Thị trường
25/10/2025 13:10

AEON Việt Nam khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, đẩy mạnh hiện diện trên toàn quốc năm 2025

In bài viết

Công ty TNHH AEON Việt Nam khai trương hai địa điểm kinh doanh: AEON Văn Giang và AEON Tân An hướng tới duy trì mức tăng trưởng doanh thu khoảng 30% mỗi năm.

Khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

AEON Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp ba quy mô hoạt động đến năm 2030, với tổng vốn đầu tư hiện đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, tập đoàn dự kiến sẽ cần một khoản đầu tư tương đương trong 10 năm tới để mở rộng hệ thống bán lẻ và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

AEON Việt Nam khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, đẩy mạnh hiện diện trên toàn quốc năm 2025 - Ảnh 1.

Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Văn Giang. Ảnh: AEON Việt Nam

2025: đẩy mạnh chiến lược mở rộng và đa dạng hóa mô hình

AEON Văn Giang là trung tâm đầu tiên của AEON đặt trong TTTM thuộc Tập đoàn Vingroup, hướng đến phục vụ các gia đình trẻ khu vực phía Đông Hà Nội với đầy đủ sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, thời trang và dịch vụ tiện ích theo chuẩn AEON.

Đồng hành cùng cộng đồng địa phương - Lan tỏa giá trị bền vững

AEON Việt Nam thực hiện các sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng bền vững: giảm 1.000 VND cho giao dịch không sử dụng túi ni-lông; quầy thanh toán ưu tiên cho khách mang túi cá nhân. Đồng thời, riêng AEON Văn Giang mang lại hơn 400 việc làm trực tiếp và hàng trăm việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng và dịch vụ.

AEON Việt Nam khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, đẩy mạnh hiện diện trên toàn quốc năm 2025 - Ảnh 2.AEON Việt Nam nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” lần thứ 7 liên tiếp

AEON Việt Nam vừa được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm thứ 7 liên tiếp và "Doanh nghiệp có môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập"

PV

TIN LIÊN QUAN

AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

Thị trường 15:43

Tập đoàn AEON đã bổ nhiệm ông Tezuka Daisuke làm Thành viên Ban Điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam

AEON Việt Nam khởi công dự án trung tâm thương mại mới tại Hải Dương

Doanh nghiệp 21:45

Ngày 19-04-2025, Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) chính thức lễ khởi công xây dựng TTTM AEON Hải Dương, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026

AEON Việt Nam đẩy mạnh chiến lược mở rộng với AEON Xuân Thủy

Doanh nghiệp 19:00

Ngày 10-1-2025, AEON Việt Nam sẽ chính thức khai trương AEON Xuân Thủy, trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị độc lập đầu tiên tại Hà Nội.

từ khóa : tập đoàn vingroup, AEON Việt Nam
Xây cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) hơn 11.000 tỷ đồng nối TPHCM – Đồng Nai

Xây cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) hơn 11.000 tỷ đồng nối TPHCM – Đồng Nai

Thị trường 16:36

Cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) với vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng được kỳ vọng mở trục kết nối mới TP HCM – Đồng Nai, giảm tải giao thông và thúc đẩy phát triển vùng

Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025

Alicia Keys, aespa, Dimash cùng dàn sao Việt “đổ bộ” 8Wonder Winter 2025

Văn hóa – Giải trí 15:16

Mỗi nghệ sĩ là một sắc thái riêng biệt, cùng thắp sáng bầu trời mùa đông bằng thanh âm độc bản, tạo nên một dải ngân hà cảm xúc đa tầng.

Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của IDICO

Hải Phòng tăng tốc chuẩn bị cho khu công nghiệp sinh thái đầu tiên của IDICO

Sản xuất - Kinh doanh 15:07

Dự án Khu công nghiệp Sinh thái IDICO Vinh Quang đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo tiền đề cho lễ khởi công sắp tới.

Một lãnh đạo Vietcombank được vinh danh Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Một lãnh đạo Vietcombank được vinh danh Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu

Doanh nhân 15:06

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã trang trọng tổ chức lễ vinh danh “Nữ Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Bông hồng Vàng năm 2025”.

9 tháng 2025, TPBank duy trì tăng trưởng hai chữ số, tổng tài sản vượt mốc 450.000 tỉ đồng

9 tháng 2025, TPBank duy trì tăng trưởng hai chữ số, tổng tài sản vượt mốc 450.000 tỉ đồng

Ngân hàng 15:05

Việc tăng vốn, mở rộng hệ sinh thái tài chính và đồng hành cùng cộng đồng giúp ngân hàng củng cố nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

“Tiếp năng lượng – Bền đam mê”: Bí quyết Number 1 cùng tài xế chinh phục mọi giới hạn

“Tiếp năng lượng – Bền đam mê”: Bí quyết Number 1 cùng tài xế chinh phục mọi giới hạn

Sản phẩm 15:05

Khi thành phố còn chìm trong giấc ngủ, tài xế Khương Duy (35 tuổi) đã khởi hành. Với anh, đây không chỉ là một chuyến giao hàng - mà là một cuộc chinh phục.

Gushine Electronics khánh thành nhà máy sản xuất Pin Lithium tại Hải Phòng

Gushine Electronics khánh thành nhà máy sản xuất Pin Lithium tại Hải Phòng

Sản xuất - Kinh doanh 15:04

Nhà máy pin mới của Gushine tại Hải Phòng giúp tăng tính tự chủ chuỗi cung ứng, mở rộng hiện diện quốc tế và nâng cao nội địa hóa tại Việt Nam.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn