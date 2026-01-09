Thị trường
09/01/2026 21:01

HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng tích hợp bút thông minh, hướng đến trải nghiệm như PC

In bài viết

(NLĐO) - Video đánh giá HUAWEI MatePad 12 X tập trung vào khả năng ghi chú, soạn thảo văn bản, vẽ và xử lý công việc văn phòng trên nền tảng tablet.


Sở hữu màn hình UHD PaperMatte 12 inch, pin 10.100 mAh, sạc nhanh 66W và bộ ứng dụng WPS Office PC 3.0, HUAWEI MatePad 12 X được định vị là thiết bị phục vụ đồng thời các nhu cầu giải trí, học tập và làm việc.

Lê Tỉnh

TIN LIÊN QUAN

HUAWEI FreeBuds 7i: Chống ồn, nghe gọi và thời lượng pin đều được cải thiện

AI 365 10:00

(NLĐO) - So với thế hệ trước, FreeBuds 7i được nâng cấp về chất âm, công nghệ khử ồn Intelligent Dynamic ANC 4.0, micro dẫn truyền xương hỗ trợ đàm thoại rõ hơn

Trải nghiệm đồng hồ thể thao Garmin Forerunner 165

Tiêu dùng 14:50

(NLĐO) - Garmin Forerunner 165 tập trung vào cảm giác đeo, khả năng hiển thị màn hình AMOLED, độ chính xác cảm biến và thời lượng pin khi sử dụng cường độ cao.

CLIP: Trải nghiệm trợ lý AI cá nhân trên Google Gemini

AI 365 21:22

(NLĐO) - Trước đây, công cụ này chỉ dành cho người dùng trả phí thông qua gói Gemini Advanced hoặc Google One AI Premium, nhưng nay được miễn phí.

từ khóa : Huawei, máy tính bảng, iPad, tablet
Chi hội Phú Nhuận - Hội Doanh nhân Sài Gòn: chuẩn hóa mô hình Leadership Forum

Chi hội Phú Nhuận - Hội Doanh nhân Sài Gòn: chuẩn hóa mô hình Leadership Forum

Doanh nghiệp 21:02

Ngày 08-01-2026, Chi hội Phú Nhuận - Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Chi hội Phú Nhuận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại TP HCM.

Bay nội địa Vietjet sẽ làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Tân Sơn Nhất

Bay nội địa Vietjet sẽ làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Tân Sơn Nhất

Doanh nghiệp 17:53

Từ ngày 13-01-2026, tất cả chuyến bay nội địa của Vietjet sẽ chuyển sang làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Vietcombank - Bản lĩnh một ngân hàng trụ cột

Vietcombank - Bản lĩnh một ngân hàng trụ cột

Ngân hàng 17:23

Vietcombank khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, góp phần đảm nhận vai trò trụ cột trong hệ thống ngân hàng.

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM đạt kiểm định quốc tế WASC

Doanh nghiệp 16:17

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM (EIS) chính thức đạt kiểm định từ WASC – một trong sáu tổ chức kiểm định uy tín nhất Hoa Kỳ.

Elmich đồng hành cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình Chợ Tết Công Đoàn 2026

Elmich đồng hành cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình Chợ Tết Công Đoàn 2026

Thị trường 10:00

Elmich tiếp tục đồng hành cùng triển khai Chợ Tết Công Đoàn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp cuối năm chuẩn bị Tết đầy đủ qua các sản phẩm thiết yếu.

Cột mốc mới cho hành trình phát triển bền vững của Talentnet trong năm 2025

Cột mốc mới cho hành trình phát triển bền vững của Talentnet trong năm 2025

Thị trường 08:00

2025 đánh dấu cột mốc trong hành trình ESG của Talentnet, với việc triển khai ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hướng đến con người, cộng đồng và môi trường.

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồng

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồng

Doanh nghiệp 17:54

Năm 2025, Vietlott đạt doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2024, vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đóng góp ngân sách địa phương 2.495 tỉ đồng


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn