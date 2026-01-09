Doanh nghiệp
09/01/2026 17:53

Bay nội địa Vietjet sẽ làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Tân Sơn Nhất

In bài viết

Từ ngày 13-01-2026, tất cả chuyến bay nội địa của Vietjet sẽ chuyển sang làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Không ngừng mở rộng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển thuận tiện của người dân và du khách, từ ngày 13-01-2026, tất cả chuyến bay nội địa của Vietjet sẽ chuyển sang làm thủ tục tại Sảnh A, nhà ga T1, sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất, TP HCM.

Trước đó, từ ngày 13-12-2025, các chuyến bay Vietjet khởi hành từ TP HCM đi Thanh Hóa, Hà Nội đã chuyển khu vực làm thủ tục sang Sảnh A, nhà ga T1.

Hành khách bay cùng Vietjet sẽ có những trải nghiệm dịch vụ mới, thuận tiện hơn

Tại Sảnh A, nhà ga T1, hành khách bay cùng Vietjet sẽ có những trải nghiệm dịch vụ mới, thuận tiện cùng các ứng dụng công nghệ hiện đại trong làm thủ tục bay toàn trình, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm lễ, Tết Nguyên đán 2026 sắp tới.

Vietjet đã gửi thông tin tới hành khách, bố trí đầy đủ biển báo và nhân sự hỗ trợ tại cả Sảnh A và Sảnh B để hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục đúng khu vực, bảo đảm trải nghiệm thuận tiện và an toàn trên mọi hành trình bay cùng Vietjet.

từ khóa : chuyến bay nội địa, VietJet, SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT, sân bay quốc tế
Vietcombank - Bản lĩnh một ngân hàng trụ cột

Vietcombank - Bản lĩnh một ngân hàng trụ cột

Ngân hàng 17:23

Vietcombank khép lại năm 2025 với kết quả kinh doanh tích cực, góp phần đảm nhận vai trò trụ cột trong hệ thống ngân hàng.

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM đạt kiểm định quốc tế WASC

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM đạt kiểm định quốc tế WASC

Doanh nghiệp 16:17

Trường Quốc tế Châu Âu TP HCM (EIS) chính thức đạt kiểm định từ WASC – một trong sáu tổ chức kiểm định uy tín nhất Hoa Kỳ.

Elmich đồng hành cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình Chợ Tết Công Đoàn 2026

Elmich đồng hành cùng Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam trong chương trình Chợ Tết Công Đoàn 2026

Thị trường 10:00

Elmich tiếp tục đồng hành cùng triển khai Chợ Tết Công Đoàn, hỗ trợ đoàn viên, người lao động dịp cuối năm chuẩn bị Tết đầy đủ qua các sản phẩm thiết yếu.

Cột mốc mới cho hành trình phát triển bền vững của Talentnet trong năm 2025

Cột mốc mới cho hành trình phát triển bền vững của Talentnet trong năm 2025

Thị trường 08:00

2025 đánh dấu cột mốc trong hành trình ESG của Talentnet, với việc triển khai ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch, hướng đến con người, cộng đồng và môi trường.

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồng

Hơn 32 triệu lượt trúng thưởng Vietlott trên 5.342 tỉ đồng

Doanh nghiệp 17:54

Năm 2025, Vietlott đạt doanh thu hơn 9.686 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2024, vượt 11% kế hoạch Bộ Tài chính giao, đóng góp ngân sách địa phương 2.495 tỉ đồng

Gần 100 tân thủ khoa tham quan công nghệ xử lý chất thải tại VWS

Gần 100 tân thủ khoa tham quan công nghệ xử lý chất thải tại VWS

Doanh nghiệp 15:17

Lần đầu tiên các tân thủ khoa được trải nghiệm thực tế, trực quan công nghệ xử lý môi trường tại một trong những khu xử lý rác hiện đại của TP HCM

Du lịch Đông Bắc Á: Vietjet ưu đãi 20% vé Deluxe

Du lịch Đông Bắc Á: Vietjet ưu đãi 20% vé Deluxe

Nhịp sống 15:16

Đáp ứng nhu cầu đi lại dịp đầu năm mới 2026, Vietjet dành tặng hành khách chương trình khuyến mãi giảm tới 20% giá vé Deluxe từ ngày 08-01 đến 10-01-2026.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn