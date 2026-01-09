Cột mốc mới cho hành trình phát triển bền vững của Talentnet trong năm 2025

Là công ty tư vấn nhân sự, thay vì xem ESG chỉ là một bộ tiêu chí cần tuân thủ, Talentnet tiếp cận hành trình ESG dựa trên triết lý đặt con người làm trọng tâm của tiến trình bền vững của doanh nghiệp.

Triết lý này được cụ thể hóa qua ba trụ cột ESG: Trao quyền cho con người bằng việc nâng cao năng lực, bảo đảm quyền lợi và thúc đẩy sự phát triển toàn diện của đội ngũ; xây dựng cộng đồng thông qua lan tỏa giá trị tích cực và tạo ra những đóng góp xã hội vượt ra ngoài phạm vi doanh nghiệp; đồng thời hành động vì môi trường bằng các sáng kiến chiến lược, nâng cao nhận thức và thúc đẩy thực hành bền vững trong nội bộ.

Tái thực hiện đánh giá Trọng yếu kép (DMA) theo định hướng chiến lược

Đầu năm 2025, Talentnet thực hiện tái đánh giá Trọng yếu kép (Double Materiality Assessment) nhằm bảo đảm phù hợp với định hướng kinh doanh mới và các chuẩn mực báo cáo phát triển bền vững châu Âu (ESRS). Thực hiện cùng chuyên gia ESG từ Vương Quốc Anh, DMA đã giúp Talentnet xác định các ưu tiên ESG trọng yếu, hỗ trợ quản trị rủi ro và xây dựng lộ trình phát triển bền vững trung – dài hạn, thể hiện cam kết tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh cốt lõi.

Triển khai chuỗi hoạt động nội bộ và vì cộng đồng

Trong năm 2025, Talentnet triển khai nhiều hoạt động hướng đến cộng đồng và môi trường. Hơn 300 nhân viên đã đến thăm hỏi, trao quà tại Trung tâm bảo trợ trẻ em Thiên Bình (Biên Hòa, Đồng Nai) và Nhà tình thương Thiện Tâm (Long Điền, TP HCM), góp phần lan tỏa sự sẻ chia và hỗ trợ tinh thần cho các hoàn cảnh khó khăn và đội ngũ chăm sóc.

Talentnet thăm hỏi trao quà tại Cơ sở bảo trợ xã hội cô nhi Thiên Bình

Bên cạnh đó, Talentnet tổ chức trồng 100 cây sao đen tại Khu bảo tồn Bình Châu – Phước Bửu (Hồ Tràm, TP HCM), góp phần phục hồi hệ sinh thái và tăng khả năng hấp thụ carbon. Việc lựa chọn loài cây bản địa thể hiện cam kết hướng đến tác động môi trường bền vững trong dài hạn.

Hoạt động trồng 100 cây sao đen tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Talentnet cũng đồng hành cùng tổ chức Dear Our Community trao 20 suất học bổng ESG cho sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM, tập trung vào các hoạt động có nội dung thiết thực: nền tảng ESG và phát triển bền vững trong doanh nghiệp, xu hướng nghề nghiệp trong nền kinh tế xanh, năng lực bền vững cốt lõi cho nhân sự trẻ, cũng như cách chuyển hóa kiến thức ESG thành hành động và dự án thực tiễn.

Trong vận hành hằng ngày, Talentnet cũng triển khai các sáng kiến giảm tác động môi trường như phân loại rác tại nguồn, tiết kiệm năng lượng và ưu tiên phương tiện xanh trong làm việc và công tác.

Đạt chứng nhận EcoVadis 2025 – ghi nhận nỗ lực bền vững

Năm 2025, Talentnet tiếp tục đạt chứng nhận cam kết EcoVadis với tổng điểm 58/100. So với năm trước, điểm số đã có mức tăng trưởng 13,7%, với bước tiến rõ nét ở hai trụ cột Lao động & Nhân quyền (+24%) và Mua sắm bền vững (+33%). Kết quả này phản ánh nỗ lực nâng cao phúc lợi người lao động, quản trị có trách nhiệm và xây dựng môi trường làm việc công bằng, an toàn trên toàn chuỗi giá trị.

Talentnet đạt chứng nhận EcoVadis 2025, đánh dấu nỗ lực của Talentnet vì mục tiêu phát triển bền vững

Bước sang năm 2026, Talentnet tiếp tục kiên định với triết lý phát triển bền vững lấy con người làm trọng tâm, đồng thời mở rộng hành trình ESG theo chiều sâu hơn. Doanh nghiệp sẽ tập trung tích hợp ESG vào vận hành và dịch vụ nhân sự, song song với việc phát triển các sáng kiến cộng đồng và môi trường mang tính dài hạn, hướng đến tác động xã hội rõ ràng và bền vững.

Chia sẻ về hành trình này, bà Tiêu Yến Trinh - Tổng Giám đốc Talentnet cho biết: "Hành trình bền vững của Talentnet trong những năm vừa qua đã và đang từng bước tạo ra những chuyển đổi tích cực hơn, từ việc phát triển con người, lan tỏa giá trị đến cộng đồng, cho đến khuyến khích các thói quen mang lại tác động tích cực hơn cho môi trường. Bền vững là một hành trình không dễ dàng, nhưng với những kết quả tích cực của năm 2025, chúng tôi tự tin hơn cho các hoạt động của mình trong năm 2026 và cả những năm tiếp theo, để cam kết bền vững hơn được trở nên thiết thực, ý nghĩa và hiệu quả hơn".