Chương trình đi bộ Đinh Thiện Lý lần 21 - 2026 sắp diễn ra

Đây là sự kiện cộng đồng do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân Phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Tân Thuận, Phú Thuận, Bình Đông và các xã Nhà Bè, Bình Chánh, Bình Hưng tổ chức.

Khởi xướng từ năm 2006, đến nay, chương trình đã tròn 21 năm và trở thành một điểm hẹn quen thuộc của tinh thần tương thân tương ái vào mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Cùng đi bộ san sẻ yêu thương với những mảnh đời còn khó khăn dịp Tết Bính Ngọ 2026, Ban tổ chức chương trình đi bộ từ thiện Đinh Thiện Lý lần thứ 21 hy vọng sẽ tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp của quý doanh nghiệp, quý nhà hảo tâm…