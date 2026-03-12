Ajinomoto đặt mục tiêu giảm 1,6 triệu tấn khí thải nhà kính

Tập đoàn Ajinomoto ứng dụng "Khoa học về Axit amin" để kết hợp các giải pháp thực phẩm và nông nghiệp bền vững nhằm kiến tạo nên lối sống ẩm thực mới, đáp ứng đa dạng nhu cầu và sở thích của người tiêu dùng với mục tiêu giảm 1,6 triệu tấn khí thải nhà kính, đồng thời mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho nhân loại.

"Khoa học về axit amin" ("AminoScience") là "Một thuật ngữ chỉ các vật liệu, chức năng, công nghệ và dịch vụ khác nhau được phát triển từ quá trình nghiên cứu và ứng dụng tập trung vào khai phá tiềm năng vô hạn của axit amin". "Khoa học về Axit amin" là thế mạnh cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Ajinomoto, là nền tảng để Tập đoàn thúc đẩy 4 lĩnh vực tăng trưởng gồm Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh, với nhiều thành tựu nổi bật.

Ứng dụng "Khoa học về Axit amin"

Trong đó, với lĩnh vực Công nghệ xanh, Tập đoàn Ajinomoto đang "thu quả ngọt" từ những sáng kiến, điển hình là Protein vi sinh Solein®, AjiPro™-L…

Protein vi sinh Solein® - giải pháp protein bền vững

Bánh trung thu và kem sản xuất từ Protein vi sinh Solein®.

Protein vi sinh Solein® được sản xuất thông qua quá trình lên men tự nhiên của vi sinh vật, với nguồn nguyên liệu chính là oxy, hydro và carbon dioxide. Các nguyên liệu này được chiết xuất từ không khí và nước thông qua một hệ thống được vận hành bằng năng lượng tái tạo, gồm năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Nhờ đó, quá trình sản xuất Solein® không chỉ giảm thiểu tác động đến môi trường nhờ sử dụng ít tài nguyên mà còn mang lại giải pháp protein bền vững.

Trong những năm gần đây, Protein vi sinh Solein® đã được ứng dụng trong sản xuất bánh trung thu và kem tại Singapore.

AjiPro™-L – giải pháp cung cấp axit amin Lysine cho vật nuôi

"Khoa học về Axit amin" còn được Tập đoàn Ajinomoto ứng dụng để mang đến giải pháp dinh dưỡng tối ưu cho vật nuôi. Điển hình là giải pháp cung cấp axit amin Lysine, một axit amin thiết yếu quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của động vật.

AjiPro™-L giúp bò hấp thu tối đa lượng Lysine ăn vào

Đối với bò, do có hệ tiêu hóa bốn ngăn, nếu Lysine được ăn thông qua thức ăn thông thường, phần lớn Lysine sẽ bị vi sinh vật trong dạ cỏ của bò phân hủy trước và cơ thể không thể hấp thu được. Nhờ công nghệ sản xuất axit amin, đặc biệt là tạo hạt bao vi mô của Tập đoàn Ajinomoto, Lysine đã được bảo vệ để đưa trực tiếp đến ruột non, giúp bò hấp thu tối đa lượng Lysine này.

Đây là một cách thức ứng dụng khoa học về axit amin độc đáo của Tập đoàn Ajinomoto để làm tăng giá trị dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của bò, từ đó tăng sản lượng thịt, sữa, nâng cao hiệu quả chăn nuôi.

Đóng góp cho nền nông nghiệp Việt Nam

Phân bón sinh học, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bổ sung axit amin tại Ajinomoto Việt Nam.

Tại Việt Nam, ứng dụng "Khoa học về Axit amin" của Tập đoàn, Ajinomoto Việt Nam cung cấp các sản phẩm đồng hành như phân bón sinh học hay nguyên liệu thức ăn chăn nuôi bổ sung axit amin, giúp cây trồng và vật nuôi phát triển khỏe mạnh.

Dự án "Khoai mì bền vững" giúp tăng gấp đôi năng suất cho người nông dân.

Bên cạnh đó, Ajinomoto Việt Nam còn đến các sáng kiến mới, điển hình là Dự án "Khoai mì bền vững" ứng dụng phân bón sinh học AmiAmi-α thay cho phân bón hóa học trong canh tác khoai mì.

Dự án cũng cung cấp một nguồn nguyên liệu tinh bột khoai mì dồi dào, góp phần tạo nên một chu trình sinh học khép kín trong quá trình sản xuất bột ngọt AJI-NO-MOTO®.

Dự án không chỉ cải thiện quy trình canh tác mà còn giúp phòng ngừa bệnh khảm lá trên cây khoai mì, giúp tăng gấp đôi sản lượng khoai mì, cải thiện thu nhập cho người nông dân, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường thông qua việc giảm phát thải CO₂ so với phương pháp canh tác truyền thống.