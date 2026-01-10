PVD Training ký thỏa thuận hợp tác với các đối tác lớn trong nước và quốc tế

Ngày 8-1-2026, tại TP Hồ Chí Minh, đơn vị thành viên của PV Drilling, Công ty CP Đào tạo kỹ thuật PVD (PVD Training) đã thực hiện lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty GSS Group UK Ltd (GSS) - đơn vị cung cấp các chương trình đào tạo uy tín tại các thị trường Anh, Trung Đông và Ấn Độ. Trước đó, trong tháng 12-2025, PVD Training thực hiện lễ ký kết hợp tác với hai đối tác lớn khác là Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng và Công ty Z-Subsea.

Sự kiện PVD Training ký thỏa thuận hợp tác với GSS đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm và nâng tầm tiêu chuẩn chất lượng đào tạo quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp, khách hàng và người lao động trong bối cảnh tiêu chuẩn an toàn ngày càng khắt khe.

Ông Lương Thanh Tịnh - Giám đốc PVD Training và ông Gareth John Kirby - Giám đốc GSS Group Ltd ký kết thỏa thuận hợp tác

PVD Training được thành lập từ năm 2007, với mục tiêu tự đào tạo và cung cấp nhân lực có trình độ, kinh nghiệm và đủ năng lực thực hiện các dịch vụ kỹ thuật của PV Drilling. Đây còn là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực đào tạo an toàn trên bờ và ngoài khơi, có nhiều năm kinh nghiệm đào tạo, giảng dạy, cấp chứng chỉ quốc tế các khóa học như: OPITO, GWO, IWCF, IRATA...

Các chương trình đào tạo của GSS tập trung vào việc cung cấp năng lực và đảm bảo an toàn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dầu khí, hàng hải và được công nhận trên toàn cầu, với các thị trường trọng điểm như Anh, Ấn Độ, Qatar và các quốc gia khác ở khu vực Trung Đông. Trong đó, khoảng 100 khóa đào tạo do GSS cung cấp được chứng nhận bởi các tổ chức quốc tế uy tín như OPITO, LEEA và STCW.

PVD Training và GSS tin tưởng sẽ mang đến các giải pháp đào tạo chuẩn hóa quốc tế, chất lượng cao, nhằm tối ưu hiệu quả cho khách hàng

Việc kết hợp thế mạnh của PVD Training về đào tạo kiểm soát giếng theo chuẩn IWCF và năng lực phát triển giải pháp đào tạo số theo chuẩn OPITO, cùng với lợi thế mạng lưới thị trường và sự am hiểu địa phương – nơi GSS đã cung cấp nhiều khóa đào tạo chất lượng, hai bên tin tưởng sẽ mang đến các giải pháp đào tạo chuẩn hóa quốc tế, chất lượng cao, nhằm tối ưu hiệu quả cho khách hàng.

Đồng thời, thông qua khuôn khổ hợp tác này, hai bên cùng khẳng định năng lực cung ứng nguồn nhân lực có tay nghề và đội ngũ chuyên gia, cũng như chủ động tìm kiếm và mở rộng các cơ hội hợp tác đưa nguồn nhân lực kỹ thuật và lao động có kỹ năng cao của Việt Nam tiếp cận các thị trường tiềm năng, đặc biệt là các quốc gia ở khu vực Trung Đông như Qatar, UAE, Ả Rập Xê Út...

PVD Training ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Công ty CP Dịch vụ Biển Tân Cảng

Trước đó, ngày 5-12-2025, PVD Training đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) với Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng - đơn vị thành viên của Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP), trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai bên. Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, nhằm cộng hưởng năng lực và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong lĩnh vực dịch vụ Dầu khí, Hàng hải và Đào tạo kỹ thuật. Theo thỏa thuận, hai đơn vị cam kết chia sẻ nguồn lực, mạng lưới khách hàng và kinh nghiệm để cùng tham gia đấu thầu, mở rộng thị trường, gia tăng giá trị và cung cấp các giải pháp trọn gói tối ưu cho ngành năng lượng và ngành hàng hải.

PVD Training và Z-Subsea Energies Consulting FZCO ký kết hợp tác

Cùng trong tháng 12-2025, PVD Training đã ký kết hợp tác với Z-Subsea Energies Consulting FZCO, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển đào tạo kỹ thuật chuyên sâu cho ngành năng lượng Việt Nam. Z-Subsea là đơn vị tư vấn được quốc tế công nhận, có thế mạnh về kỹ thuật công trình biển ngầm, phân tích kỹ thuật nâng cao, quản lý toàn bộ công trình và đào tạo chuyên ngành. Theo thỏa thuận, PVD Training sẽ đại diện và là cơ sở triển khai của Z-Subsea tại Việt Nam, phối hợp cung cấp các dịch vụ kỹ thuật và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường trong nước.