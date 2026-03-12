UAV bầy đàn - giải pháp chữa cháy hẻm nhỏ tại các thành phố lớn

Hàng loạt vụ cháy lớn liên tiếp xảy ra tại các khu dân cư đông đúc trong ngõ nhỏ, hẻm sâu ở Hà Nội, TP HCM với thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng và tài sản.

Đầu tháng 4-2025, tại TP HCM, ngọn lửa bùng lên dữ dội trong một căn nhà khiến 3 người thiệt mạng. Lực lượng PCCC gặp khó khăn do căn nhà nằm sâu trong hẻm, không có lối thoát hiểm phụ, trong khi người dân không thể khống chế ngọn lửa bằng các biện pháp tại chỗ. Chỉ chưa đầy hai tuần sau, ngày 13-4, thêm một vụ cháy thương tâm xảy ra Hà Nội khiến 2 người tử vong. Khu vực xảy ra cháy vốn là hẻm nhỏ, đông dân cư đông đúc. Đến ngày 28-4, một vụ cháy nhà lúc rạng sáng tiếp tục cướp đi 3 sinh mạng. Ngôi nhà nằm sâu trong ngách nhỏ, không có lối thoát hiểm phụ gây khó khăn cho đội cứu hộ và bị lửa bao trùm chỉ trong vài phút, khiến nạn nhân không kịp chạy thoát…

Và còn đó những đau thương từ những vụ cháy thiệt hại rất lớn xảy ra hồi năm 2023, tại chung cư mini nằm sâu trong ngõ nhỏ khiến 56 người tử vong và vụ cháy nhà trọ làm 14 người tử vong.

Trong khi nhiều quốc gia phát triển như Trung Quốc, Hàn Quốc… bắt đầu thử nghiệm các UAV chữa cháy đơn lẻ thì CT UAV (Thành viên của CT Group) đã phát triển một giải pháp UAV chữa cháy bầy đàn cho công tác PCCC. Đây là hệ thống UAV chữa cháy bầy đàn đầu tiên tại Việt Nam dùng AI để điều khiển phi đội UAV tiếp cận nhanh, xử lý hiệu quả các đám cháy ở sâu trong ngõ nhỏ, hẻm sâu.

Một hệ thống Fire Swarm bao gồm hàng chục UAV hoạt động đồng bộ như một đội hình chiến thuật trên không. Trong đó, một UAV chỉ huy đóng vai trò "chỉ huy chiến trường", được trang bị lidar, camera cảm nhiệt và chip AI. UAV chỉ huy liên tục xây dựng bản đồ nhiệt để xác định chính xác vị trí và hướng lan của đám cháy.

Các UAV còn lại được gọi là UAV Attacker trực tiếp làm nhiệm vụ dập lửa, cứu hộ và các nhiệm vụ quan trọng khác. Mỗi UAV có thể mang theo nước, hóa chất chữa cháy hoặc các bóng chữa cháy chuyên dụng. Khi nhận lệnh từ UAV chỉ huy, toàn bộ đội hình tự động phân chia góc tiếp cận, tính toán đường bay tránh va chạm và đồng loạt phun nước, hóa chất, ném bóng dập lửa vào vị trí cháy. Tuy nhiên, một đám cháy không thể dập tắt chỉ bằng một lần. Vì vậy, CT UAV đã thiết kế hệ thống Fire Swarm theo một vòng lặp theo quy trình tự động. Quy trình này được lặp lại liên tục cho đến dập tắt xong đám cháy. Trong các thử nghiệm được thực hiện vào đầu tháng 3-2026, phi đội 5 UAV đã hoạt động liên tục trong 45 phút, thực hiện 12 chu kỳ tấn công và nạp nước, cho đến khi đám cháy giả được dập tắt hoàn toàn.

UAV chỉ huy có thể chỉ huy phi đội nhiều UAV chữa cháy có mặt tại hiện trường theo một kịch bản chữa cháy và cứu nạn tối ưu đã được dạy cho AI PCCC

Bên cạnh chữa cháy, các UAV trong hệ thống UAV bầy đàn sẽ làm các công việc cứu hộ khác để ứng cứu kịp thời như phát loa công suất lớn để hướng dẫn người dân, dùng đèn LED công suất lớn rọi đường từ trên cao do khu vực cháy thường phải cắt điện, dùng tín hiệu laser định hướng thoát hiểm dẫn lối an toàn. Ngoài ra, UAV còn có thể thả mặt nạ phòng độc, áo chống lửa và bình chữa cháy giúp người mắc kẹt cầm cự an toàn trong lúc chờ lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp. Hiện nay CT UAV đang phát triển tiếp các UAV hạng nặng chuyên cứu hộ cứu nạn với kén an toàn có thể cứu các nạn nhân bị thương ra khỏi đám cháy. UAV này cũng có thể thả các robot chữa cháy xuống mặt đất và các cánh tay robot để phá cửa cứu hộ.

Ngoài các ngách sâu, ngõ hẻm nhỏ thì CT UAV còn có thiết bị UAV PCCC cho các tòa nhà lên đến độ cao 300 mét, tương đương tòa nhà 90 tầng, nơi mà xe cứu hỏa chưa thể vươn tới.

Từ những tiếng kêu ám ảnh trong các vụ cháy lớn, các nhà khoa học của CT UAV đã biến nỗi trăn trở thành động lực, tạo nên một bước tiến công nghệ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong công cuộc bảo vệ con người và tài sản.