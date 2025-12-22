Văn hóa – Giải trí
22/12/2025 13:34

Gigamall ra mắt Con đường Ánh sáng – Điểm Check-in Giáng Sinh 2025 không thể bỏ lỡ

In bài viết

Mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với sự trở lại của “LIGHT UP THE JOY 2025” tại TTTM Gigamall với hơn 100.000 bóng LED lập trình.

Hành trình ánh sáng kỳ ảo giữa lòng thành phố

Con đường Ánh sáng 2025 không đơn thuần là một tuyến trang trí, mà được xây dựng như một hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Hệ thống LED lập trình đồng bộ tạo nên hiệu ứng chuyển động, dải màu gradient và nhịp sáng thay đổi liên tục theo từng khu vực. Mỗi bước chân của du khách mở ra một "chương" mới của câu chuyện lễ hội – từ không khí Giáng sinh ấm áp đến những hiệu ứng ánh sáng hiện đại, đa chiều.

Gigamall ra mắt Con đường Ánh sáng – Điểm Check-in Giáng Sinh 2025 không thể bỏ lỡ - Ảnh 1.

Cây thông 10m độc đáo với công nghệ mapping 3D

Điểm nhấn ấn tượng nhất là cây thông Giáng sinh cao hơn 10 m đặt tại khu vực trung tâm. Kết hợp cấu trúc đa tầng, hiệu ứng đổi màu theo nhạc và công nghệ mapping 3D, cây thông trở thành một "màn trình diễn ánh sáng" thực thụ, thu hút ánh nhìn và là background chụp ảnh được yêu thích mùa lễ hội năm nay. Ngoài ra, không thể thiếu các nhân vật đặc trưng của mùa Giáng Sinh là hệ thống tiểu cảnh được thiết kế công phu như người tuyết hoạt hình khổ lớn, ông già Noel rực rỡ, cùng nhiều góc chụp hình dành cho gia đình và bạn trẻ.

Gigamall ra mắt Con đường Ánh sáng – Điểm Check-in Giáng Sinh 2025 không thể bỏ lỡ - Ảnh 2.

Trải nghiệm lễ hội đa giác quan tại Gigamall

Bên cạnh hệ thống ánh sáng, TTTM Gigamall tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm suốt tháng 12. Hiệu ứng phun tuyết nhân tạo diễn ra vào cuối tuần mang đến bầu không khí mùa đông đặc trưng. Buổi tối, khu vực lối đi rộn ràng với các chương trình acoustic live, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn tinh thần lễ hội

Đại diện Gigamall cho biết sự kiện năm nay được đầu tư lớn nhằm tạo dựng không gian nghệ thuật – giải trí phù hợp cho mọi lứa tuổi. Với quy mô mở rộng, công nghệ ánh sáng tiên tiến và chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng, Con đường Ánh sáng Gigamall 2025 dự kiến sẽ tiếp tục là điểm đến nổi bật của TP.HCM vào dịp cuối năm.

Con đường Ánh sáng Gigamall 2025 với thiết kế độc đáo, chiều dài ấn tượng và trải nghiệm đa dạng hứa hẹn trở thành không gian lễ hội hấp dẫn trong mùa Giáng sinh năm nay. Hãy cùng nhau trải nghiệm ngay điểm check-in độc đáo này nhé.

Gigamall ra mắt Con đường Ánh sáng – Điểm Check-in Giáng Sinh 2025 không thể bỏ lỡ - Ảnh 3.

Thông tin sự kiện:

• Tên sự kiện: LIGHT UP THE JOY 2025

• Thời gian: Xuyên suốt tháng 12-2025

• Địa điểm: TTTM Gigamall, 240–242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP HCM
• Chi phí: Miễn phí tham quan Con đường Ánh sáng


Mai Anh
từ khóa : Gigamall, không gian nghệ thuật, hoạt động trải nghiệm, ông già Noel, mùa Giáng sinh
Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City”

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City”

Văn hóa – Giải trí 13:35

Gần 95.000 lượt khán giả đến Ocean City ngày 20-12, cùng hơn 50 nghệ sĩ và 10 tiếng trình diễn liên tục tạo nên siêu nhạc hội quy mô chưa từng có tại Việt Nam.

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Giáo dục - Cộng đồng 10:02

Một phòng STEM đạt chuẩn quốc tế vẫn là mong mỏi lớn của Nhà trường để nâng tầm dạy và học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

Cúp Phương Trang lần VII: Khi tinh hoa cờ tướng quốc tế hội tụ tại Đà Nẵng

Thể thao 14:55

(NLĐO) - Sau 2 thập kỷ đồng hành cùng FUTA Group, Giải Cờ tướng Các danh thủ quốc tế-Cup Phương Trang đã khẳng định vị thế là đấu trường uy tín hàng đầu khu vực

Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Yến sào Khánh Hòa tổ chức hội thao truyền thống năm 2025

Doanh nghiệp 09:51

Ngày 20-12-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Hội thao truyền thống CNVCLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa năm 2025 tại Khánh Hòa.

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế

Dinh dưỡng – Sức khỏe 16:32

Sáng ngày 19-12, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế (Hue International General Hospital - HIH) khánh thành tại số 15 đường Hà Nội, phường Thuận Hoá, Thành phố Huế.

Acecook Việt Nam thưởng nóng cho Đội tuyển Quốc gia U22 Việt Nam đạt huy chương vàng SEA Games 33

Acecook Việt Nam thưởng nóng cho Đội tuyển Quốc gia U22 Việt Nam đạt huy chương vàng SEA Games 33

Thông tin nhanh 15:08

Ngày 18-12, Acecook Việt Nam - Nhà tài trợ chính của các Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam - trao thưởng 500 triệu đồng cho Đội tuyển U22 Việt Nam

Thành phố Huế: Sắp khai trương mô hình Bệnh viện – Khách sạn – Nghỉ dưỡng

Thành phố Huế: Sắp khai trương mô hình Bệnh viện – Khách sạn – Nghỉ dưỡng

Dinh dưỡng – Sức khỏe 20:42

Tháng 12 này, Thành phố Huế sẽ chính thức ghi dấu ấn trên bản đồ y tế chất lượng cao với sự ra đời của một bệnh viện tầm cỡ quốc tế.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn