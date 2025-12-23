Doanh nghiệp
23/12/2025 18:19

Yến sào Khánh Hòa kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

Yến sào Khánh Hòa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Sáng 22-12-2025, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2025). Buổi lễ vinh dự đón tiếp sự hiện diện của đại diện Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Hội CCB tỉnh, cùng lãnh đạo Công ty, lực lượng tự vệ, cựu chiến binh, cựu quân nhân và cán bộ, NLĐ Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Lễ kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025)

Trong không khí trang nghiêm, ấm áp nghĩa tình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Lực lượng cựu quân nhân, bộ đội xuất ngũ đóng vai trò nòng cốt trong công tác bảo vệ hệ thống hang đảo yến

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Công ty khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng cựu quân nhân, bộ đội xuất ngũ trong công tác bảo vệ hệ thống hang đảo yến, giữ vững an ninh tuyến biển đảo và góp phần quan trọng vào kết quả SXKD, công tác an sinh xã hội của Công ty. Nhờ đó, tổng doanh thu năm 2025 đạt 2.750 tỉ đồng, tăng 19% so với năm 2024; doanh thu xuất khẩu đạt 2.275.000 USD, tăng 44%; lợi nhuận đạt 201,6 tỉ đồng, tăng 10%; nộp ngân sách nhà nước đạt 237 tỉ đồng, tăng 15%; thu nhập bình quân người lao động đạt 14,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với năm 2024, khẳng định sự tăng trưởng tích cực, toàn diện và bền vững của Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty tiếp tục gắn phát triển ngành nghề yến sào với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Ban Lãnh đạo Công ty khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Dịp này, Ban Lãnh đạo Công ty đã biểu dương, khen thưởng 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự năm 2025.

Buổi lễ là dịp tri ân những đóng góp thầm lặng, bồi đắp niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần yêu nước trong toàn thể cán bộ, NLĐ Công ty. Phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục được lan tỏa trở thành nền tảng tinh thần cho sự phát triển bền vững của Yến sào Khánh Hòa.

Nam Trung
từ khóa : tỉnh Khánh Hòa, Bộ đội biên phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam, quân đội nhân dân, Yến Sào Khánh Hòa
