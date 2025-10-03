AEON tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng với AEON Văn Giang

Sự kiện khai trương Trung tâm Bách hóa Tổng hợp & Siêu thị (TT BHTH & ST) AEON Văn Giang khẳng định chiến lược mở rộng mạng lưới của AEON tại Việt Nam, vừa góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa Việt Nam qua hệ thống siêu thị, đồng thời mang dịch vụ và chất lượng chuẩn Nhật Bản đến gần hơn với khách hàng.

Nằm ở vị trí kết nối trực tiếp với Hà Nội, AEON Văn Giang theo mô hình "một điểm đến" - đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình trẻ đang tìm kiếm sự tiện lợi trong sinh hoạt hằng ngày, đồng thời tận hưởng một phong cách sống hiện đại và thoải mái. Với tổng diện tích hơn 7.550m², AEON Văn Giang mang đến trải nghiệm mua sắm toàn diện: từ thực phẩm an toàn, hàng tiêu dùng thiết yếu đến thời trang, làm đẹp và đồ gia dụng.

Lễ khai trương TT BHTH & ST AEON Văn Giang

Tại buổi họp báo giới thiệu TT BHTH & ST AEON Văn Giang, ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam chia sẻ: "AEON Văn Giang là cửa hàng đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, một trong những đô thị vệ tinh quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng. Cùng với các trung tâm thương mại AEON và siêu thị AEON MaxValu ở khu vực lân cận, việc mở thêm một TT BHTH & ST quy mô vừa như mô hình AEON Văn Giang sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng tại địa phương."

Sự kết hợp giữa sản phẩm chất lượng, dịch vụ chu đáo và không gian thân thiện hứa hẹn sẽ biến AEON Văn Giang trở thành điểm hẹn quen thuộc của các gia đình trẻ phía Đông Hà Nội, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy sự phát triển năng động của khu vực.