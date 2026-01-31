Kiến tạo không gian sống, không chỉ là những “khối bê tông” đô thị

Thấu hiểu điều này, ông Steven Chu - Chủ tịch Nam Long ADC - đã chia sẻ trong một tập podcast: "Phát triển nhà ở không chỉ là xây dựng những hộp bê tông". Theo đó động lực phát triển nhà ở của Nam Long ADC xuất phát bởi ba cam kết nhân văn: sở hữu nhà là quyền cơ bản, phù hợp với văn hóa từng địa phương và xây dựng cộng đồng giàu trải nghiệm.

Giải quyết vấn đề nhà ở mở ra cơ hội sở hữu tổ ấm đầu tiên cho nhiều người

Thực trạng nhà ở đô thị ngày càng khắc nghiệt dẫn đến sự ra đời của nhiều thuật ngữ mới như "structural gap" (khoảng cách cấu trúc) chỉ sự mất cân đối khi nhà cao cấp thì dồi dào, còn nhà giá hợp lý lại gần như biến mất.

Đồng thời, "thế hệ SAMPO" cũng dần hình thành – những người trẻ từ bỏ kết hôn, sinh con và mua nhà do áp lực tài chính vượt ngoài thu nhập. Hệ quả của áp lực này phần nào được phản ánh qua các chỉ số xã hội, khi mức sinh của Việt Nam (2025) chỉ đạt 1,93 con/phụ nữ, nằm dưới mức trung bình khu vực Đông Nam Á.

Dự án An Zen Residences mang đến một không gian sống trẻ trung, hiện đại và đầy tiện ích cho những hộ gia đình trẻ.

Nhìn nhận đây không chỉ là thách thức tài chính của cá nhân mà còn là một cuộc khủng hoảng xã hội tiềm ẩn, ông Steven Chu, Chủ tịch Nam Long ADC, khẳng định doanh nghiệp không chỉ kinh doanh mà còn cần thực hiện trách nhiệm xã hội. Ông tin rằng, nhà ở là quyền cơ bản, ai cũng có thể mơ ước sở hữu ngôi nhà đầu tiên của mình.

"Đó cũng chính là lý do tại sao tại Nam Long ADC chúng tôi cố gắng và cam kết thực hiện trách nhiệm xã hội của mình. Và chúng tôi mong muốn được đồng hành cùng chính phủ Việt Nam trong việc phát triển thêm nhiều nhà ở vừa túi tiền" – ông cho biết.

Triết lý này không chỉ dừng lại ở lời nói, mà đã được hiện thực hóa qua việc phát triển dòng sản phẩm EHome của Nam Long ADC hướng đến quyền sở hữu nhà ở đầu tay cho giới trẻ. Sau 18 năm, gần 8.500 căn hộ EHome tại phía Nam đã mang lại chốn an cư bền vững cho hàng chục nghìn gia đình.

Tháng 07-2025, doanh nghiệp này tiếp tục mở rộng mô hình an cư cho người dân phía Bắc khi ra mắt dự án EHome đầu tiên tại thành phố cảng Hải Phòng với tên thương mại An Zen Residences. Với dự án Bắc tiến lần đầu tiên này, Nam Long ADC thể hiện rõ cam kết của một chủ đầu tư uy tín thông qua tiến độ thi công minh bạch: tòa T1 của dự án sẽ chính thức cất nóc vào ngày 03-02-2026.

Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng thể hiện năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư mà còn là sự khẳng định chắc chắn về tiến độ xây dựng, hướng tới việc bàn giao đúng cam kết cho cư dân. Với Nam Long ADC, mỗi căn hộ là sự đóng góp thiết thực cho một đô thị công bằng, bền vững.

887 căn hộ An Zen Residences của Nam Long ADC tại phường An Hải, Hải Phòng nằm giữa khu dân cư hiện hữu nội đô với nhiều tiện ích cộng đồng.

Thiết kế giải pháp phù hợp với văn hóa địa phương

Theo ông Steven Chu, nhà ở vừa túi tiền không phải là nhà ở giá rẻ, mỗi một phân khúc khách hàng sẽ có một định nghĩa về "vừa túi tiền" khác nhau và Nam Long ADC luôn thấu hiểu các nhu cầu, tính toán kỹ lưỡng để từ đó có thể thiết kế các giải pháp riêng biệt.

Thậm chí khi thay đổi khu vực xây dựng dự án, Nam Long ADC đều phải nghiên cứu khách hàng, điều chỉnh thiết kế sao cho phù hợp với văn hóa và thói quen sinh sống của họ, không phải chỉ đơn giản là triển khai y nguyên dự án từ địa phương này sang địa phương khác. Bởi một ngôi nhà đích thực phải phù hợp với văn hóa và lối sống địa phương. Ví dụ, miền Bắc đề cao sự ổn định và cuộc sống đa thế hệ, ưu tiên sự tin tưởng và giá trị lâu dài; trong khi miền Nam lại ưa chuộng sự độc lập, cuộc sống đô thị hiện đại và thành công cá nhân.

Căn hộ 3 phòng ngủ của dự án An Zen Residences được thiết kế tối ưu dựa trên nghiên cứu thói quen sinh hoạt gia đình của người dân phía Bắc.

Trước khi triển khai dự án An Zen Residences, công ty đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng về văn hóa, lối sống để giúp dự án trở nên phù hợp với tinh thần và truyền thống của miền Bắc, không phải là bản sao của các dự án EHome trước đó tại miền Nam. An Zen Residences được đặt tại vị trí đắc địa, thuận lợi về mặt giao thông để khách hàng có thể thuận tiện di chuyển cũng như gần gũi với gia đình, người thân.

Các căn hộ được thiết kế theo phong cách tinh giản, thời thượng, diện tích căn hộ đa dạng, từ 1 phòng ngủ cho đến 3 phòng ngủ, phù hợp cho mọi đối tượng khách hàng, từ người trẻ độc thân, những hộ gia đình nhỏ cho đến các đại gia đình có thể sinh sống đầm ấm và thoải mái…

Xây dựng một cộng đồng đầy năng lượng và gắn kết

Dòng sản phẩm EHome được phát triển dựa trên triết lý 3E: Economy – Kinh tế, Efficiency – Hiệu quả và Ecology – Sinh thái. Trong đó, yếu tố "Ecology" không chỉ dừng ở hạ tầng xanh, mà hướng đến hệ sinh thái sống động, lấy con người làm trung tâm.

Trung thu An Zen – một trong những sự kiện được Nam Long ADC tổ chức giúp người tham dự cảm nhận trước nhịp sống rất đời và gần gũi của cộng đồng cư dân tương lai.

Tại An Zen Residences, thay vì các tiện ích biệt lập, dự án chú trọng đến các hoạt động kết nối "động" thông qua không gian chung như sân pickleball và sân bóng rổ, khu vực BBQ, phòng sinh hoạt cộng đồng hay sân chơi trẻ em. Những không gian này được tính toán, thiết kế hợp lý để khuyến khích cư dân rèn luyện thể chất, giao lưu và xây dựng tình đoàn kết thông qua các hoạt động.

Nhờ những yếu tố tương tác "động" đó, An Zen Residence và các dự án EHome nói chung đều trở thành một thế giới thu nhỏ thân thiện và tràn đầy tình yêu cuộc sống, nơi cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống hằng ngày trong nội khu một cách an toàn, tiện lợi và chất lượng.

Phối cảnh tòa T2 sắp ra mắt của dự án An Zen Residences.

Chính cách tiếp cận đặt con người làm trung tâm đã giúp dự án được đón nhận bước đầu từ khách hàng phía Bắc. Trên nền tảng đó, Nam Long ADC dự kiến mở bán chính thức tòa T2 trong Quý I-2026 – tòa tháp sở hữu tầm nhìn hướng sông, tiếp tục mở rộng các lựa chọn không gian sống chất lượng cho cư dân An Zen Residences.

Với Nam Long ADC, phát triển nhà ở không chỉ là xây những khối bê tông, mà là kiến tạo không gian sống chất lượng, nuôi dưỡng cộng đồng cư dân gắn kết và mang đến phong cách sống bền vững cho những gia đình trẻ.