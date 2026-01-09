Vietcombank - Bản lĩnh một ngân hàng trụ cột

Năm 2025 khép lại chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh môi trường hoạt động ngân hàng đối mặt mức độ bất định cao hiếm thấy. Những biến động từ chính sách thương mại toàn cầu, xung đột địa chính trị kéo dài, áp lực lạm phát… đã đặt hệ thống tài chính trước yêu cầu vừa duy trì tăng trưởng, vừa bảo đảm an toàn.

Dấu ấn 2025, tăng trưởng có chọn lọc

Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh của Vietcombank cho thấy một lựa chọn chiến lược nhất quán: tăng trưởng đi kèm kỷ luật và kiểm soát rủi ro. Tính đến ngày 31-12-2025, tổng tài sản của Vietcombank đạt 2,48 triệu tỉ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm 2024. Dư nợ cấp tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 1,66 triệu tỉ đồng, tăng hơn 15%.

Ở chiều huy động, nguồn vốn thị trường I đạt 1,68 triệu tỉ đồng, tăng hơn 10% so với cuối năm trước, bảo đảm cân đối nguồn - sử dụng vốn an toàn. Trên nền tảng đó, lợi nhuận trước thuế đạt kế hoạch, các chỉ số sinh lời ROA và ROE nằm trong nhóm dẫn đầu, trong khi tỉ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%.

Những con số này cho thấy Vietcombank không theo đuổi tăng trưởng bằng mọi giá. Thay vào đó, ngân hàng duy trì nhịp tăng trưởng ổn định, tập trung vào chất lượng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn - những yếu tố cốt lõi bảo đảm sức bền trong các chu kỳ kinh tế biến động.

Năng lực điều hành, vai trò trụ cột và tính nhất quán chiến lược

Điểm khác biệt lớn nhất của Vietcombank trong năm 2025 không chỉ nằm ở kết quả tài chính, mà ở vai trò và trách nhiệm hệ thống. Trong bối cảnh nhiều tổ chức tín dụng phải thu hẹp khẩu vị rủi ro, Vietcombank vẫn hoàn thành hiệu quả "mục tiêu kép": duy trì tăng trưởng kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong tái cơ cấu hệ thống ngân hàng.

Việc triển khai Phương án nhận chuyển giao bắt buộc Ngân hàng Xây dựng (nay là VCBNeo) được thực hiện quyết liệt, đồng bộ và bước đầu mang lại kết quả tích cực, vượt tiến độ đề ra.

Song song, Vietcombank tiếp tục đóng vai trò chủ lực trong thực thi chính sách tiền tệ và hỗ trợ nền kinh tế. Năm 2025, ngân hàng đã triển khai 28 chương trình, chính sách lãi suất cho vay ưu đãi với mức thấp hơn 0,5%-2% so với mặt bằng chung; đồng thời kịp thời giảm lãi suất lên tới 2% cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ.

Kết quả là gần 39.000 khách hàng được tiếp cận vốn ưu đãi, quy mô dư nợ khoảng 810.000 tỉ đồng, chiếm gần 49% tổng dư nợ của Vietcombank. Tổng giá trị ưu đãi lãi vay gần 7.000 tỉ đồng, phản ánh sự chia sẻ thực chất với doanh nghiệp và người dân, đồng thời cho thấy vai trò "bộ giảm xóc" của ngân hàng trong nền kinh tế. Ngoài ra, Vietcombank tiếp tục là một trong những doanh nghiệp đóng góp lớn nhất cho ngân sách nhà nước, đạt gần 15.000 tỉ đồng năm 2025.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, Vietcombank tiếp tục giữ vai trò tiên phong với việc ra mắt hàng loạt giải pháp số hóa toàn trình, nổi bật là tính năng "Giải ngân trực tuyến - Online Lending" và việc tích hợp ký số từ xa thông qua VNeID. Các giải pháp như VCB Tablet giúp mở rộng không gian phục vụ, đưa dịch vụ ngân hàng đến gần hơn với khách hàng tại khu công nghiệp, bệnh viện, trường học và thậm chí ngoài lãnh thổ Việt Nam, phục vụ khách hàng FDI tại nhiều thị trường trong khu vực.

Ở tầm nhìn dài hạn, Vietcombank tiếp tục là đầu mối thu xếp vốn cho nhiều dự án trọng điểm quốc gia và các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế như chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn 1 tỉ USD của Petrovietnam; thương vụ tài trợ 50 tàu bay thân hẹp cho Vietnam Airlines 3,7 tỉ USD; hay các dự án hạ tầng lớn như mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên và nhiều dự án giao thông, năng lượng, đô thị khác.

Vượt khỏi quy mô quốc gia, năng lực tài chính và quản trị của Vietcombank cũng được ghi nhận ở bình diện quốc tế. Ngân hàng là đơn vị duy nhất tại Việt Nam được cả ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới - S&P, Moody’s và Fitch đánh giá ở mức ngang bằng trần tín nhiệm quốc gia. Đây là chỉ dấu quan trọng phản ánh mức độ an toàn, minh bạch và niềm tin của nhà đầu tư quốc tế đối với Vietcombank nói riêng và hệ thống ngân hàng Việt Nam nói chung.

Không chỉ duy trì hiệu quả kinh doanh, Vietcombank còn cho thấy nền tảng phát triển bền vững khi 10 năm liên tiếp được Anphabe bình chọn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam và tiếp tục được HR Asia vinh danh là "Nơi làm việc tốt nhất châu Á".

Tiếp nối chiến lược, củng cố nền tảng

Nhìn lại giai đoạn 2020-2025, có thể thấy rõ tính nhất quán trong chiến lược phát triển của Vietcombank. Quy mô tổng tài sản tăng gần gấp đôi, từ 1,32 triệu tỉ đồng lên 2,48 triệu tỉ đồng; dư nợ tín dụng tăng trưởng bình quân gần 15% mỗi năm, trong khi nợ xấu luôn được kiểm soát dưới 1%. ROE ở mức cao, phản ánh hiệu quả sử dụng vốn vượt trội. Đặc biệt, vốn chủ sở hữu tăng trưởng mạnh, tạo nền tảng tài chính vững chắc cho các nhiệm vụ chiến lược dài hạn.

Năm 2026 - năm mở đầu cho giai đoạn phát triển mới, Vietcombank xác định rõ yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng trong khi vẫn kiên định các giá trị cốt lõi đã làm nên vị thế dẫn đầu. Trọng tâm chiến lược là nâng cao chất lượng tăng trưởng, tối ưu hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục đóng vai trò trụ cột bảo đảm an toàn hệ thống.

Chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo tiếp tục được xem là một động lực quan trọng. Song song với đó, Vietcombank tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và nền kinh tế thông qua các chương trình tín dụng trọng điểm, tài chính xanh và tài chính bền vững, góp phần thúc đẩy các cực tăng trưởng dài hạn của đất nước.

Đ/c Nguyễn Đức Phong - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ (bên phải) trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và đ/c Nguyễn Ngọc Cảnh - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Thống đốc NHNN (bên trái) tặng hoa chúc mừng đ/c Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên BCH Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vietcombank vì đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khép lại năm 2025, Vietcombank bước vào chu kỳ phát triển mới với nền tảng tài chính vững chắc, năng lực quản trị được kiểm chứng và chiến lược phát triển nhất quán. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều biến động, vai trò của một ngân hàng trụ cột không chỉ được đo bằng quy mô hay lợi nhuận, mà bằng khả năng giữ ổn định hệ thống và tạo dư địa cho tăng trưởng bền vững. Ở góc độ đó, Vietcombank tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chiến lược đến năm 2030 là trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, một trong 200 tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới, một trong 700 doanh nghiệp niêm yết lớn nhất toàn cầu, đóng góp lớn vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.