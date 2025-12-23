Từ ý tưởng đến quán cà phê thành công: bí quyết cho người mơ ước khởi nghiệp

Có câu nói rằng "Ý tưởng không có giá trị trừ khi được thực thi" (Ideas are worth nothing unless executed), mọi ý tưởng đều chỉ có giá trị bằng 0 cho đến khi bạn bắt đầu thực hiện. Cũng như vậy, nếu bạn có ý tưởng và giấc mơ mở quán cà phê nhưng có quá nhiều lo lắng để khiến bạn chần chừ, thì điều bạn cần làm chính là bắt tay vào triển khai ngay. Hãy xem bài viết sau để biết bí quyết biến ý tưởng thành quán cà phê một cách dễ dàng và hiệu quả!

Những nỗi lo khi khởi nghiệp mở quán cà phê

Thực tế dù bạn khởi nghiệp trong ngành nào, đặc biệt là lĩnh vực F&B nói chung hay mở quán cà phê nói riêng, thì từ kế hoạch mở quán đến chi phí mặt bằng, công thức pha chế, hay cách thu hút khách hàng đều có trăm nỗi lo như:

Không đủ vốn: Điều này thường đến từ việc "không biết bao nhiêu là đủ" và tâm lý muốn hoàn hảo về mặt tài chính rồi mới dám bắt đầu.

Thiếu kinh nghiệm: Khi mở quán cà phê hay bất kỳ quán ăn uống nào, đối với những ai mới khởi nghiệp lần đầu thì một trong những nỗi lo lắng chính là thiếu kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: chọn mặt bằng, thiết kế không gian quán, quản lý tài chính và dòng tiền, xác định tệp khách hàng mục tiêu, xây dựng menu hấp dẫn, tuyển dụng nhân sự và đào tạo đội ngũ, các chiến lược marketing và quảng bá,...

Thiếu động lực bắt đầu: Thông thường, nhiệt huyết và động lực sẽ vơi dần theo thời gian, do đó, có nhiều trường hợp muốn khởi nghiệp nhưng vì thiếu vốn, thiếu kinh nghiệm,.. và dần dần khi đã có đủ tài chính thì lại thiếu động lực để triển khai.

Vậy đâu là giải pháp cho những điều này? Hãy xem tiếp bên dưới bạn nhé.

Giải pháp Mở quán cà phê với Mô hình Nhượng quyền cà phê

Trên thực tế, bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, tài chính và nguồn lực để bắt đầu khởi nghiệp mở quán cà phê. Tuy nhiên, đó chỉ là những khó khăn khi bạn chưa biết đến giải pháp mở quán cà phê bằng Mô hình nhượng quyền.

Vậy "Mô hình nhượng quyền" là gì? Một cách dễ hiểu thì đây là hình thức mà bên Đơn vị nhượng quyền (franchisor) sẽ bán cho bên nhận nhượng quyền (franchisees) quyền sử dụng thương hiệu và mô hình kinh doanh của mình.

Khi chọn mở quán cà phê theo hình thức nhượng quyền thương hiệu từ các thương hiệu có sẵn thay vì tự mở quán, thì bạn sẽ được hưởng nhiều lợi ích như: thương hiệu uy tín đã có độ nhận diện và được nhiều khách hàng biết đến, được hỗ trợ chọn mặt phù hợp, được chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý báu khi mở quán cà phê,... và nhiều những lợi ích khác. Tuy nhiên, bạn cần phải đáp ứng và tuân thủ theo những điều kiện của thương hiệu nhượng quyền cà phê như mặt bằng, vị trí, diện tích, thiết kế,… khi muốn ký hợp đồng.

Mở quán Cà phê chỉ từ 250 triệu đồng cho quán đến 200m2

Một trong những thương hiệu Nhượng quyền quán cà phê uy tín và nổi bật nhất hiện nay trên thị trường là Napoly Coffee. Với đa dạng gói phù hợp với tài chính và sở thích của nhiều người, trong đó một trong những gói mới gần đây được nhiều người quan tâm chính là gói nhượng quyền sành điệu - trị giá 300 triệu đồng (Ưu đãi 50 triệu đồng từ Napoly Coffee dành cho khách hàng mở nhượng quyền trong năm 2025).

Bạn có thể xem chi tiết gói này tại link sau: https://napoli.vn/mo-hinh-nhuong-quyen/mo-hinh-goi-nhuong-quyen-khoi-nghiep-napoly-coffee-250-trieu

Đây là mô hình phù hợp với mặt bằng diện tích từ 120m2 đến 200m2, lý tưởng cho đường phố đông đúc hoặc khu dân cư. đặc biệt được Napoly Coffee hỗ trợ phí nhượng quyền 0 đồng!

Bên cạnh đó, với số vốn đầu tư chỉ 250 triệu đồng, bạn đã được bên nhượng quyền là Napoly Coffee hỗ trợ từ A - Z, bao gồm:

Bạn được sử dụng thương hiệu Napoly Coffee để mở quán cà phê

Được Napoly tư vấn hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh quán

Được Napoly hỗ trợ cài phần mềm bán hàng, máy pos

Được Napoly hỗ trợ dạy pha chế, xây dựng menu, thiết kế bảng hiệu quán,...

Đặc biệt, được Napoly hỗ trợ giấy xác nhận điểm bán, cung cấp giấy công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận ISO, FDA,...

Gói nhượng quyền Sành điệu của Napoly Coffee dành cho những người có mơ ước mở quán cà phê nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm, như người kinh doanh tự do, nhân viên văn phòng hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ muốn đa dạng hóa nguồn thu của mình. Với hợp đồng 5 năm, bạn được hỗ trợ toàn diện, quán hoạt động ổn định từ đầu.

Nếu bạn đã ấp ủ mong muốn mở quán cà phê, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu thì mô hình Nhượng quyền Napoly Coffee là giải pháp tối ưu. Hãy liên hệ ngay qua napoli.vn/nhuong-quyen, hotline 1900 63 60 64 hoặc Fanpage Napoli Coffee để được tư vấn miễn phí. Hãy bắt đầu thực hiện hoá ý tưởng của mình từ hôm nay để đón năm mới với quán cà phê của riêng bạn!