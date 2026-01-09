Doanh nghiệp
09/01/2026 16:17

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM (EIS) chính thức đạt kiểm định từ WASC – một trong sáu tổ chức kiểm định uy tín nhất Hoa Kỳ.

Quy trình kiểm định của Hiệp hội các trường Phổ thông và Đại học miền Tây Hoa Kỳ (WASC) được thực hiện nghiêm ngặt dựa trên bằng chứng thực tế, đánh giá toàn diện các yếu tố gồm chất lượng giảng dạy, chương trình đào tạo, năng lực lãnh đạo, hệ thống quản trị, kết quả học tập và mức độ gắn kết cộng đồng. Việc đạt kiểm định là minh chứng cho tầm nhìn dài hạn và nền tảng giáo dục bền vững mà EIS đã dày công kiến tạo, khẳng định nhà trường luôn đáp ứng trọn vẹn các chuẩn mực quốc tế khắt khe nhất.

Với cột mốc này, EIS đã đạt kiểm định kép từ cả WASC và CIS đến năm 2029. Dù theo học Tú tài Quốc tế (IB) toàn phần hay các môn riêng lẻ . Học sinh Khối 12 từ năm nay sẽ tốt nghiệp với bằng trung học được WASC công nhận, giúp các gia đình có định hướng cho con du học có lợi thế lớn khi xét tuyển.

