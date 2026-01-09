Sở hữu màn hình UHD PaperMatte 12 inch, pin 10.100 mAh, sạc nhanh 66W và bộ ứng dụng WPS Office PC 3.0, HUAWEI MatePad 12 X được định vị là thiết bị phục vụ đồng thời các nhu cầu giải trí, học tập và làm việc.
HUAWEI MatePad 12 X: Máy tính bảng tích hợp bút thông minh, hướng đến trải nghiệm như PC
(NLĐO) - Video đánh giá HUAWEI MatePad 12 X tập trung vào khả năng ghi chú, soạn thảo văn bản, vẽ và xử lý công việc văn phòng trên nền tảng tablet.
Chi hội Phú Nhuận - Hội Doanh nhân Sài Gòn: chuẩn hóa mô hình Leadership ForumDoanh nghiệp 21:02
Ngày 08-01-2026, Chi hội Phú Nhuận - Hội Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức Đại hội Chi hội Phú Nhuận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2030 tại TP HCM.
Bay nội địa Vietjet sẽ làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Tân Sơn NhấtDoanh nghiệp 17:53
Từ ngày 13-01-2026, tất cả chuyến bay nội địa của Vietjet sẽ chuyển sang làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM.
Vietcombank - Bản lĩnh một ngân hàng trụ cộtNgân hàng 17:23
Vietcombank khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, góp phần đảm nhận vai trò trụ cột trong hệ thống ngân hàng.
Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM đạt kiểm định quốc tế WASCDoanh nghiệp 16:17
Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM (EIS) chính thức đạt kiểm định từ WASC – một trong sáu tổ chức kiểm định uy tín nhất Hoa Kỳ.
Elmich đồng hành cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình Chợ Tết Công Đoàn 2026Thị trường 10:00
Elmich tiếp tục đồng hành cùng triển khai Chợ Tết Công Đoàn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp cuối năm chuẩn bị Tết đầy đủ qua các sản phẩm thiết yếu.
Cột mốc mới cho hành trình phát triển bền vững của Talentnet trong năm 2025Thị trường 08:00
2025 đánh dấu cột mốc trong hành trình ESG của Talentnet, với việc triển khai ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hướng đến con người, cộng đồng và môi trường.
Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồngDoanh nghiệp 17:54
Năm 2025, Vietlott đạt doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2024, vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đóng góp ngân sách địa phương 2.495 tỉ đồng