Gigamall ra mắt Con đường Ánh sáng – Điểm Check-in Giáng Sinh 2025 không thể bỏ lỡ

Hành trình ánh sáng kỳ ảo giữa lòng thành phố

Con đường Ánh sáng 2025 không đơn thuần là một tuyến trang trí, mà được xây dựng như một hành trình trải nghiệm xuyên suốt. Hệ thống LED lập trình đồng bộ tạo nên hiệu ứng chuyển động, dải màu gradient và nhịp sáng thay đổi liên tục theo từng khu vực. Mỗi bước chân của du khách mở ra một "chương" mới của câu chuyện lễ hội – từ không khí Giáng sinh ấm áp đến những hiệu ứng ánh sáng hiện đại, đa chiều.

Cây thông 10m độc đáo với công nghệ mapping 3D

Điểm nhấn ấn tượng nhất là cây thông Giáng sinh cao hơn 10 m đặt tại khu vực trung tâm. Kết hợp cấu trúc đa tầng, hiệu ứng đổi màu theo nhạc và công nghệ mapping 3D, cây thông trở thành một "màn trình diễn ánh sáng" thực thụ, thu hút ánh nhìn và là background chụp ảnh được yêu thích mùa lễ hội năm nay. Ngoài ra, không thể thiếu các nhân vật đặc trưng của mùa Giáng Sinh là hệ thống tiểu cảnh được thiết kế công phu như người tuyết hoạt hình khổ lớn, ông già Noel rực rỡ, cùng nhiều góc chụp hình dành cho gia đình và bạn trẻ.

Trải nghiệm lễ hội đa giác quan tại Gigamall

Bên cạnh hệ thống ánh sáng, TTTM Gigamall tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm suốt tháng 12. Hiệu ứng phun tuyết nhân tạo diễn ra vào cuối tuần mang đến bầu không khí mùa đông đặc trưng. Buổi tối, khu vực lối đi rộn ràng với các chương trình acoustic live, giúp du khách tận hưởng trọn vẹn tinh thần lễ hội

Đại diện Gigamall cho biết sự kiện năm nay được đầu tư lớn nhằm tạo dựng không gian nghệ thuật – giải trí phù hợp cho mọi lứa tuổi. Với quy mô mở rộng, công nghệ ánh sáng tiên tiến và chuỗi hoạt động gắn kết cộng đồng, Con đường Ánh sáng Gigamall 2025 dự kiến sẽ tiếp tục là điểm đến nổi bật của TP.HCM vào dịp cuối năm.

Con đường Ánh sáng Gigamall 2025 với thiết kế độc đáo, chiều dài ấn tượng và trải nghiệm đa dạng hứa hẹn trở thành không gian lễ hội hấp dẫn trong mùa Giáng sinh năm nay. Hãy cùng nhau trải nghiệm ngay điểm check-in độc đáo này nhé.

Thông tin sự kiện: • Tên sự kiện: LIGHT UP THE JOY 2025 • Thời gian: Xuyên suốt tháng 12-2025 • Địa điểm: TTTM Gigamall, 240–242 Phạm Văn Đồng, P. Hiệp Bình, TP HCM

• Chi phí: Miễn phí tham quan Con đường Ánh sáng



