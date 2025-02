Moody's tiếp tục giữ mức đánh giá “triển vọng ổn định” dành cho Nam A Bank

Đồng thời quyết định giữ nguyên xếp hạng B2 đối với xếp hạng tiền gửi dài hạn bằng nội tệ (LC) và ngoại tệ (FC).

Việc Moody's khẳng định xếp hạng B2 và đánh giá tín dụng cơ bản (BCA) b3 của Nam A Bank phản ánh kỳ vọng của Moody’s rằng hồ sơ tín dụng của ngân hàng sẽ duy trì ổn định trong 12 đến 18 tháng tới, được hỗ trợ bởi chất lượng tài sản ổn định cũng như vốn và lợi nhuận đang được cải thiện.

Các xếp hạng cụ thể của Nam A Bank.

Tỷ lệ nợ xấu đã được cải thiện đáng kể, trong năm 2023 việc Nam A Bank xóa sạch toàn bộ trái phiếu VAMC giúp ngân hàng này gia tăng chất lượng tài sản. Trong khi đó, năm 2024, Nam A Bank tăng tín dụng +19% tương đồng bình quân ngành. Moody’s dự báo áp lực nợ xấu sẽ giảm nhẹ trong 12-18 tháng tới, giúp duy trì sự ổn định.

Trong khi đó, về tỷ lệ vốn cốt lõi (TCE/RWA), Moody’s dự báo sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong 12-18 tháng tới do tăng trưởng tín dụng chậm lại, điều này tạo cơ sở giúp Nam A Bank cải thiện tỷ lệ vốn cốt lõi (TCE/RWA) nếu vẫn duy trì mức tăng vốn điều lệ như các năm gần đây và đi kèm tăng tín dụng tương đồng bình quân ngành. Theo đó trong kỳ đánh giá này Moody's đã tăng 1 bậc xếp hạng sức mạnh về vốn của Nam A Bank.

Lợi nhuận trên tài sản hữu hình của ngân hàng đã tăng từ 1,3% năm 2023 lên 1,5% năm 2024 khi ngân hàng tối ưu hóa chi phí huy động vốn và chi phí hoạt động.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Ngoài ra, xếp hạng tiền gửi dài hạn và nhà phát hành của Nam A Bank là B2 cao hơn một bậc so với BCA b3 của ngân hàng, phản ánh kỳ vọng của Moody’s về xác suất hỗ trợ vừa phải từ Chính phủ (Ba2 ổn định) cho ngân hàng khi cần thiết.

Kết quả này của Moody’s phản ánh sự ghi nhận đối với kết quả kinh doanh của Ngân hàng trong thời gian qua. Cụ thể, kết thúc năm 2024, lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 4.545 tỉ đồng (vượt 13,6% chỉ tiêu được giao và tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ năm 2023). Tổng tài sản đạt hơn 245.000 tỉ đồng, tăng gần 16,8% so với cùng kỳ năm 2023. Huy động vốn đạt gần 179.000 tỉ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng của Nam A Bank đạt gần 168.000 tỉ đồng, tăng 18,34% so với đầu năm…

Moody’s cũng đưa ra nhận định xếp hạng và BCA của Nam A Bank có thể được nâng hạng nếu lợi nhuận trên tài sản hữu hình (ROTA) duy trì trên 1,5% trong khi cải thiện tỷ lệ bao phủ tổn thất cho vay lên hơn 75% NPL và tỷ lệ vốn chủ sở hữu phổ thông hữu hình trên tài sản tính theo rủi ro hiệu chỉnh (TCE) được cải thiện và duy trì trên 8%.