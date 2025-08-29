Công ty CP Cấp nước Tân Hoà: 20 năm không ngừng nỗ lực đổi mới để phát triển bền vững

Chiều 28-8, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa thuộc Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (SAWACO) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập.

Với sứ mệnh “Nâng cao chất lượng sống đô thị bằng nước sạch an toàn – phục vụ tận tâm – vận hành bền vững”, 2 thập kỷ qua, Công ty đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phân phối, cung cấp nước sạch, đảm bảo an toàn ổn định cho người dân khu vực địa phương, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng.



Trải qua 20 năm xây dựng, phát triển và đổi mới, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đặc biệt là trong việc đổi mới và ứng dụng chuyển đổi số. Năm 2007, Công ty triển khai chương trình lắp đặt đồng hồ nước miễn phí theo Nghị định 117 của Chính phủ. Đây là bước đột phá về an sinh xã hội, giúp người dân, đặc biệt là hộ nghèo, được tiếp cận nguồn nước sạch từ hệ thống cấp nước đô thị.



Từ năm 2011, Công ty CP Cấp nước Tân Hoà tiên phong áp dụng handheld trong ghi chỉ số. Đến năm 2018, chuyển sang smartphone, hiện đại hóa toàn bộ tác nghiệp hiện trường. Năm 2022, Công ty tiếp nhận và quản lý đồng hồ nước thông minh, giúp khách hàng giám sát tiêu thụ hằng ngày.

Năm 2014, đưa vào vận hành 92 khu vực DMA, mở đầu chương trình giảm thất thoát nước. Đến năm 2022, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa ứng dụng pin năng lượng mặt trời cho tủ điều khiển DMA.Từ năm 2020, Công ty phát hành hóa đơn điện tử, dừng thu tiền mặt tại nhà, thúc đẩy giao dịch không tiền mặt. Năm 2022, cung cấp mã QR giúp khách hàng tra cứu thông tin nhanh chóng. Đến 2023, triển khai hợp đồng dịch vụ điện tử, khép kín quy trình số hóa - thuận tiện, minh bạch và hiện đại.



Năm 2020, Công ty triển khai các trạm quan trắc chất lượng nước online góp phần nâng cao an toàn, minh bạch và độ tin cậy trong cấp nước.



Đảng bộ Công ty CP Cấp nước Tân Hoà là cơ sở đảng đầu tiên xây dựng mô hình “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” và phát triển các thiết chế “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên nền tảng số bao gồm triển lãm trực tuyến trên nền tảng Artstep và xây dựng trang điện tử “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.



Công ty CP Cấp nước Tân Hoà công bố Bộ nhận diện thương hiệu mới.

Tại Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập, Công ty CP Cấp nước Tân Hòa cho ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới như một lời cam kết đổi mới, hiệu quả, bền vững; lời khẳng định tầm nhìn đến năm 2030-2035 trở thành đơn vị cấp nước hiện đại, thân thiện, vì cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Thanh Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc SAWACO đánh giá cao những kết quả, thành tựu mà Công ty CP Cấp nước Tân Hoà đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển. Ông Giang cũng bày tỏ sự tin tưởng Công ty CP Cấp nước Tân Hòa sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh và không ngừng đổi mới, sáng tạo để đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển bền vững của SAWACO nói riêng và của TP HCM sau sáp nhập.



Ông Bùi Thanh Giang, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Tổng Giám đốc SAWACO phát biểu tại buổi lễ.

Tiếp thu chỉ đạo từ SAWACO, ông Lê Trọng Thuần, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hoà cho biết kỷ niệm 20 năm thành lập là một cột mốc quan trọng ghi nhận chặn đường 2 thập kỷ phấn đấu không ngừng nghỉ. Đồng thời, ông Thuần cũng khẳng định đây là lúc cùng hướng về tương lai, tiếp tục phát triển công ty bền vững; ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng dịch vụ xây dựng 1 Tân Hoà bền bỉ hơn, chuyên nghiệp hơn, thân thiện hơn. Để dòng chảy vững tiến không phải là 1 khẩu hiệu mà là lời cam kết xuyên suốt đối với cộng đồng.

Ông Lê Trọng Thuần, Phó Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công ty CP Cấp nước Tân Hoà phát biểu tại buổi lễ.

UBND TP HCM trao tặng cờ truyền thống cho Công ty CP Cấp nước Tân Hoà dịp Lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập công ty.

Dịp này, UBND TP HCM đã trao tặng cờ truyền thống cho Công ty CP Cấp nước Tân Hoà nhằm chúc mừng và khen thưởng các thành tích đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển.

