm hứng sống xanh.

Với thông điệp "Chung tay vì đô thị xanh", Nam Long tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng cư dân và cộng đồng, hiện thực hóa chiến lược phát triển đô thị bền vững. Điều đó thể hiện qua quy hoạch ưu tiên mảng xanh, mặt nước và không gian công cộng chiếm 70% diện tích, các dự án trồng cây, thiết lập hệ thống quan trắc không khí (đã đi vào hoạt động tại Waterpoint) và hoạt động cộng đồng như Nam Long Fresh.

Nam Long Fresh 2025 không chỉ được "đo đếm" bằng con số rác thải được tái chế hay khoảnh khắc vui vẻ tại workshop, mà còn đến từ tinh thần bảo vệ môi trường của cộng đồng cư dân, người dân địa phương và nhân viên tập đoàn.

Mỗi hành động nhỏ, mỗi trải nghiệm tại Trạm Xanh góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, gắn kết và trách nhiệm hơn với môi trường. Vượt ra khỏi khuôn khổ của sự kiện gom rác đổi quà, Nam Long Fresh 2025 tạo cảm hứng để mọi người chung tay kiến tạo đô thị xanh, nơi mỗi thế hệ đều có thể tận hưởng cuộc sống hiện đại, trọn vẹn và bền vững.