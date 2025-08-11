Doanh nghiệp
11/08/2025 15:49

Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại AEON Tân An

Ngày 9-8-2025, Công ty TNHH AEON Việt Nam đã tổ chức lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương AEON” tại TTTM AEON Tân An – dự kiến đi vào hoạt động vào quý IV/2025.

Gần 1.200 cây xanh đã được trồng xung quanh TTTM, góp phần phủ xanh môi trường và gắn kết cùng cộng đồng địa phương.

Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại AEON Tân An- Ảnh 1.

Lễ trồng cây tại TTTM AEON Tân An nằm trong khuôn khổ Chương trình "Cánh rừng quê hương AEON" – sáng kiến được khởi động từ năm 1991 và đến nay đã trở thành một trong những hoạt động vì môi trường tiêu biểu của Tập đoàn. Cụ thể, mỗi khi khai trương một địa điểm kinh doanh mới, AEON sẽ tổ chức hoạt động trồng cây trong khuôn viên TTTM, cùng với sự tham gia của cư dân địa phương.

Tính đến tháng 2-2025, tổng số lượng cây xanh mà AEON đã trồng trên toàn cầu đã lên tới hơn 12,7 triệu cây, trong đó có hơn 113.000 cây tại Việt Nam.

Lễ trồng cây "Cánh rừng quê hương AEON" tại TTTM AEON Tân An đã diễn ra với sự tham dự của khoảng 250 khách mời, gồm đại diện chính quyền, Tổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại TP HCM, các em học sinh và người dân địa phương, nhân viên AEON.

Lễ trồng cây “Cánh rừng quê hương” tại AEON Tân An- Ảnh 2.

Đại diện AEON Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng trồng cây tại TTTM AEON Tân An

Với thông điệp "Chạm dòng Vàm Cỏ – Gieo mầm gắn kết", hoạt động không chỉ góp phần phủ xanh không gian sống mà còn thể hiện cam kết của AEON trong việc đồng hành cùng sự phát triển của Tây Ninh. Tại sự kiện, gần 1.200 cây xanh thuộc 21 chủng loại khác nhau, được lựa chọn kỹ lưỡng để phù hợp với thổ nhưỡng địa phương, đã được trồng.

"AEON Tân An hướng tới trở thành một điểm đến không thể thiếu, mang sức sống mới cho sự phát triển thương mại và cộng đồng của Thành phố Tân An và tỉnh Tây Ninh." – Ông Tezuka Daisuke, Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.  

từ khóa : Aeon, trung tâm thương mại, lễ trồng cây, tỉnh Tây Ninh, AEON Tân An
