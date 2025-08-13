Lê Gia Mao Trung Group bước vào kỷ nguyên mới sau 35 năm thành lập

Trải qua 35 năm thăng trầm cùng sự chuyển mình của đô thị tại Việt Nam, Lê Gia Mao Trung Group vẫn giữ vững nguyên lý: "Vật liệu đẹp nhất là vật liệu được đặt trong một tầm nhìn tử tế."

Không gian triển lãm sự kiện TRIO

35 năm từ gạch men đến hệ sinh thái vật liệu thông minh

Thành lập từ năm 1990, tại TP Hồ Chí Minh, Lê Gia Mao Trung Group bắt đầu hành trình của mình từ một cửa hàng nhỏ chuyên kinh doanh gạch men. Trải qua 35 năm không ngừng mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng mối quan hệ hợp tác cùng các thương hiệu vật liệu quốc tế, Lê Gia Mao Trung Group nay trở thành một trong những showroom vật liệu xây dựng và nội thất cao cấp uy tín hàng đầu tại khu vực phía Nam.

Ông Dương Thiện Thuật - Chủ tịch Lê Gia Mao Trung Group

Với hơn 5.000 mã sản phẩm vật liệu và thiết bị hoàn thiện, Lê Gia Mao Trung Group hiện đang sở hữu 2 showroom trải nghiệm hiện đại, kết nối online – offline, cùng hệ thống kho hàng linh hoạt tại các quận trung tâm Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời, hiện Lê Gia Mao Trung đang sở hữu đội ngũ hơn 100 nhân sự chuyên sâu, từng trực tiếp tham gia hơn 1.000 công trình lớn nhỏ, từ nhà ở, resort, căn hộ, tòa nhà văn phòng, tổ hợp thương mại đến công trình biểu tượng. Tính đến thời điểm năm 2025, Lê Gia Mao Trung Group là đối tác phân phối chiến lược/độc quyền cho 95% thương hiệu đầu ngành như: tập đoàn Lixil (Grohe, Inax, American Standard), Vasta, Eurotile, APE Grupo (Tây Ban Nha), Unilin (Bỉ), Duravit, Kenzai (Thái Lan), Slabstone, KOVA,…

TRIO – mô hình tam giác kết nối toàn diện

Năm 2025, Lê Gia Mao Trung Group lựa chọn "TRIO" làm chủ đề chính cho sự kiện trọng đại này, tượng trưng cho mô hình hợp tác bền vững giữa ba trụ cột trong chuỗi giá trị:

Thương hiệu quốc tế/ Nhà sản xuất

Mao Trung Home – Nhà phân phối chiến lược

Khách hàng chuyên nghiệp: kiến trúc sư, tổng thầu và chủ đầu tư

Ban lãnh đạo Lê Gia Mao Trung Group

Đi cùng với tinh thần "TRIO", sự kiện kỷ niệm 35 năm của Lê Gia Mao Trung Group mang đến một triển lãm thị giác đặc biệt mang tên "Rừng trúc thương hiệu", biểu tượng của sự ổn định, kế thừa và khả năng thích nghi với những điều mới. Tựa như một khu rừng vững chãi, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai, mỗi thân trúc tựa như một dòng ký ức được ghi dấu, đồng thời mỗi thương hiệu được chọn là một điểm sáng tạo nên hệ sinh thái đồng hành cùng Lê Gia Mao Trung Group trong suốt hành trình 35 năm phát triển.

Không gian triển lãm tại sự kiện TRIO nhận được nhiều lời khen từ khách tham dự

Kỷ nguyên mới của Lê Gia Mao Trung Group

Sau 35 năm kiến tạo cùng đô thị Việt, Lê Gia Mao Trung Group chính thức bước sang kỷ nguyên mới - nơi công nghệ, trí tuệ nhân tạo và tư duy phát triển bền vững trở thành ba thành tố chính định hình chiến lược tương lai.

Một là, "MATONE" – "Mini showroom" đầu tiên kết hợp công nghệ AI

MATONE là mẫu kệ trưng bày vật lý thế hệ mới, sẽ ra mắt tại các showroom trọng điểm. Tại đây, các sản phẩm gạch, thiết bị nội thất và vật liệu xây dựng sẽ được sắp xếp theo nhóm chủ đề phối cảnh, kết hợp cùng hệ thống màn hình LED/LCD tích hợp AI cho phép người dùng:

Truy cập thư viện sản phẩm online nhanh chóng

Trải nghiệm "chạm & cảm" ngay tại showroom & studio kiến trúc

Tiếp cận dữ liệu sản phẩm được cập nhật từ xa, tổ hợp sẵn theo chủ đề, đồng bộ giữa nền tảng trực tuyến và không gian vật lý.

MATONE được giới thiệu tại sự kiện TRIO

MATONE ra đời nhằm giải quyết một vấn đề thực tiễn: kiến trúc sư và nhà thầu thường gặp khó khăn khi phải tham khảo nhiều nhà phân phối khác nhau để hoàn thiện thiết kế, và họ cũng cần để minh họa cho khách. Giờ đây, với MATONE, họ có thể hình dung được toàn bộ tổ hợp sản phẩm, phối cảnh thực tế và rút ngắn đến 50% thời gian duyệt mẫu, từ đó đẩy nhanh quá trình từ thiết kế đến thi công.

Hai là, chuyển đổi số & nền tảng số hóa trải nghiệm vật liệu

Cùng với không gian vật lý, Lê Gia Mao Trung Group cũng tập trung phát triển nền tảng trải nghiệm số hóa toàn diện, thông qua website mới tích hợp các công cụ thông minh bao gồm kiến trúc sư ảo, trợ lý vật liệu, và mô phỏng phối cảnh bằng công nghệ AI.

Đây được xem là công cụ tìm kiếm vật liệu xây dựng bằng hình ảnh đầu tiên ở Việt Nam, giúp giảm thiểu thời gian tìm kiếm sản phẩm và xin báo giá cho khách hàng. Thông qua nền tảng này, người dùng, từ kiến trúc sư chuyên nghiệp đến khách hàng cá nhân, đều có thể tạo phối cảnh cho không gian sống theo nhu cầu riêng: từ lựa chọn kiểu gạch, màu sơn, thiết bị vệ sinh đến ánh sáng và bố cục nội thất. Đặc biệt, hệ thống còn đưa ra gợi ý các thiết kế đang là xu hướng tại từng thời điểm.

Ba là, học viện Mao Trung –Trao cơ hội phát triển cho cộng đồng

Song song với việc tối ưu trải nghiệm, Lê Gia Mao Trung Group cũng đặt trọng tâm phát triển năng lực con người thông qua kế hoạch thành lập Mao Trung Academy. Ở đó, các khóa học ngắn hạn dành cho sinh viên ngành kiến trúc – nội thất mới ra trường, được dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu ngành, kiến trúc sư có uy tín và đại diện từ các thương hiệu vật liệu quốc tế. Ngoài ra, học viện cũng tổ chức loạt workshop chuyên sâu cho kiến trúc sư trẻ, nhân sự phòng thu mua, kỹ sư xây dựng tại công trường; cùng diễn đàn chia sẻ xu hướng, nâng cao năng lực và kết nối cộng đồng cho chủ doanh nghiệp ngành thiết kế - xây dựng.