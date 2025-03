Vietbank Long An ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Ngày 3-3, tại tỉnh Long An, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) - Chi nhánh Long An và Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) tỉnh Long An đã tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính.

Đến tham dự buổi Lễ, về phía Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An có ông Nguyễn Tấn Lực - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Long An; ông Lưu Hiếu Trung - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An; bà Võ Hồng Trinh - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An. Về phía Vietbank có ông Phạm Danh - Phó Tổng Giám đốc Vietbank; ông Lê Quí Đôn - Giám đốc Vietbank Chi nhánh Long An.

Toàn cảnh Lễ ký kết thoả thuận hợp tác giữa Vietbank và Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Theo thỏa thuận, Vietbank Chi nhánh Long An sẽ triển khai dịch vụ thu hộ phí, lệ phí tại TTPVHCC tỉnh Long An, giúp tổ chức, cá nhân có thêm nhiều lựa chọn linh hoạt trong thanh toán. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch trực tiếp tại quầy của Vietbank đặt tại Trung tâm, hoặc thông qua các kênh thanh toán điện tử như chuyển khoản đã đăng ký sử dụng dịch vụ thương mại điện tử (E - Commerce), quét mã VietQR, và thanh toán qua ứng dụng ngân hàng.

Ông Phạm Danh - Phó Tổng Giám đốc Vietbank phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Danh - Phó Tổng Giám đốc Vietbank chia sẻ, việc hợp tác với TTPVHCC tỉnh Long An sẽ giúp đơn giản hóa quy trình thu phí, lệ phí, đồng thời tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận các phương thức thanh toán hiện đại. Vietbank cũng cam kết đồng hành cùng địa phương trong quá trình chuyển đổi số, góp phần thực hiện chủ trương lớn của Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính, đồng thời đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt theo định hướng của ngành Ngân hàng.

Ông Lưu Hiếu Trung - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ về mục đích của sự hợp tác này, ông Lưu Hiếu Trung - Phó Giám đốc phụ trách TTPVHCC tỉnh Long An cho biết, việc phối hợp với Vietbank giúp nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm, giảm thiểu thời gian xử lý thủ tục hành chính, mang lại sự thuận tiện tối đa cho người dân, góp phần hiện đại hóa nền hành chính công của tỉnh Long An.

Theo kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) do VCCI thực hiện, Long An hiện đứng vị trí thứ nhất trong các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long, xếp thứ 8/63 tỉnh, thành phố cả nước về chỉ số PAR INDEX. Đây là điểm sáng của tỉnh Long An, thể hiện sự tích cực đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết nhanh gọn các thủ tục hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Ngay từ đầu năm 2025, UBND tỉnh Long An đã ban hành kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2025, trong đó đặt mục tiêu cắt giảm 20% thủ tục hành chính nội bộ. Những sáng kiến cải cách, phương án đơn giản hóa, cắt giảm chi phí tuân thủ sẽ được nghiên cứu và trình lên các cấp có thẩm quyền. Vietbank tin tưởng rằng việc cung cấp dịch vụ thu hộ phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính sẽ là một trong những giải pháp hiệu quả để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Vietbank và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Trong thời gian tới, Vietbank sẽ phối hợp chặt chẽ với TTPVHCC tỉnh Long An để đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng các phương thức thanh toán hiện đại. Đồng thời, ngân hàng cũng cam kết tiếp tục cung cấp các giải pháp tài chính linh hoạt, đáp ứng nhu cầu, lợi ích thiết thực của khách hàng và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.