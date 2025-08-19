AEON Việt Nam và chiến lược nâng tầm phong cách sống của người Việt

Với hơn 20 năm gắn bó cùng Tập đoàn và từng giữ nhiều vị trí quản lý cấp cao, ông Tezuka Daisuke sẽ dẫn dắt AEON trong bối cảnh Việt Nam trở thành thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản. Nhân dịp này, ông Tezuka Daisuke đã có buổi trao đổi, chia sẻ về định hướng và mục tiêu phát triển sắp tới của AEON tại Việt Nam.

Nhận vai trò mới tại thị trường trọng điểm của Tập đoàn, góc nhìn của ông về thị trường bán lẻ và trung tâm mua sắm tại Việt Nam hiện nay?

Thị trường bán lẻ Việt Nam được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh và đầy tiềm năng, khi kênh bán lẻ hiện đại mới chiếm 12 - 15% thị phần, còn lại chủ yếu là chợ truyền thống và cửa hàng tạp hóa. Đây là cơ hội lớn để AEON mở rộng và đồng hành cùng sự chuyển dịch từ bán lẻ truyền thống sang mô hình bán lẻ hiện đại.

Bên cạnh thuận lợi, thì AEON Việt Nam nhìn thấy những thách thức gì?

AEON đang vận hành đúng theo lộ trình tăng trưởng mà Tập đoàn đã đề ra. Tuy nhiên, quy mô hiện tại vẫn còn khiêm tốn so với thị trường. Thách thức lớn nhất là phải tăng tốc để bắt kịp đà tăng trưởng của ngành bán lẻ, đồng thời thích ứng linh hoạt với sự thay đổi liên tục trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Chúng tôi không chỉ tập trung vào Hà Nội hay TP HCM, mà còn hướng tới mở rộng đến các tỉnh, thành khác - nơi chợ truyền thống vẫn chiếm ưu thế.

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam

Ngoài ra, cạnh tranh trong ngành đang trở nên gay gắt, đặc biệt từ các nhà bán lẻ địa phương. Người tiêu dùng ngày càng so sánh kỹ về giá cả, chất lượng. Vì vậy, bài toán đặt ra cho AEON là làm sao đảm bảo cân bằng giữa giá hợp lý, chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm, để thu hút người tiêu dùng chuyển từ chợ truyền thống sang mô hình bán lẻ hiện đại.

Ông có thể chia sẻ tình hình kinh doanh của AEON hiện nay và kế hoạch phát triển thời gian tới?

Trong nửa đầu năm 2025, chúng tôi vẫn duy trì được đà tăng trưởng. Mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần số lượng cửa hàng và doanh thu, đồng nghĩa cần đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 40%/năm so với mức hiện tại khoảng 20% - một mục tiêu đầy thách thức.

Theo ông, điều gì đã giúp AEON tại Việt Nam đạt kết quả tăng trưởng ấn tượng, trở thành thị trường doanh thu cao nhất Đông Nam Á và đứng thứ hai toàn cầu?

Tôi cho rằng kết quả này đến từ việc AEON liên tục đẩy mạnh mở rộng mạng lưới bán lẻ. Năm 2025, chúng tôi có kế hoạch phát triển 4 Trung tâm Mua sắm (TTMS) và Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị (TT BHTH & ST), trong đó có TTMS AEON Tân An và 3 TT BHTH & ST tại các TTMS của các nhà phát triển bất động sản và mở thêm ít nhất 10 siêu thị AEON MaxValu.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, AEON tập trung vào chiến lược phát triển sản phẩm nhãn hàng riêng thông qua việc phát triển sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và chỉ có tại AEON, tiêu biểu như TOPVALU và HÓME COÓRDY. Trọng tâm là xây dựng chuỗi cung ứng toàn diện, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng địa phương với mức giá hợp lý, duy trì tiêu chuẩn chất lượng AEON.

Ông nói AEON cũng đa dạng hoá các mô hình bán lẻ. Vậy, hiện nay, mô hình nào của AEON theo ông là hiệu quả nhất tại thị trường Việt Nam?

AEON bắt đầu hoạt động tại Việt Nam với mô hình Trung tâm mua sắm, và đến nay đây vẫn là mô hình thành công với lượt khách hàng đến mua sắm đạt mức cao.

Tôi nhận thấy khách hàng không chỉ đến mua sắm, mà còn đưa cả gia đình đến vui chơi, giải trí vào cuối tuần. Điều này cho thấy AEON không đơn thuần là nơi mua sắm, mà còn góp phần nâng tầm phong cách sống và mang đến trải nghiệm chất lượng cao hơn cho người tiêu dùng địa phương.

Song song với kế hoạch mở rộng thì chiến lược phát triển nguồn nhân lực của AEON Việt Nam sẽ ra sao?

Chỉ sau vài tháng làm việc tại Việt Nam, tôi thực sự bất ngờ trước trình độ của đội ngũ nhân sự AEON Việt Nam. Công tác tuyển dụng và đào tạo được thực hiện rất bài bản, đặc biệt là việc mỗi nhân viên đều thấm nhuần triết lý kinh doanh của Tập đoàn.

Bên cạnh đó, AEON Việt Nam cũng đã ký kết hợp tác với 31 trường đại học nhằm đào tạo nhân lực bán lẻ ngay từ ghế nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn.

Xin cảm ơn ông!