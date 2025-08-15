Doanh nghiệp
15/08/2025 17:58

AEON Việt Nam nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” lần thứ 7 liên tiếp

AEON Việt Nam vừa được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm thứ 7 liên tiếp và "Doanh nghiệp có môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập"

Tại lễ trao giải "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á 2025" (HR Asia Award), Công ty TNHH AEON Việt Nam (AEON Việt Nam) là nhà bán lẻ duy nhất được vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất Châu Á" năm thứ 7 liên tiếp và hạng mục "Doanh nghiệp có môi trường làm việc Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập" (D.E.I) năm thứ hai liên tiếp.

Việc giành được hai giải thưởng danh giá này một lần nữa khẳng định chiến lược phát triển nhân sự của AEON Việt Nam, coi phát triển nhân tài và xây dựng môi trường làm việc lý tưởng là chiến lược trọng tâm, song hành cùng chiến lược kinh doanh, là chìa khóa cho sự thành công bền vững của doanh nghiệp.

Bà Trần Thị Tuyết Trinh, Trưởng phòng Nhân sự, AEON Việt Nam nhận giải tại HR Asia Award 2025

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản, đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ tăng gấp ba lần quy mô. Riêng trong năm 2025, với việc mở rộng mô hình kinh doanh, AEON Việt Nam dự kiến tuyển dụng gần 1.300 nhân sự mới (cả toàn thời gian và bán thời gian) trên khắp cả nước.

Môi trường làm việc đa dạng, cơ hội phát triển công bằng

Để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao từ người lao động, AEON Việt Nam cũng đã có những cập nhật trong chính sách nhân sự, bao gồm: tái cấu trúc về đãi ngộ và phúc lợi, tích hợp văn hóa khai vấn trong toàn bộ môi trường làm việc, và xây dựng lộ trình nghề nghiệp linh hoạt, đáp ứng đa dạng mục tiêu và mong muốn phát triển của nhân viên. Kết quả của những nỗ lực này thể hiện rõ qua sự gắn bó lâu dài: tính đến tháng 7-2025, AEON Việt Nam có 226 nhân sự đã làm việc trên 10 năm.

Với nền tảng này, AEON Việt Nam không chỉ giữ vững vị thế là một trong những nhà tuyển dụng hấp dẫn hàng đầu ngành bán lẻ, mà còn tạo động lực để mỗi nhân viên cùng đồng hành và phát triển lâu dài.

từ khóa : AEON Việt Nam, Nơi làm việc tốt nhất, Môi trường làm việc, ngành bán lẻ
