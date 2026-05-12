Lễ bàn giao xe tải THACO Linker cho khách hàng, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng cung ứng các giải pháp vận tải tại thị trường này.

Hình 1. THACO AUTO bàn giao xe cho khách hàng Philippines

Hình 2. Xe THACO Linker được bàn giao tại Philippines

Sau thành công của các sản phẩm xe bus THACO tại thị trường Philippines, THACO AUTO tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, giới thiệu xe tải THACO Linker, mang đến giải pháp vận tải tối ưu mới.

Trong bối cảnh ngành logistics khu vực đang chuyển mình mạnh mẽ, nhu cầu về các phương tiện vận hành linh hoạt và hiệu quả kinh tế ngày càng gia tăng. Thấu hiểu điều này, THACO AUTO hợp tác với BJ Mercantile để đưa dòng xe THACO Linker đến với các doanh nghiệp vận tải tại Philippines.

Sản phẩm được nghiên cứu và sản xuất tại Nhà máy THACO TRUCK (Chu Lai, Đà Nẵng). Với tỷ lệ nội địa hóa lên đến 70%, dòng xe tải THACO Linker hội tụ những giá trị cốt lõi đáp ứng mọi địa hình và nhu cầu kinh doanh:

Vận tải bền bỉ & tiết kiệm: xe được trang bị động cơ Euro 5 thế hệ mới, kết hợp cùng hộp số nhôm siêu nhẹ, tản nhiệt tốt, giúp xe vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn đảm bảo tính kinh tế cao.

Thiết kế vững chãi: khung chassis được dập nguyên khối, đảm bảo sự ổn định và an toàn ngay cả khi tải nặng.

Khả năng tùy biến linh hoạt: điểm vượt trội của THACO Linker chính là sự đa dạng trong thiết kế thùng xe. Từ thùng tiêu chuẩn (lửng, mui bạt, kín) đến các dòng chuyên dụng như xe đông lạnh, xe hàng lưu động... sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chuyên biệt của từng chuỗi cung ứng. Sản phẩm bàn giao được thiết kế, tinh chỉnh phù hợp với điều kiện vận hành tại Philippines.

Hình 3. Line-up xe tải THACO Linker T2

Hình 4. Line-up xe tải ben THACO Linker T3

Lễ bàn giao là minh chứng cho chiến lược mở rộng danh mục sản phẩm và thị trường xuất khẩu của THACO AUTO tại Philippines. Từ các dòng xe bus THACO Cruizer đến xe tải THACO Linker, THACO AUTO kiên trì với định hướng phát triển bài bản, đầu tư toàn diện vào sản phẩm, công nghệ và dịch vụ; khẳng định vị thế nhà sản xuất và xuất khẩu xe thương mại hàng đầu Đông Nam Á thông qua các sản phẩm xe "Made in Vietnam".