Ba thập kỷ, một tầm nhìn: hành trình Nam Long kiến tạo những khu đô thị đầy sức sống

33 năm vun đắp: Nam Long và "di sản sống" cho nhiều thế hệ

Có những di sản không khắc lên đá, không in trên bản đồ, mà được nuôi dưỡng từng ngày bằng hơi thở của cư dân. Với Nam Long, "di sản sống" ấy bắt đầu từ những bước chân đầu tiên trên mảnh đất thô sơ, lan rộng qua từng dự án được thiết kế và triển khai theo triết lý lấy con người làm trung tâm.

Trong bối cảnh thị trường những năm 1990 sôi động với phong trào phân lô bán nền, Nam Long lựa chọn hướng đi khác. "Chương trình Nhà Nam Long" ra đời trên một khu đất khoảng 5 ha ở An Lạc (Bình Chánh cũ) - nơi khi đó chỉ là ruộng, sình lầy và dừa nước. Thay vì chia lô bán nền, Nam Long đầu tư hạ tầng: khoan giếng, xây dựng nhà máy lọc nước phục vụ dân cư, mở đường, kéo điện, thiết lập hệ thống thoát nước.

Đó là cam kết từ những ngày đầu tiên, rằng mỗi ngôi nhà do Nam Long tạo ra phải "sống" được, phải trở thành một phần của cộng đồng. Cảnh trẻ em chạy trên đường nhựa mới, người dân có nước sạch dùng, đèn đường rọi sáng mỗi tối… là khung hình đầu tiên cho một "di sản sống" mà Nam Long hướng tới.

Ở các dự án tiếp sau đó như Thạnh Lộc, Phú Thuận, Tân Thuận Đông, triết lý tập trung vào con người càng thể hiện rõ qua quy hoạch nội khu rõ ràng, không gian công cộng đủ rộng cho sinh hoạt cộng đồng, sân chơi trẻ em, những tuyến phủ bóng cây để người lớn tuổi có nơi đi bộ buổi sáng….

Năm 2002, Nam Long khởi công khu đô thị Nam Long Tân Thuận Đông (28 ha) tại quận 7 (cũ), đánh dấu cột mốc chuyển mình từ phát triển khu dân cư nhỏ lẻ sang khu đô thị có chiều sâu. Cũng trong giai đoạn này, Nam Long đặc biệt chú trọng phát triển sản phẩm "affordable" - nhà ở vừa túi tiền nhằm phục vụ người dân thực sự cần chốn an cư.

Tỷ lệ mua để ở cao chính là minh chứng rõ rệt cho những khu phố "sống", những "di sản sống" mà Nam Long mang tới.

Điểm nhấn rõ nét ở các khu đô thị mang dấu ấn Nam Long là nỗ lực thiết lập phong cách sống cho cộng đồng, thông qua hệ thống tiện ích, dịch vụ và hoạt động gắn kết cư dân. Mizuki Park (26 ha, Bình Chánh cũ) là một trong những dự án tiêu biểu: công viên, mặt nước và tiện ích công cộng được bố trí ở vị trí trung tâm, để mỗi ô cửa sổ của từng căn nhà đều mở ra mảng xanh. Bên cạnh không gian sống, cộng đồng nơi đây còn có các hoạt động gắn kết thường xuyên như lễ hội công viên, chợ nông sản nội khu, các lớp yoga buổi sáng, câu lạc bộ sách cho trẻ em...

Với hơn 71% diện tích dành cho mảng xanh và tiện ích công cộng, gồm công viên sự kiện 8.700 m², quảng trường Marina Square 3.800 m², hệ thống cảnh quan thủy - mộc, Mizuki mang đến một môi trường sống an yên cho hơn 3.600 hộ dân.

Tiếp nối thành công của khu đô thị Mizuki Park hay "thành phố ánh sáng" Akari City, không thể không kể đến khu đô thị tích hợp Waterpoint - "giấc mơ" được Nam Long ấp ủ từ năm 2003. Với định hướng phục vụ tới hơn 30.000 cư dân, Waterpoint là một hệ sinh thái hoàn chỉnh, nơi cư dân có thể học, làm việc, mua sắm, giải trí ngay trong nội khu. Đó là nơi người lớn tuổi được thư giãn trong công viên trước nhà, người dân chạy bộ, đạp xe sáng sớm trên làn đường kết nối riêng, trẻ nhỏ háo hức với những sự kiện lễ hội theo mùa... Tất cả tạo nên một đô thị có nhịp thở, một quần thể đáng sống.

Được tạo dựng từ nền tảng triết lý đặc biệt

Công thức tạo nên "di sản sống" của Nam Long được tổng hòa từ thiết kế lấy con người làm trung tâm, hệ tiện ích sống giá trị và cộng đồng được "nuôi dưỡng" bằng hoạt động gắn kết ý nghĩa. Những khu phố sống động, những buổi chiều rộn rã tiếng trẻ con trong sân chơi, từng cửa hàng nhỏ mở ra trên tuyến thương mại nội khu… - đó là dấu ấn của một "di sản" không thể cân đo bằng mét vuông hay con số tài sản.

Điều làm nên sự khác biệt của Nam Long còn nằm ở triết lý kinh doanh rõ ràng, kiên định và đủ linh hoạt để thích ứng theo từng giai đoạn phát triển của thị trường. Cốt lõi chiến lược là hai nguyên tắc: "bán cái thị trường cần" và "xây dựng hệ sinh thái kiểm soát chi phí để nâng chất lượng".

Ngay cả khi thị trường theo đuổi xu hướng khác - Nam Long vẫn duy trì định hướng phục vụ người dân thực sự có nhu cầu ở .

Những năm 1990, khi phân lô bán nền trở thành trào lưu, Nam Long chọn phát triển hạ tầng để cư dân có thể sống lâu dài. Giai đoạn 2005 - 2012, khi thị trường nghiêng mạnh sang phân khúc cao cấp, Nam Long tập trung vào sản phẩm nhà ở vừa túi tiền cho gia đình trẻ Việt Nam. Những dự án "affordable" như Flora, EHome… nhanh chóng trở thành lựa chọn được tin chuộng, với mức giá phù hợp, quản lý minh bạch, tiện ích đầy đủ.

Tới khi thành phố bước vào giai đoạn mở rộng, nhu cầu về những đô thị vệ tinh tăng cao, giá nhà trong lõi đô thị tăng, quỹ đất hạn chế, áp lực dân số lớn. Với sự chuẩn bị từ sớm, Nam Long đã đứng ở vị trí tiên phong: đón đầu nhu cầu với các khu đô thị "all-in-one", nơi cư dân có thể sống – làm việc – học tập – giải trí – mua sắm trong cùng một hệ sinh thái.

Waterpoint (355 ha), Izumi City (170 ha), Nam Long Đại Phước (45 ha)... đều là những quỹ đất lớn được chuẩn bị, nghiên cứu và quy hoạch từ trước khi thị trường bước vào giai đoạn "đô thị tích hợp".

Với triết lý đó, Nam Long chú trọng đầu tư cho bộ phận R&D, hợp tác chặt chẽ với đơn vị tư vấn hàng đầu như CBRE, Savills. Quy trình nghiên cứu thị trường, đánh giá kết nối hạ tầng, đo lường khả năng hấp thụ đều được tiến hành kỹ lưỡng, đảm bảo dự án phù hợp về vị trí lẫn giá trị sử dụng.

Sự chủ động trong chuỗi giá trị cũng là một nhân tố quan trọng. Với hệ sinh thái hoàn chỉnh gồm 5 mảng kinh doanh cốt lõi – đầu tư quản lý vốn (Nam Long Capital), phát triển khu đô thị và nhà ở (Nam Long Land), bất động sản thương mại, phát triển nhà ở vừa túi tiền (Nam Long ADC) và mảng xây dựng (Nam Khang) – Nam Long có khả năng kiểm soát chi phí, nâng chuẩn chất lượng sản phẩm, từ đó mang đến những sản phẩm "đúng nhu cầu, đúng giá trị".

Sau 33 năm, Nam Long vẫn giữ nhịp phát triển vững vàng và linh hoạt. Trong mỗi ô cửa sổ, mỗi con đường nội khu, công viên hay nụ cười của cư dân tại những dự án mang dấu ấn Nam Long đều hiện hữu một giá trị thật – niềm hạnh phúc được nuôi dưỡng bằng sự tử tế, lấy tương lai làm thước đo. Đó chính là "di sản sống" mà Nam Long kiến tạo, để hạnh phúc trở thành tài sản truyền đời.