Champa Island: Rực rỡ giáng sinh, hân hoan đón năm mới

Những ngày cuối năm, Champa Island Nha Trang như khoác lên mình diện mạo mới đầy lung linh, trở thành điểm hẹn lý tưởng để du khách và người dân địa phương cảm nhận trọn vẹn không khí Giáng sinh an lành và chào đón năm mới trong không gian nghỉ dưỡng sang trọng.

Champa Island "thay áo mới"

Toàn bộ khuôn viên Champa Island được chăm chút tỉ mỉ, hòa quyện giữa vẻ đẹp hiện đại và nét yên bình vốn có của khu nghỉ dưỡng. Các nhà hàng, quán cà phê và không gian dịch vụ tại Champa Island cũng đồng loạt "thay áo mới" để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Mỗi góc nhỏ đều có thể trở thành điểm check-in ấn tượng, nơi lưu giữ những khoảnh khắc sum vầy, hạnh phúc bên gia đình, bạn bè trong mùa lễ hội cuối năm.

Không khí giáng sinh tràn ngập khắp nơi

Không chỉ là điểm đến để tận hưởng không gian lễ hội, Champa Island còn là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ lưu trú trong dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán. Trong tiết trời dịu mát đặc trưng của Nha Trang những ngày đầu năm, du khách có thể thong thả tận hưởng nhịp sống chậm rãi, hòa mình vào thiên nhiên và không khí trong lành.

Hệ thống tiện ích lưu trú đa dạng mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho mọi lứa tuổi. Du khách có thể thử sức với các hoạt động ngoài trời như chèo SUP, bắn cung, pickleball hay thư giãn qua những liệu trình Spa đá muối Himalaya góp phần tạo nên một kỳ nghỉ năng động nhưng vẫn thư thái.

Chèo SUP là một trong những hoạt động được du khách ưu chuộng tại Champa Island

Bên cạnh đó, hành trình nghỉ dưỡng tại Champa Island trở nên trọn vẹn hơn với không gian ẩm thực phong phú ngay trong khuôn viên resort. Từ các món hải sản tươi ngon, thực đơn nướng hấp dẫn đến những bữa tiệc ấm cúng bên gia đình, bạn bè, mỗi trải nghiệm ẩm thực đều được chăm chút để đáp ứng đa dạng khẩu vị, mang đến cảm giác sum vầy đúng nghĩa trong những mùa lễ.

Các món nướng hấp dẫn

Bước sang thời khắc chào năm mới, Champa Island tiếp tục lan tỏa tinh thần hân hoan với không gian mở khoáng đạt, tầm nhìn hướng ra Tháp Bà Ponagar và cửa biển thơ mộng. Champa Island không chỉ là nơi đón Giáng sinh, mà còn là điểm dừng chân để nhìn lại một năm đã qua, gửi gắm những hy vọng và khởi đầu mới đầy tích cực cho năm sắp đến.

Với sự kết hợp hài hòa giữa không gian lễ hội, cảnh quan thiên nhiên và hệ tiện ích nghỉ dưỡng đa dạng, Champa Island Nha Trang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ Tết trọn vẹn, nơi mỗi khoảnh khắc đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Champa Island Nha Trang - Resort Hotel

