07/10/2025 19:00

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới

Ngày 4-10-2025, AEON Việt Nam khai trương TTTM AEON Tân An tại Tây Ninh. Đây là trung tâm thứ 8, khẳng định chiến lược tăng tốc mở rộng tại thị trường Việt Nam.

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới - Ảnh 1.

Buổi lễ vinh dự đón tiếp nhiều lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, ngoài ra còn có sự tham dự của ngài Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM và ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn AEON Nhật Bản, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, làm cho sự kiện thêm phần ý nghĩa.

AEON Tân An tọa lạc tại "Trung tâm Hành chính Mới" của tỉnh Tây Ninh, ngay trên trục đường huyết mạch Hùng Vương, liền kề Quốc lộ 1A và cách đường cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương khoảng 1km. Vị trí đắc địa này mang lại lợi thế giao thông vượt trội, không chỉ phục vụ cư dân Tây Ninh mà còn thu hút khách hàng từ các tỉnh lân cận thuộc Đồng bằng sông Cửu Long.

AEON Việt Nam khẳng định Việt Nam là thị trường trọng điểm, với AEON Tân An, tập đoàn kỳ vọng sẽ tạo ra gần 1.000 việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương và giới thiệu rộng rãi các sản phẩm đặc trưng của Tây Ninh, qua đó góp phần vào sự thịnh vượng lâu dài của tỉnh.

Với ý tưởng "Công viên cộng đồng hằng ngày", TTTM AEON Tân An được thiết kế hiện đại, thân thiện với môi trường, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng cho mọi thành viên trong gia đình.

AEON Tân An cam kết trở thành điểm nhấn không thể thiếu, mang đến sức sống mới cho sự phát triển của phường Long An và tỉnh Tây Ninh, vun đắp mối gắn kết hài hòa cùng cộng đồng địa phương.

AEON khai trương TTTM Tân An tại phường Long An – Tây Ninh, biểu tượng phát triển mới - Ảnh 2.AEON tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng với AEON Văn Giang

Ngày 2-10-2025, AEON Việt Nam chính thức khai trương AEON Văn Giang, đánh dấu cửa hàng AEON đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên và là cửa hàng thứ 11 của AEON Việt Nam.

