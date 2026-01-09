Doanh nghiệp
09/01/2026 21:02

Chi hội Phú Nhuận - Hội Doanh nhân Sài Gòn: chuẩn hóa mô hình Leadership Forum



Ngày 08-01-2026, Chi hội Phú Nhuận - Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Chi hội Phú Nhuận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại TP HCM.

Được thành lập vào tháng 7-2025, Chi hội Phú Nhuận đã từng bước hoàn thiện bộ máy tổ chức, triển khai hiệu quả nhiều chương trình kết nối, đào tạo và giao thương dành cho hội viên.

Tại Đại hội, đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Phú Nhuận nhiệm kỳ 2026 - 2030 gồm 25 ủy viên ban chấp hành. Bà Trần Vĩnh Thụy Diễm Quỳnh giữ chức Chủ tịch Chi hội Phú Nhuận.

TS. Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn bày tỏ sự tin tưởng vào tiềm lực phát triển của Chi hội thông qua sự lãnh đạo của đội ngũ Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. Ông đề nghị Chi hội Phú Nhuận tiếp tục phát huy vai trò kết nối, lấy hội viên làm trung tâm.

Bà Trần Vĩnh Thuỵ Diễm Quỳnh, Chủ tịch Chi hội Phú Nhuận cho biết: "Chi hội Phú Nhuận xác định phát triển theo chiều sâu, lấy hội viên làm trung tâm, chú trọng chất lượng sinh hoạt và hiệu quả kết nối. Nổi bật là việc chuẩn hóa mô hình Leadership Forum trở thành hoạt động đặc trưng của Chi hội; tăng cường kết nối giao thương, kết nối chuỗi giá trị; cùng các hoạt động chung của Hội Doanh nhân Sài Gòn".

P.An
từ khóa : kết nối giao thương, Hội Doanh nhân Sài Gòn, Chi hội Phú Nhuận
