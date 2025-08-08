THACO AUTO bàn giao lô 315 xe tải cho J&T Express Việt Nam

Đại diện THACO AUTO và J&T Express Việt Nam tại Lễ bàn giao tổ chức vào ngày 30-7, tại showroom THACO Truck & Bus Bình Triệu (TP HCM)

Lô xe bàn giao gồm hai dòng sản phẩm: THACO Towner Van TF480V 2S và THACO Linker với hai phiên bản T2-6.5 và T2-12. Tất cả được thiết kế chuyên biệt phục vụ hoạt động giao nhận hàng hóa 24/7 trong khu vực nội thành và vận chuyển liên tỉnh, phù hợp với mô hình khai thác của J&T Express.

Đại diện THACO AUTO trao chìa khóa biểu trưng cho đại diện J&T Express Việt Nam

THACO Towner Van TF480V 2S là dòng xe tải van 2 chỗ ngồi, tải trọng 945 kg, khoang hàng lớn so với các sản phẩm trong cùng phân khúc, chiều dài lên đến 2,925 m và thể tích 5,43 m³, đáp ứng nhu cầu chuyên chở đa dạng. Xe được thiết kế cửa trượt 2 bên hông và cửa sau kiểu mở 2 bên, thuận tiện xếp dỡ hàng hóa. Xe sử dụng động cơ công nghệ Nhật Bản, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS, đảm bảo an toàn khi vận hành.

Mẫu THACO Towner Van bàn giao cho J&T Express Việt Nam

Trong khi đó, THACO Linker là dòng xe tải trung hoàn toàn mới của thương hiệu THACO Truck, do THACO AUTO nghiên cứu và phát triển. Xe trang bị động cơ Weichai, nổi bật ở khả năng tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường. Xe sử dụng thùng kín, thiết kế theo tiêu chuẩn J&T Express, giúp tối ưu hiệu quả xếp dỡ và bảo vệ hàng hóa trước mọi điều kiện thời tiết.

THACO Linker T2-6.5: tải trọng 1,9 tấn, kích thước thùng dài 4,445 m, vận hành linh hoạt trong đô thị và tuyến liên tỉnh ngắn.

THACO Linker T2-12: gồm 02 phiên bản có tải trọng 4,99 tấn và 7,75 tấn, kích thước thùng dài 6,3 m, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn liên tỉnh.

Mẫu THACO Linker được J&T Express Việt Nam tin tưởng lựa chọn

THACO AUTO và J&T Express Việt Nam bắt đầu hợp tác từ năm 2018. Đến nay, J&T Express đã đầu tư số lượng lớn xe tải do THACO AUTO sản xuất và phân phối, thuộc nhiều phân khúc như tải van, tải trung và tải nặng.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, THACO AUTO chú trọng dịch vụ sau bán hàng với hệ thống showroom, xưởng dịch vụ và cửa hàng phụ tùng chính hãng phủ khắp 34 tỉnh/thành, cùng dịch vụ hỗ trợ 24/7, mang lại sự thuận tiện và an tâm cho khách hàng.

Với triết lý "Lấy khách hàng làm trung tâm", THACO AUTO tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cấp dây chuyền sản xuất, đẩy mạnh nghiên cứu - phát triển và chuẩn hóa dịch vụ hậu mãi. Tập đoàn hướng đến việc cung cấp trải nghiệm toàn diện cho khách hàng, đồng hành cùng sự phát triển của ngành vận tải và logistics Việt Nam.