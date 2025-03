Shinhan Life ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh

Với thiết kế quyền lợi kép bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro kết hợp quyền lợi đầu tư, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh sẽ là "Người bạn đồng hành" bảo vệ đến 99 tuổi, mang đến cho khách hàng và gia đình sự an tâm trọn đời, vững vàng cho tương lai. Tham gia Shinhan – An Thịnh, khách hàng có thể tự do hoạch định các kế hoạch tài chính của bản thân, đồng thời được bảo vệ trước các rủi ro bất ngờ như tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Bên cạnh đó, khách hàng còn được hưởng quyền lợi đầu tư từ các khoản phí bảo hiểm đóng vào theo kết quả đầu tư của Quỹ liên kết chung với mức lãi suất không thấp hơn mức lãi suất cam kết tối thiểu trong hợp đồng bảo hiểm. Ngoài ra, khách hàng còn nhận được các quyền lợi thưởng hấp dẫn khác như: Vào năm 80 tuổi, khách hàng sẽ được nhận thêm quyền lợi An vui Tuổi vàng tương đương 20% số tiền bảo hiểm; linh hoạt đóng phí bảo hiểm kể từ năm thứ 4 của hợp đồng, đồng thời được chủ động đầu tư thêm để gia tăng tích lũy của tài khoản hợp đồng...