AEON Việt Nam khẳng định cam kết đầu tư dài hạn, đẩy mạnh hiện diện trên toàn quốc năm 2025

Khẳng định cam kết đầu tư dài hạn tại Việt Nam

AEON Việt Nam đặt mục tiêu tăng gấp ba quy mô hoạt động đến năm 2030, với tổng vốn đầu tư hiện đạt khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ, tập đoàn dự kiến sẽ cần một khoản đầu tư tương đương trong 10 năm tới để mở rộng hệ thống bán lẻ và đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng.

Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị AEON Văn Giang. Ảnh: AEON Việt Nam

2025: đẩy mạnh chiến lược mở rộng và đa dạng hóa mô hình

AEON Văn Giang là trung tâm đầu tiên của AEON đặt trong TTTM thuộc Tập đoàn Vingroup, hướng đến phục vụ các gia đình trẻ khu vực phía Đông Hà Nội với đầy đủ sản phẩm tiêu dùng, thực phẩm, thời trang và dịch vụ tiện ích theo chuẩn AEON.

Đồng hành cùng cộng đồng địa phương - Lan tỏa giá trị bền vững

AEON Việt Nam thực hiện các sáng kiến thúc đẩy tiêu dùng bền vững: giảm 1.000 VND cho giao dịch không sử dụng túi ni-lông; quầy thanh toán ưu tiên cho khách mang túi cá nhân. Đồng thời, riêng AEON Văn Giang mang lại hơn 400 việc làm trực tiếp và hàng trăm việc làm gián tiếp trong chuỗi cung ứng và dịch vụ.