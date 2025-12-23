DatVietVAC cùng Quỹ Nam Phương khánh thành cầu Khang Hưng tại Cà Mau

"Với DatVietVAC, phát triển bền vững không chỉ được đo bằng những con số tăng trưởng, mà còn bằng cách doanh nghiệp kết nối cộng đồng, cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực." – Đại diện DatVietVAC Group Holdings chia sẻ tại lễ khánh thành cầu Khang Hưng. Chia sẻ này cũng chính là tinh thần xuyên suốt trong hành trình hơn một thập kỷ DatVietVAC đồng hành cùng Quỹ Nam Phương, bền bỉ kiến tạo những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Cầu Khang Hưng thay thế cầu Ông Thiết (cũ)

Cầu Khang Hưng chính thức được đưa vào sử dụng sau ba tháng thi công. Công trình sẽ thay thế cho cầu Ông Thiết – cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 15 năm vận hành – mở ra diện mạo mới cho trục giao thông nội ấp Mỹ Tường 2. Cầu Khang Hưng có chiều dài 26,2m, rộng 2,5m, tải trọng 1,5 tấn, với tổng kinh phí xây dựng 970 triệu đồng (chưa bao gồm chi phí khảo sát địa hình, khoan địa chất, thiết kế và tư vấn giám sát), được DatVietVAC tài trợ 100%.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại an toàn cho hơn 400 hộ dân, cây cầu mới còn góp phần rút ngắn quãng đường đến trường của các em nhỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, giao thương và từng bước cải thiện đời sống kinh tế tại địa phương. Trong niềm vui chung của người dân địa phương, lễ khánh thành cầu Khang Hưng trở thành dấu mốc ý nghĩa, tiếp nối chặng đường gắn bó bền chặt giữa DatVietVAC và Quỹ Nam Phương.

"Trong hơn 10 năm qua, DatVietVAC vinh dự là người bạn đồng hành cùng Quỹ Nam Phương trên hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu. Hơn 40 cây cầu đã được xây dựng là kết quả của sự chung tay từ cộng đồng, và DatVietVAC tự hào được góp phần kết nối, lan tỏa với nguồn lực của mình. Cầu Khang Hưng khánh thành hôm nay sẽ góp phần thắt chặt hơn nữa mối liên kết giữa 2 đơn vị. Mong rằng sẽ có thêm nhiều cá nhân và tổ chức cùng đồng hành với Quỹ để những nhịp cầu yêu thương ngày càng được nhân lên" - Bà Nguyễn Thùy Vinh – Trưởng phòng phụ trách Quan hệ Doanh nghiệp và Truyền thông DatVietVAC phát biểu tại sự kiện.

Đại diện DatVietVAC và Quỹ Nam Phương vinh dự nhận bằng khen từ UBND tỉnh Cà Mau ghi nhận những đóng góp tích cực cho cộng đồng

Lễ khánh thành cầu Khang Hưng càng thêm phần ấm áp, gần gũi với sự hiện diện của các nghệ sĩ do DatVietVAC kết nối, đồng hành Quỹ Nam Phuong. Tại sự kiện, Anh Trai Dương Domic, Em Xinh Yeolan, Diễn viên Đỗ Nhật Hoàng, Diễn viên Đình Khang, Diễn viên Năm Chà, Diễn viên – MC Thiên Thanh, MC Nhật Trường đã mang đến bà con những món quà tinh thần giản dị mà đầy cảm xúc. Giữa vòng tay đón chào nồng nhiệt của người dân, các nghệ sĩ không giấu được sự háo hức và xúc động. Những tràng pháo tay rộn ràng, những nụ cười chân thành từ người dân như tiếp thêm năng lượng, để mỗi tiết mục là khoảnh khắc sẻ chia, gắn kết và lan tỏa niềm vui rất thật trong ngày cây cầu mới chính thức nối liền đôi bờ.

Anh Trai Dương Domic tặng quà cho các em học sinh vượt khó học giỏi

"Thông qua DatVietVAC, Dương mới có cơ hội biết đến Kiến Tạo Nhịp Cầu. Hôm nay, trực tiếp tham gia chương trình, lắng nghe những câu chuyện rất thật từ Quỹ Nam Phương và bà con, mình thực sự xúc động. Mỗi cây cầu không chỉ giúp các em nhỏ đến trường an toàn hơn mỗi ngày, mà còn mở ra nhiều hy vọng mới cho cả cộng đồng địa phương. Mong rằng trong thời gian tới, mình sẽ có thêm nhiều dịp được đồng hành cùng DatVietVAC và Quỹ Nam Phương, góp một phần nhỏ vào những dự án ý nghĩa." - Anh Trai Dương Domic bày tỏ sự xúc động.

Tình cảm chân thành ấy nhanh chóng lan tỏa và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng người hâm mộ. Hưởng ứng lời kêu gọi của Anh Trai Dương Domic, dự án triển lãm Du Dương cùng người hâm mộ nam nghệ sĩ đã cùng chung tay đóng góp gần 37 triệu đồng, tiếp thêm nguồn lực cho các dự án thiện nguyện tiếp theo của Quỹ Nam Phương.

Quỹ Nam Phương tiếp tục nối dài hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu với sự chung tay ủng hộ của cộng đồng

Niềm vui ngày khánh thành càng thêm trọn vẹn khi Quỹ Nam Phương cùng các đơn vị đồng hành gồm Công ty Minh Long 1, Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân, Công ty cổ phần giải pháp truyền thông Việt Green Plus - đơn vị phân phối độc quyền Nước tăng lực Ngựa Đỏ, Bánh Trung Thu Kim Phượng và các Nhà hảo tâm chuẩn bị trao tặng 20 phần quà cho các em học sinh tại địa phương đạt thành tích xuất sắc trong học tập và 50 phần quà cho các hộ gia đình khó khăn. Bên cạnh đó, Anh Lâm Trang Bảo Trúc và Chị Đào Xuân Kha – Nhà hảo tâm Quỹ Nam Phương cũng gửi tặng 70 bao lì xì 100.000đ cho các em và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Từ sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là những doanh nghiệp tiên phong như DatVietVAC, mỗi nhịp cầu được hình thành là kết tinh của trách nhiệm xã hội và tinh thần sẻ chia. Hành trình ấy sẽ tiếp tục được nối dài, lan tỏa những giá trị nhân văn thiết thực, đúng với tinh thần "1+1>2" của Quỹ Nam Phương