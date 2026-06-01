Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Đến với sự kiện, Nutifood mang đến không gian trải nghiệm hiện đại với chủ đề "Hành trình khám phá nguồn dinh dưỡng khoa học", nổi bật hình ảnh công thức FDI vừa được USPTO Hoa Kỳ cấp bằng sáng chế.

Gian hàng thiết kế mở cùng nhiều hoạt động tương tác giúp khách tham quan có cơ hội tìm hiểu rõ hơn về hành trình nghiên cứu và phát triển dinh dưỡng của doanh nghiệp Việt.

Đến với gian hàng, người dân được trải nghiệm và nhận các sản phẩm dinh dưỡng đa dạng của Nutifood như GrowPLUS+, NuVi, Varna, NutiMilk,... Đặc biệt, các sản phẩm kem Bliss, Celano, Merino làm từ nguồn sữa chất lượng cao của Trang trại NutiMilk Gia Lai nhanh chóng gây ấn tượng với du khách bởi hương vị thơm ngon, mát lạnh, giúp xua tan cái nắng nóng oi bức của miền Bắc.

Bên cạnh hoạt động dùng thử sản phẩm, các minigame tương tác cùng nhiều phần quà hấp dẫn cũng thu hút đông đảo khách hàng tham gia.

Hiện diện tại triển lãm, Nutifood tiếp tục khẳng định tinh thần đổi mới và đầu tư nghiêm túc vào khoa học dinh dưỡng, đồng thời cho thấy nỗ lực của thương hiệu Việt trong hành trình nâng cao chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường.

Vietnam Dairy là triển lãm quốc tế duy nhất về ngành sữa và sản phẩm sữa tại Việt Nam, được tổ chức định kỳ hai năm một lần, do Hiệp hội Sữa Việt Nam (VDA) chủ trì, gồm ba sự kiện lớn: Triển lãm Quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam (Vietnam Dairy 2026); Triển lãm Kem Việt Nam (Vietnam Ice Cream Expo); Triển lãm Trà sữa và Thức uống hiện đại tại Việt Nam (Vietnam Milk Tea and Beverage Innovation Expo).

Hoạt động năm nay có sự tham gia của hơn 250 gian hàng đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ uy tín như: Australia, Bỉ, Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand, Pháp, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Đài Loan (Trung Quốc) và Việt Nam. Đây cũng là dịp ngành Sữa Việt Nam khẳng định vị thế, mở rộng hợp tác quốc tế. Hướng tới phát triển bền vững và đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng trong giai đoạn mới.