Gần 95.000 lượt khán giả đến Ocean City ngày 20-12, cùng hơn 50 nghệ sĩ và 10 tiếng trình diễn liên tục tạo nên siêu nhạc hội quy mô chưa từng có tại Việt Nam.

Không chỉ lập kỷ lục về thời lượng và lượng khán giả, Y-Concert do Yeah1 tổ chức còn là lời đáp rõ ràng cho câu hỏi: đâu là điểm đến all-in-one đủ tầm để tổ chức những siêu nhạc hội quốc gia, quốc tế trong tương lai? Cả với khán giả và nhà tổ chức, câu trả lời là Ocean City.

Khi concert không còn là "xem xong rồi về"

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 1.

Y-Concert diễn ra từ 14 giờ ngày 20-12 và kéo dài tới 0 giờ 25 ngày 21-12 tại Ocean City, quy tụ hơn 50 nghệ sĩ đến từ các chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", "Chị đẹp đạp gió", "Gia đình Haha" và "Tân binh toàn năng". Đây được đánh giá là concert quy mô nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 2.

Từ sáng sớm 20-12, các trục đường hướng về Ocean City đã nườm nượp dòng người và phương tiện từ khắp nơi đổ về. Hạ tầng giao thông rộng rãi, phân luồng mạch lạc giúp khán giả từ nhiều tỉnh, thành tiếp cận khu vực tổ chức một cách thuận tiện, không xảy ra ùn tắc như thường thấy ở các sự kiện đông người.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 3.

Khác với mô hình concert truyền thống, rất đông khán giả đến Ocean City từ sớm để check-in, mua sắm, ăn uống, vui chơi, trải nghiệm. Hàng trăm gian hàng ẩm thực, dịch vụ tại các khu phố thương mại và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City hoạt động hết công suất. Vừa vui chơi thả ga, vừa cháy hết mình với concert ngay tại chỗ là lợi thế hiếm có của Ocean City so với các địa điểm tổ chức show truyền thống.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 4.

Không chỉ đến xem rồi rời đi, rất đông khán giả chọn Ocean City làm điểm dừng chân cho cả dịp cuối tuần. Ngay từ chiều 19-12, nhiều nhóm bạn đã book homestay trong khu đô thị, sau đó thong thả vui chơi, tham quan các không gian giải trí của "thành phố lễ hội" trước khi hòa mình vào siêu concert trong ngày hôm sau.


Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 5.

Ban tổ chức bố trí nhiều cổng và quầy check-in, giúp hàng chục ngàn người vào sân nhanh gọn. Khâu kiểm soát được vận hành bài bản ngay từ đầu vào, tạo tiền đề cho một concert kéo dài suốt 10 tiếng nhưng vẫn giữ được nhịp trải nghiệm liền mạch.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 6.

Từ 14 giờ ngày 20-12, khu vực sân khấu đã kín chỗ. Không gian rộng, thoáng, mặt bằng lớn giúp khán giả ngồi nghỉ, di chuyển, thậm chí "camping" cả ngày mà không cảm thấy ngột ngạt.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 7.

Y-Concert được thiết kế thành hai set diễn hoàn toàn khác biệt. Từ 14 giờ đến 18 giờ là "Sân khấu trình diễn cá nhân" với các tiết mục solo, kết hợp và set DJ sôi động.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 8.

Từ 19 giờ đến khuya là "Sân khấu hòa ca", nơi toàn bộ nghệ sĩ cùng hội tụ trong những tiết mục được khán giả yêu thích nhất. Cấu trúc này biến Y-Concert thành một hành trình trải nghiệm liền mạch, thay vì chỉ là một đêm diễn thông thường.

Ocean City - Sân khấu không giới hạn cho những siêu concert quốc gia và quốc tế

Y-Concert được tổ chức trong không gian rộng lớn hiếm có, cho phép các nhà tổ chức dàn dựng những concert tầm vóc quốc gia, quốc tế, thỏa sức sáng tạo mà không bị giới hạn bởi mặt bằng hay tầm nhìn.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 9.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 10.

Song song với đó là mô hình vận hành nhiều lớp của Ocean City. Gần 600 nhân sự an ninh vòng trong, vòng ngoài được Vinhomes bố trí xuyên suốt, đảm bảo an toàn, trật tự và ổn định giao thông. "Các anh an ninh của Ocean City quá là thân thiện, lại rất tận tình hỗ trợ và hướng dẫn khi du khách cần giúp đỡ. 10 điểm không có nhưng", chị Hằng Nga (Quảng Ninh) đánh giá.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 11.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 12.

Đồng thời, khoảng 250 nhân sự vệ sinh của Vinhomes túc trực liên tục, giữ không gian sạch sẽ, gọn gàng dù hàng chục ngàn khán giả ăn uống, sinh hoạt suốt nhiều giờ liền. "Mình đã đi nhiều concert ngoài trời nhưng chưa sự kiện nào quy mô lớn như hôm nay mà cả khâu an ninh và vệ sinh đều rất hoàn hảo", Thanh Tâm (Hà Nội) chia sẻ.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 13.

Một điểm cộng lớn giúp Ocean City ghi điểm tuyệt đối với fan đu concert là bài toán giao thông và hậu cần. Toàn bộ khu vực đậu xe được quy hoạch ngay trong Ocean City và miễn phí hoàn toàn cho mọi loại phương tiện. Dịch vụ xe đưa đón tận nơi với taxi công nghệ Xanh SM được phép tiếp cận ngay lối ra, trong khi hệ thống VinBus phục vụ miễn phí đến 3 giờ sáng, giúp dòng người ra về nhanh, trật tự và không áp lực.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 14.

Đặc biệt, khi concert kết thúc, Ocean City không tắt đèn. Hệ sinh thái lưu trú, vui chơi, dịch vụ vẫn vận hành, cho phép khán giả nghỉ lại, tiếp tục tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần. Với nhiều người trẻ, đây chính là lý do Ocean City được xem như điểm đến concert lý tưởng nhất hiện nay.

"Hiếm nơi nào tổ chức concert lý tưởng như Ocean City bởi ở đây có quá nhiều thứ để trải nghiệm, dịch vụ gì cũng có. Từ hạ tầng cho đến công tác tổ chức đều rất chu đáo, chuyên nghiệp và thuận tiện", Thanh Hà (Hải Phòng) chia sẻ.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City” - Ảnh 15.

Không phải ngẫu nhiên Ocean City liên tục được "chọn mặt gửi vàng" cho những concert quy mô lớn. Trước Y-Concert, nơi đây từng đón các chương trình thuộc vũ trụ "Anh trai vượt ngàn chông gai" với tổng lượng khán giả lên tới 230.000 hồi tháng 6-2025, hay mới đây là world tour concert của G-DRAGON thu hút hơn 100.000 khán giả trong hai đêm.

Đáng chú ý, Yeah1 đã ba lần liên tiếp lựa chọn Ocean City làm điểm tổ chức các siêu concert. Với các nhà tổ chức chuyên nghiệp, Ocean City không chỉ là sân khấu không giới hạn mà còn mang tới một hệ sinh thái hoàn chỉnh hiếm có - từ mặt bằng, kỹ thuật, an ninh, giao thông đến dịch vụ - đủ để biến mỗi concert thành một sự kiện đáng nhớ.

Khi ngành công nghiệp giải trí ngày càng bùng nổ, Ocean City dần được định vị như "tọa độ về nhà" của các siêu nhạc hội. Bởi thế, khi nhắc đến những mega concert kỷ lục trong tương lai, Ocean City đang trở thành cái tên mặc định và khó thay thế trên bản đồ giải trí Việt Nam.

An Mai
