Quỹ Nam Phương khánh thành Cầu Khang Niên tại Xã Hỏa Lựu, Cần Thơ

Ngày 20-12-2025, lễ khánh thành cầu Khang Niên diễn ra trong không khí nhộn nhịp với sự tham dự của đại diện chính quyền, người dân cùng các nhà hảo tâm, tình nguyện viên, đặc biệt là sự đồng hành của các nghệ sĩ Vũ trụ "Say Hi" thuộc DatVietVAC Group Holdings.

Cầu Khang Niên - nối hai ấp Thạnh Phú và Thạnh Đông vũng chắc sau 3 tháng thi công

Em Xinh Yeolan không giấu nổi sự xúc động: "Từng chứng kiến hình ảnh xuống cấp, chông chênh của cây cầu cũ cách đây 3 tháng, ngày hôm nay quay lại đây, em rất vui và hạnh phúc khi nhìn thấy cây cầu mới được xây vững chắc hơn, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn rất nhiều."

Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng chung sức cùng các tình nguyện viên mang các phần quà ý nghĩa đến người dân xã Hỏa Lựu

Cầu Khang Niên được xây dựng để thay thế cho cầu Thanh Niên cũ – công trình nối liền hai ấp Thạnh Phú và Thạnh Đông vốn đã "hoàn thành sứ mệnh" sau hơn 15 năm sử dụng. Từng là tuyến "huyết mạch" của người dân, cũng như là đoạn đường chính đến trường Tiểu học Võ Thị Sáu và THCS Nguyễn Viết Xuân của các em học sinh, nhưng cầu cũ đã xuống cấp nghiêm trọng: mặt cầu bong tróc, trụ nứt vỡ, trở thành nỗi ám ảnh mất an toàn, đặc biệt trong mùa mưa lũ.

Đông đảo người dân xã Hỏa Lựu có mặt tại buổi lễ khánh thành

Chia sẻ về những năm tháng gắn bó với cây cầu cũ, ông Khang Văn Đẳng, người dân sống gần cầu Ông Thiết cũ, cho biết: "Cái đường này hồi trước đi lại nguy hiểm dữ lắm, chú già rồi nên cũng hết sợ, chỉ lo cho tụi nhỏ đi học mỗi ngày. Bữa nay có cây cầu của Quỹ Nam Phương và nhà hảo tâm tài trợ, thiệt tình không gì bằng. Hồi trước nhìn cầu là rầu, giờ có cầu mới, thấy phấn khởi trong người, thấy khỏe ra đó chớ".

Em Xinh Yeolan gửi trao cặp sách cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Cùng nỗi lo với người dân địa phương, bà Lê Thị Mỹ Tiên – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hỏa Lựu chia sẻ: "Vào mùa mưa, cây cầu cũ thường xuyên trơn trợt nên cũng có trường hợp học sinh bị té ngã. Trong bối cảnh nguồn lực địa phương còn hạn chế, việc vận động kinh phí xây dựng cầu đường là thử thách rất lớn. Nhờ Quỹ Nam Phương kết nối với các mạnh thường quân mà địa phương đã cầu mới, bà con và các cháu nhỏ yên tâm đi lại trước dịp Tết đến Xuân về".

Chung tay cùng Quỹ Nam Phương chia sẻ và xóa bỏ nỗi lo đó là sự hỗ trợ hỗ trợ tích cực từ Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị TP. Cần Thơ, Ủy ban Nhân dân xã và Đoàn Thanh niên xã Hỏa Lựu cùng nhanh chóng triển khai dự án. Cầu Khang Niên có chiều dài 23,2m, rộng 2,5m, tải trọng 1,5 tấn, đáp ứng nhu cầu đi lại của hơn 200 hộ dân. Tổng kinh phí 980 triệu đồng (chưa bao gồm các chi phí quản lý, khảo sát và giám sát công trình) do cô Nguyễn Kim Hùng cùng các nhà hảo tâm tài trợ.

(Từ trái qua phải) Bà Nguyễn Kim Hùng, bà Lê Thị Mỹ Tiên, Anh Trai Phúc Du, bà Đinh Thị Nam Phương – nhà sáng lập Quỹ Nam Phương tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi tại sự kiện

Không dừng lại ở việc trao tặng công trình giao thông, cùng đó, Quỹ Nam Phương đã phối hợp cùng Công ty Minh Long 1, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Việt Green Plus - đơn vị phân phối độc quyền Nước tăng lực Ngựa Đỏ, bánh Trung Thu KIM PHƯỢNG và các nhà hảo tâm của Quỹ Nam Phương trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh và 50 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn. Đồngthời, Bà Nguyễn Kim Hùng gửi tặng thêm 20 phần quà đến các em và người dân có hoản cảnh đặc biệt – như một lời sẻ chia, động viên và tiếp thêm nghị lực.

Cầu Khang Niên được khánh thành trong niềm hân hoan của bà con xã Hỏa Lựu

"Khi đến đây, mình cảm nhận rõ cái tình từ cả hai phía: một bên là tâm huyết của những người gửi trao điều tích cực cho cộng đồng, và bên kia là cách mà bà con nơi đây đáp lại tấm lòng đó bằng sự chân thành. Mình rất mong sẽ có thêm nhiều cơ hội để đồng hành cũng Quỹ trong tương lai." – Anh Trai Phúc Du bộc bạch trong lần đầu tiên đồng hành cùng Quỹ Nam Phương và DatVietVAC trong hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa này.

Cầu Khang Niên chính thức đi vào hoạt động, không chỉ cải thiện điều kiện đi lại an toàn cho người dân và các em học sinh, mà còn được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện đời sống, kinh tế địa phương trong thời gian tới. Qua đó tiếp tục nối dài hành trình kiến tạo nhịp cầu, kiến tạo ước mơ, và lan tỏa tinh thần "1+1>2 - Chung tay cùng cộng đồng" của Quỹ Nam Phương.