EVNHCMC gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ Hưng

Sáng 22-12-2025, Tổng công ty Điện lực TP HCM (EVNHCMC) đã tổ chức Lễ gắn biển công trình thi đua cấp Công đoàn Tổng công ty đối với "Công trình thay MBT T1, MBT T2 40MVA ABB bằng MBT 40MVA EEMC thay cáp lực 22kV từ MBT T1 đến MC 431 và cáp lực 22kV từ MBT T2 đến MC 432 tại trạm 110/22kV Phú Mỹ Hưng". Tham dự buổi lễ có ông Phạm Văn Thảo, Phó chủ tịch Công đoàn Tổng công ty cùng ban lãnh đạo và CB-CNV Công ty lưới điện Cao thế TP HCM, cùng đại diện các đối tác, nhà thầu của công trình.

Gắn biển công trình tại Trạm biến áp 110/22kV Phú Mỹ Hưng

Trạm biến áp 110/22kV Phú Mỹ Hưng vận hành đã lâu nên các thiết bị lão hóa dẫn tới khó bảo đảm đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng cao trên địa bàn. Vì vậy, Tổng công ty Điện lực TP HCM đã quyết định thực hiện "Công trình thay MBT T1, MBT T2 40MVA ABB bằng MBT 40MVA EEMC; thay cáp lực 22kV từ MBT T1 đến MC 431 và cáp lực 22kV từ MBT T2 đến MC 432 tại trạm 110/22kV Phú Mỹ Hưng". Công trình sẽ giúp giảm tổn thất công suất và điện năng trong hệ thống, phù hợp với yêu cầu trước mắt và quy hoạch phát triển lâu dài của khu vực, nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện, cải thiện chất lượng điện năng. Đồng thời bảo đảm cung cấp điện liên tục an toàn đặc biệt khu vực khách hàng là khu đô thị cao cấp Phú Mỹ Hưng.

Lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực cho công trình

Đặc biệt, công trình đã được gấp rút triển khai, hoàn thành đưa vào vận hành đúng tiến độ nhằm hưởng ứng phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 71 năm ngày Truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2025), chào mừng thành công Đại hội Công đoàn Tổng công ty lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025-2030. Cũng trong chương trình, lãnh đạo Tổng công ty đã trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình thực hiện công trình.