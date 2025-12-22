Thị trường
22/12/2025 19:31

May Cao Nguyễn kỷ niệm 15 năm, ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag"

In bài viết

Ngày 17-12-2025, tại Louis Palace (Hà Nội), May Cao Nguyễn kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, đồng thời ra mắt Bộ sưu tập Xuân Hè 2026 “Green Flag”.

Công ty May Cao Nguyễn đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm bằng một Fashion Show quy mô lớn. Sự kiện quy tụ đông đảo nhà phân phối, đại lý, đối tác trên toàn quốc, cùng nhiều nghệ sĩ và người mẫu hàng đầu Việt Nam.

May Cao Nguyễn kỷ niệm 15 năm, ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag" - Ảnh 1.

Sự kiện không chỉ đánh dấu cột mốc 15 năm phát triển bền bỉ của một doanh nghiệp thời trang Việt, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược dài hạn và khát vọng nâng tầm hình ảnh người đàn ông Việt Nam hiện đại.

Được thành lập từ năm 2011, May Cao Nguyễn khởi đầu với quy mô khiêm tốn và từng bước xây dựng hệ sinh thái thời trang vững mạnh, sở hữu các thương hiệu quen thuộc như Masculine, Overcome, Dinkymeli…, cùng hệ thống phân phối phủ khắp cả nước. Hành trình 15 năm được tái hiện xúc động qua video tổng kết, khắc họa tinh thần kiên định, tử tế và đổi mới không ngừng của doanh nghiệp.

Tâm điểm chương trình là Fashion Show ra mắt BST Xuân Hè 2026 "Green Flag" – bộ sưu tập mang thông điệp về người đàn ông đáng tin cậy, không chỉ trong tình yêu mà cả trong sự nghiệp và cuộc sống. BST được xây dựng như một hành trình phát triển của người đàn ông hiện đại, chia thành hai chapter rõ nét.

Chapter 1 – Mr. Best Men mở màn với hình ảnh người đàn ông trẻ trung, tích cực và gần gũi. Các thiết kế polo kết hợp quần short và quần dài, tone màu sáng, chất liệu nhẹ, phom dáng gọn gàng thể hiện sự lịch thiệp nhưng giản dị, năng động mà chuẩn mực. Điểm nhấn là chất liệu tơ tằm cao cấp độc quyền, kết hợp spandex co giãn và công nghệ seamless ép keo vĩnh viễn, mang đến trải nghiệm mặc thoải mái và hiện đại.

Chapter 2 – Mr. Career tiếp nối bằng hình ảnh người đàn ông trưởng thành, vững vàng và bản lĩnh. Các thiết kế polo, sơ mi kết hợp quần dài theo phong cách smart casual được tinh chỉnh tối giản nhưng sắc sảo, nhấn mạnh phom dáng chuẩn và khí chất dẫn dắt. Năm 2026 cũng đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của áo sơ mi tơ tằm, ứng dụng công nghệ in kỹ thuật số sắc nét, bền màu theo thời gian.

Fashion Show gây ấn tượng với dàn người mẫu nam hàng đầu Việt Nam, cùng phần trình diễn thăng hoa của ca sĩ Hồ Quang Hiếu, mang đến những khoảnh khắc kết nối cảm xúc đáng nhớ.

Khép lại sự kiện là nghi thức tri ân và phát biểu của Ban lãnh đạo – khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư vào chất lượng, sáng tạo và con người, hướng tới phát triển bền vững.

"Green Flag" không chỉ là một bộ sưu tập, mà là tuyên ngôn sống của người đàn ông hiện đại – đáng tin cậy, vững vàng và tử tế. Sau 15 năm, May Cao Nguyễn đang mở ra một chương mới, bản lĩnh hơn và sẵn sàng chinh phục những cột mốc cao hơn trong tương lai.

PV
từ khóa : May Cao Nguyễn
Champa Island: Rực rỡ giáng sinh, hân hoan đón năm mới

Champa Island: Rực rỡ giáng sinh, hân hoan đón năm mới

Nhịp sống 18:14

Champa Island là lựa chọn lý tưởng cho kỳ nghỉ lưu trú trong dịp Giáng sinh và Tết Nguyên đán

CHKQT Gia Bình: Khối tư nhân tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dự án hạ tầng lớn

CHKQT Gia Bình: Khối tư nhân tiếp tục được tin tưởng giao trọng trách dự án hạ tầng lớn

Doanh nghiệp 17:30

Cảng HKQT Gia Bình - sân bay quốc tế 5 sao đầu tiên của Việt Nam, thuộc nhóm 10 cảng hàng không 5 sao hàng đầu thế giới theo tiêu chí của Skytrax.

Quỹ Nam Phương khánh thành Cầu Khang Niên tại Xã Hỏa Lựu, Cần Thơ

Quỹ Nam Phương khánh thành Cầu Khang Niên tại Xã Hỏa Lựu, Cần Thơ

Hoạt động cộng đồng 17:30

Sau hơn 3 tháng thi công, cầu Khang Niên khánh thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo điều kiện đi lại an toàn, thuận tiện cho hàng trăm hộ dân.

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City”

Fan “đu concert” xuyên ngày đêm: “Hiếm nơi nào lý tưởng như Ocean City”

Văn hóa – Giải trí 13:35

Gần 95.000 lượt khán giả đến Ocean City ngày 20-12, cùng hơn 50 nghệ sĩ và 10 tiếng trình diễn liên tục tạo nên siêu nhạc hội quy mô chưa từng có tại Việt Nam.

Gigamall ra mắt Con đường Ánh sáng – Điểm Check-in Giáng Sinh 2025 không thể bỏ lỡ

Gigamall ra mắt Con đường Ánh sáng – Điểm Check-in Giáng Sinh 2025 không thể bỏ lỡ

Văn hóa – Giải trí 13:34

Mùa lễ hội cuối năm tại TP HCM trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết với sự trở lại của “LIGHT UP THE JOY 2025” tại TTTM Gigamall với hơn 100.000 bóng LED lập trình.

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Khánh thành phòng thực hành giáo dục STEM tại tỉnh An Giang

Giáo dục - Cộng đồng 10:02

Một phòng STEM đạt chuẩn quốc tế vẫn là mong mỏi lớn của Nhà trường để nâng tầm dạy và học, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta

Khai mạc Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025: Nâng tầm vị thế hạt ngọc Robusta

Thị trường 21:36

Tối 21-12-2025, tại Quảng trường Lâm Viên, phường Xuân Hương – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Lễ hội Di sản Cà phê Toàn cầu 2025 lần thứ I chính thức khai mạc


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn