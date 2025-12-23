Nhịp sống
23/12/2025 18:21

Bay Vietjet cùng hạng ghế Business, SkyBoss - Phong cách người dẫn đầu

Vietjet giới thiệu Business và SkyBoss - hai hạng vé cao cấp dành cho những hành khách thời thượng, thành đạt, với thông điệp “Phong cách Người dẫn đầu”.

Áp dụng trên các đường bay trọng điểm TP HCM - Hà Nội, hạng ghế Business và SkyBoss của Vietjet mang đến một hành trình nơi sự tinh tế, cảm xúc và tính cá nhân hóa dành cho quý khách.

Ngay từ mặt đất, những hành khách với "phong cách người dẫn đầu" được phục vụ tại quầy làm thủ tục riêng, ưu tiên an ninh và lên tàu bay, xe đưa đón riêng, cùng không gian phòng chờ sang trọng – nơi hành trình bắt đầu trong sự thư thái, chủ động trước mỗi chuyến bay.

Trên không, khoang ghế da cao cấp, bố trí riêng, tạo nên một không gian yên tĩnh, dễ chịu. Trải nghiệm bay được nâng đỡ bằng dịch vụ ẩm thực phong phú và thực dưỡng, phục vụ không giới hạn với những món ăn đặc trưng quen thuộc, được nhiều hành khách yêu thích như Phở, Bún bò Huế, Bánh mì, cà phê sữa, matcha…

Đi cùng ẩm thực là những giai điệu âm nhạc bất hủ, được lựa chọn tinh tế, tạo nên bầu không khí thư giãn, nhẹ nhàng và đầy cảm xúc trên độ cao 10.000 mét.

Song song với chất lượng dịch vụ, Vietjet tiếp tục phát huy thế mạnh mạng bay nội địa linh hoạt với tần suất cao, đặc biệt trên các trục kinh tế – du lịch trọng điểm, giúp hành khách chủ động thời gian, tối ưu lịch trình cho cả công tác lẫn nghỉ dưỡng.

Business và SkyBoss không chỉ là lựa chọn hạng vé, mà là một phong cách di chuyển – nơi mỗi hành trình được thiết kế để nâng niu cảm xúc, tiết kiệm thời gian và đồng hành cùng những người luôn đi trước, dẫn dắt và truyền cảm hứng.

Đường bay áp dụng: TP HCM - Hà Nội và Hà Nội - TP HCM

Thời gian áp dụng:

  • Hạng vé Business: từ ngày 01-01-2026 đến khi có thông báo mới
  • Hạng vé SkyBoss: từ ngày 01-01-2026 đến hết ngày 30-06-2026

Giá trọn gói tham khảo

  • SkyBoss: chỉ từ 1.800.000 đồng
  • Business: chỉ từ 3.300.000 đồng

Đặc quyền dịch vụ: Hành lý xách tay lên đến 18kg, hành lý ký gửi lên đến 40kg, phòng chờ cao cấp & 01 vé phòng chờ và xe đưa ra tàu bay tặng người đi cùng, đặc quyền đổi chuyến bay sớm hơn, Tổng đài chăm sóc riêng: 1900 6896…

