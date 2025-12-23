Doanh nghiệp
23/12/2025 16:14

Chương trình đi bộ Đinh Thiện Lý lần 21 - 2026 sắp diễn ra

In bài viết

Chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 dự kiến diễn ra ngày 24-1-2026 tại khu Hồ Bán Nguyệt, đô thị Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Mỹ, TP HCM

Đây là sự kiện cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức.

Khởi xướng từ năm 2006, đến nay, chương trình đã tròn 21 năm và trở thành một điểm hẹn quen thuộc của tinh thần tương thân tương ái vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Chương trình đi bộ Đinh Thiện Lý lần 21 - 2026 sắp diễn ra - Ảnh 1.

Cùng đi bộ san sẻ yêu thương với những mảnh đời còn khó khăn dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ban tổ chức chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp của quý doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm…

Chương trình đi bộ Đinh Thiện Lý lần 21 - 2026 sắp diễn ra - Ảnh 2.

Đăng ký tham gia, tài trợ, ủng hộ từ thiện vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng

Số tài khoản: 00111601013 - Ngân hàng TNHH Một thành viên HSBC

Địa chỉ: Số 8 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, TP HCM

Điện thoại: (028) 3692 9999

Thùy Vy - máy nhánh: 2311 – Di động: 0943 000 350

Email: vynguyen@pmh.com.vn

từ khóa : Phú Mỹ Hưng, Đinh Thiện Lý, đi bộ từ thiện, Tết Bính Ngọ 2026
DatVietVAC cùng Quỹ Nam Phương khánh thành cầu Khang Hưng tại Cà Mau

DatVietVAC cùng Quỹ Nam Phương khánh thành cầu Khang Hưng tại Cà Mau

Hoạt động cộng đồng 16:17

Tinh thần kiến tạo giá trị thiết thực cho cộng đồng của DatVietVAC cùng Quỹ Nam Phương được tiếp nối trong lễ khánh thành cầu Khang Hưng diễn ra vào ngày 21-12.

Từ ý tưởng đến quán cà phê thành công: bí quyết cho người mơ ước khởi nghiệp

Từ ý tưởng đến quán cà phê thành công: bí quyết cho người mơ ước khởi nghiệp

Khởi nghiệp 16:16

Từ ý tưởng đến thành công không còn xa vời khi chọn mô hình cà phê nhượng quyền, giúp tiết kiệm vốn, giảm rủi ro và vận hành hiệu quả ngay từ đầu.

EVNHCMC gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ Hưng

EVNHCMC gắn biển công trình Trạm biến áp 110kV Phú Mỹ Hưng

Doanh nghiệp 16:15

Sau khi thay 2 máy biến thế và cáp lực, Trạm biến áp 110/22kV Phú Mỹ Hưng sẽ giúp giảm tổn thất điện năng, phù hợp với phát triển lâu dài của khu vực

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại TP HCM và Hà Nội

Prudential trao 2.600 phần quà Giáng sinh cho bệnh nhi tại TP HCM và Hà Nội

Hoạt động cộng đồng 13:47

Từ năm 2000 đến nay, Prudential đã đóng góp hơn 15 tỉ đồng cho các sáng kiến chung, mang lại lợi ích cho hàng chục ngàn trẻ em

Chung tay vì cộng đồng, ACB tổ chức giải golf “Drive with Heart 2025”

Chung tay vì cộng đồng, ACB tổ chức giải golf “Drive with Heart 2025”

Hoạt động cộng đồng 13:47

Tiếp nối hoạt động hợp tác với các tổ chức xã hội, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tổ chức giải golf thiện nguyện ACB Invitational 2025 - Drive with Heart.

Case-study về “AI-first” của fintech Việt

Case-study về “AI-first” của fintech Việt

Thị trường 13:46

5 năm trở lại đây, AI đã trở thành lực kéo công nghệ quan trọng, định hình sự phát triển của ngành dịch vụ tài chính toàn cầu.

Vietcombank giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng thiệt hại bão lũ

Vietcombank giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ khách hàng thiệt hại bão lũ

Ngân hàng 13:46

Vietcombank triển khai "Chính sách giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng tại các địa phương bị thiệt hại bởi bão, lũ năm 2025".


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn