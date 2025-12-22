May Cao Nguyễn kỷ niệm 15 năm, ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag"

Công ty May Cao Nguyễn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm bằng một Fashion Show quy mô lớn. Sự kiện quy tụ đông đảo nhà phân phối, đại lý, đối tác trên toàn quốc, cùng nhiều nghệ sĩ và người mẫu hàng đầu Việt Nam.

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm phát triển bền bỉ của một doanh nghiệp thời trang Việt, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn và khát vọng nâng tầm hình ảnh người đàn ông Việt Nam hiện đại.

Được thành lập từ năm 2011, May Cao Nguyễn khởi đầu với quy mô khiêm tốn và từng bước xây dựng hệ sinh thái thời trang vững mạnh, sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Masculine, Overcome, Dinkymeli…, cùng hệ thống phân phối phủ khắp cả nước. Hành trình 15 năm được tái hiện xúc động qua video tổng kết, khắc họa tinh thần kiên định, tử tế và đổi mới không ngừng của doanh nghiệp.

Tâm điểm chương trình là Fashion Show ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag" – bộ sưu tập mang thông điệp về người đàn ông đáng tin cậy, không chỉ trong tình yêu mà cả trong sự nghiệp và cuộc sống. BST được xây dựng như một hành trình phát triển của người đàn ông hiện đại, chia thành hai chapter rõ nét.

Chapter 1 – Mr. Best Men mở màn với hình ảnh người đàn ông trẻ trung, tích cực và gần gũi. Các thiết kế polo kết hợp quần short và quần dài, tone màu sáng, chất liệu nhẹ, phom dáng gọn gàng thể hiện sự lịch thiệp nhưng giản dị, năng động mà chuẩn mực. Điểm nhấn là chất liệu tơ tằm cao cấp độc quyền, kết hợp spandex co giãn và công nghệ seamless ép keo vĩnh viễn, mang đến trải nghiệm mặc thoải mái và hiện đại.

Chapter 2 – Mr. Career tiếp nối bằng hình ảnh người đàn ông trưởng thành, vững vàng và bản lĩnh. Các thiết kế polo, sơ mi kết hợp quần dài theo phong cách smart casual được tinh chỉnh tối giản nhưng sắc sảo, nhấn mạnh phom dáng chuẩn và khí chất dẫn dắt. Năm 2026 cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của áo sơ mi tơ tằm, ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số sắc nét, bền màu theo thời gian.

Fashion Show gây ấn tượng với dàn người mẫu nam hàng đầu Việt Nam, cùng phần trình diễn thăng hoa của ca sĩ Hồ Quang Hiếu, mang đến những khoảnh khắc kết nối cảm xúc đáng nhớ.

Khép lại sự kiện là nghi thức tri ân và phát biểu của Ban lãnh đạo – khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư vào chất lượng, sáng tạo và con người, hướng tới phát triển bền vững.

"Green Flag" không chỉ là một bộ sưu tập, mà là tuyên ngôn sống của người đàn ông hiện đại – đáng tin cậy, vững vàng và tử tế. Sau 15 năm, May Cao Nguyễn đang mở ra một chương mới, bản lĩnh hơn và sẵn sàng chinh phục những cột mốc cao hơn trong tương lai.