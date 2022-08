Người tiêu dùng Việt mong muốn gì về bánh Trung thu thời hiện đại?

Đậm đà bản sắc nhưng phải tân thời

Trung thu trong quan niệm của người Việt là Tết đoàn viên, là dịp quan trọng để mỗi thành viên trong gia đình sum họp, quây quần bên nhau.

Chính vì vậy, thị trường bánh kẹo Trung thu năm nay được dự đoán sẽ vô cùng nhộn nhịp bởi sau giai đoạn bị ngưng trệ do dịch bệnh Covid-19, các doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh giao thương còn người tiêu dùng sẵn sàng mở rộng hầu bao để tìm lại những ý nghĩa truyền thống và bản sắc vốn có.

Người tiêu dùng lựa chọn bánh trung thu KIDO’s Bakery tại 1 điểm bán

Một chủ tiệm bánh trên đường Nguyễn Tri Phương (TP Hồ Chí Minh) cho biết, còn hơn 1 tháng nữa mới đến Rằm tháng Tám nhưng nhìn chung sức mua khá đều và có xu hướng tăng lên. Đa phần người dân mua lẻ để về ăn, cúng hoặc đem biếu. Bên cạnh bánh truyền thống thì những loại bánh có nhân, xốt hiện đại đang được bán khá chạy bởi sự mới lạ và hợp thời của người dùng hiện đại.

Điều này đã khẳng định một thực tế rằng nhu cầu thưởng thức bánh Trung thu của người tiêu dùng đã biến đổi với sự đòi hỏi khẩu vị cao hơn xưa.

Chị Ngọc Châu (38 tuổi, ngụ tại TP Biên Hòa) tâm sự, mặc dù trên thị trường có đủ loại mẫu mã khác nhau nhưng gia đình chị luôn ưu tiên đặt các loại bánh tươi có nhân mới lạ, ít ngọt, vị thanh, ít chất bảo quản, tốt cho sức khỏe, và nhất là của các thương hiệu bánh Trung thu uy tín.

Theo các chuyên gia phân tích, nguyên nhân là cùng với sự phát triển của xã hội, người tiêu dùng Việt ngày nay đã đặt yêu cầu cao hơn đến hương vị, tức là bên cạnh yếu tố truyền thống thì nhân bánh Trung thu cần bổ sung thêm những mỹ vị mới của ẩm thực thế giới. Sự thơm ngon, đa dạng và hiện đại… trở thành những mong muốn, chuẩn mực hàng đầu trong việc lựa chọn bánh cho Tết Đoàn viên năm nay.

Cho mùa trăng trọn thân thương

Trước sự thay đổi rõ rệt trong khẩu vị của người tiêu dùng Việt cho mùa bánh Trung thu 2022, nhiều doanh nghiệp đã tung ra thị trường những sản phẩm cải tiến. Trong đó phải kể đến sự quay trở lại của "ông hoàng bánh kẹo" một thời - KIDO. Với tên gọi KIDO’s Bakery, những set bánh tươi, ngon của Tập đoàn này đã và đang mang đến cho người tiêu dùng một gam màu hoàn toàn mới trong cách thưởng thức bánh, qua đó tạo nên những khởi sắc mới cho ngành bánh trung thu tại Việt Nam.

Các khách hàng rất hài lòng với những gam màu tươi mới từ bao bì, thiết kế cũng như các loại nhân xốt mới của bánh trung thu KIDO’s Bakery

Được biết để đáp ứng nhu cầu "ăn ngon" của khách hàng, KIDO đã nghiên cứu tâm lý người dùng từ nhiều tháng trước để chắt lọc và đưa những mỹ vị của thế giới vào trong từng chiếc bánh trung thu một cách mới lạ, độc đáo như vi cá xốt Hongkong, tôm Alaska xốt nấm Truffle, gà quay xốt Nhật Bản, Cua Canada xốt Singapore… kết hợp cùng các hương vị đậm đà hương vị truyền thống Việt Nam như: Nhân đậu xanh, trà xanh hạnh nhân, hạt sen, mè đen hạt dưa…

"Thưởng thức mỹ vị - Trao trọn thân thương" là thông điệp mà KIDO’s Bakery muốn trao gửi đến người tiêu dùng

"Tình cờ đọc báo và biết được KIDO sẽ quay trở lại với ngành bánh trung thu năm nay, tôi vô cùng hào hứng bởi đây là thương hiệu bánh yêu thích và dường như nó gắn liền với tuổi thơ của tôi. Vì vậy, tôi liền tiệm ngay đến cửa hàng tạp hóa gần nhà để mua bánh trung thu KIDO’s Bakery cho gia đình mình thưởng thức. Cảm nhận ban đầu tôi thấy rất ấn tượng với bộ sản phẩm bánh của hãng sau nhiều năm quay trở lại. Mở hộp bánh đã thấy mùi thơm dịu nhẹ. Khi ăn vỏ bánh mỏng, mềm, không bị rơi vụn như nhiều loại bánh khác. Đặc biệt nhân bánh rất thơm ngon, tuy được kết hợp Đông -Tây với nhau nhưng vẫn đậm đà hương vị đặc trưng từng loại, không hề có cảm giác bị ngấy. Đây chính là những hương vị mà tôi đang tìm kiếm", chị Châu hồ hởi chia sẻ sau khi cùng gia đình thưởng thức bánh Trung thu KIDO’s Bakery.

Bạn Ngọc Liên (25 tuổi, ngụ tại Hà Nội) kể, từ nhỏ đã rất thích bánh Trung thu của KIDO bởi sự gần gũi, thân thuộc. Năm nay thấy hãng trở lại và giới thiệu các loại bánh mới với nhân xốt độc đáo như bánh trung thu nhân trứng muối và bánh trung thu nhân lava sầu riêng Malaysia, Liên không suy nghĩ nhiều mà đặt luôn vài chiếc để thưởng thức và làm quà tặng cho bạn bè.

"Sự uy tín trong thương hiệu cùng với những vị thế mà KIDO đã khẳng định trong lòng người tiêu dùng trong suốt nhiều năm đã giúp mình hoàn toàn tin tưởng và không bị rơi vào ma trận của các loại bánh giá rẻ, không rõ nguồn gốc đang tràn lan trên thị trường. Đặc biệt, KIDO còn bán trực tuyến trên Shopee, Tiki và Lazada nên việc đặt mua cũng rất dễ dàng, thuận tiện. Không những sản phẩm tốt mà dịch vụ vô cùng chu đáo, thức thời. Đó là lý do mình luôn chọn KIDO cho những mùa trăng", Liên nói.

Không chỉ là thương hiệu tuổi thơ của biết bao người, KIDO’s Bakery – Một gương mặt tưởng chừng như lạ nhưng lại vô cùng thân quen, còn được công đoàn của nhiều doanh nghiệp "chọn mặt gửi vàng" mua để làm quà tặng cho đối tác và Cán bộ công nhân viên của mình. Trong đó, chị Ngọc Anh – Chủ tịch Công đoàn một Công ty may mặc tại Quận 3 cho biết: "Trong suốt 15 năm gắn bó với Công ty thì mình đã có 7 năm liên tiếp ủng hộ các sản phẩm bánh trung thu do Tập đoàn KIDO sản xuất bởi hương vị khác lạ so với các dòng bánh khác trên thị trường, cùng với mức giá hợp lý với ngân sách mà Công ty đưa ra. Trong những năm mà KIDO vắng bóng trên thị trường bánh kẹo, mình thấy vô cùng tiếc, phần vì khó chọn một thương hiệu bánh có thể đảm bảo về mặt hương vị, chất lượng lẫn giá cả, phần vì các anh, chị, em trong công ty vô cùng thích bánh của KIDO. Nay nhận được tin KIDO quay trở lại bản thân mình cùng các đồng nghiệp vô cùng háo hức. Vừa qua, mình đã liên hệ và đặt hơn 1.500 phần bánh gồm cả bánh cao cấp lẫn bánh truyền thống để vừa làm quà tặng đối tác, vừa dành tặng cho anh em khối văn phòng, lẫn công nhân trong xưởng may. Mình tin đây sẽ là món quà ý nghĩa đối với họ trong mùa trung thu năm 2022".

Đại diện Tập đoàn này bật mí, bánh Trung thu bây giờ không đơn thuần chỉ là chiếc bánh dịp trăng Rằm của người dân mà đã được nâng tầm ẩm thực. Do đó, với thông điệp "Thưởng thức mỹ vị - Trao trọn thân thương", bánh Trung thu KIDO’s Bakery bắt buộc phải ngon hơn, đặc sắc hơn nhằm mang lại sự cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Sản phẩm KIDO’s Bakery được khách hàng chọn mua

Bên cạnh đưa mỹ vị quốc tế vào bánh Trung thu cổ truyền, KIDO’s Bakery còn rất chú trọng thiết kế bao bì với mẫu mã cao cấp, sang trọng, tinh tế và mang đậm dấu ấn không khí mùa lễ hội với 03 màu sắc chủ đạo gồm: Đỏ sang trọng, xanh tinh tế và cam thời thượng. Qua đó, Tập đoàn này hy vọng từng hộp bánh trung thu sẽ được cùng khách hàng đi qua một mùa trăng thắm tình giao hảo như một nét văn hóa dân tộc tốt đẹp cần được giữ gìn.

Ngoài ra, với gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thực phẩm và 50 năm kinh nghiệm trong nghề bánh, từng chiếc bánh KIDO’s Bakery ra đời đều trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, đảm bảo chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm. Những thiết bị và dây chuyền sản xuất bánh Trung thu đều hiện đại với công nghệ tân tiến, đảm bảo tuyệt đối sức khỏe cho người tiêu dùng.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là trăng tháng Tám sẽ tròn đầy, những thức quà cổ truyền dân tộc đã được KIDO’s Bakery chăm chút, tinh chỉnh từ thiết kế sang trọng đến đa dạng hương vị thơm lừng bên trong, đang nhắc bạn nhớ rằng mùa đoàn viên sắp đến.