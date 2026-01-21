Thị trường
21/01/2026 15:43

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu

THACO AUTO ra mắt ứng dụng THACO AUTO Services, số hóa toàn bộ quy trình chăm sóc xe, kết nối khách hàng với hệ thống dịch vụ chính hãng trên toàn quốc

THACO AUTO Services là ứng dụng di động chính thức của THACO AUTO, được phát triển như một nền tảng hỗ trợ khách hàng quản lý và chăm sóc xe theo cách hiện đại, thuận tiện và đồng bộ.

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu - Ảnh 1.

Ứng dụng THACO AUTO Services nâng tầm trải nghiệm dịch vụ khách hàng

Ứng dụng tích hợp thông tin xuyên suốt về phương tiện trong một hệ thống thống nhất, phù hợp với thói quen sử dụng điện thoại thông minh của khách hàng hiện nay, từ đó giúp quá trình bảo dưỡng xe trở nên chủ động, minh bạch và dễ dàng hơn.

THACO AUTO Services cho phép người dùng quản lý nhiều dòng xe khác nhau trên cùng một nền tảng, lưu trữ đầy đủ thông tin về bảo hành, lịch sử dịch vụ và số kilomet vận hành. Khách hàng có thể đặt lịch bảo dưỡng, sửa chữa trực tuyến tại hệ thống xưởng dịch vụ trên toàn quốc với thao tác đơn giản, tự động điền thông tin xe và xác nhận chỉ trong một chạm.

Ứng dụng còn tích hợp hệ thống E-voucher, giúp người dùng dễ dàng nhận và quản lý các ưu đãi theo từng thương hiệu, đồng thời sử dụng trực tiếp khi đặt dịch vụ. Bên cạnh đó, khách hàng có thể tìm hiểu thông tin chi tiết các mẫu xe đang phân phối, đặt lịch lái thử ngay trên ứng dụng, cũng như cập nhật kịp thời các chương trình khuyến mãi, sự kiện và tin tức mới nhất từ THACO AUTO và các thương hiệu trực thuộc.

Ngoài ra, THACO AUTO Services hỗ trợ tra cứu lịch sử bảo dưỡng nhằm giúp người dùng chăm sóc xe hiệu quả và chủ động hơn, đồng thời cung cấp tính năng tìm kiếm đại lý, xưởng dịch vụ thuận tiện với chỉ dẫn đường đi, giờ làm việc và liên hệ nhanh với tư vấn viên. Hệ thống hỗ trợ khách hàng cũng được tích hợp, cho phép liên hệ tổng đài, gửi phản hồi và tạo yêu cầu hỗ trợ tức thời.

Nhân dịp ra mắt ứng dụng, THACO AUTO triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cài đặt và kích hoạt THACO AUTO Services lần đầu. Theo đó, người dùng sẽ nhận quà tặng chính phẩm THACO Parts gồm hai chai nước rửa kính, áp dụng đến hết ngày 31-1-2026 tại hệ thống xưởng dịch vụ THACO AUTO trên toàn quốc. Ưu đãi được cấp dưới dạng e-voucher và sử dụng trực tiếp khi thanh toán dịch vụ tại xưởng.

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu - Ảnh 2.

Khách hàng cài đặt và kích hoạt ứng dụng THACO AUTO Services lần đầu sẽ nhận được quà tặng

Việc phát triển THACO AUTO Services không chỉ nâng cao trải nghiệm khách hàng mà còn góp phần hình thành thói quen chăm sóc xe hiện đại, phù hợp với xu hướng số hóa ngành ô tô. Đây được xem là một bước đi trong chiến lược phát triển dịch vụ hậu mãi, lấy khách hàng làm trọng tâm, đồng thời gia tăng sự gắn kết giữa người dùng và hệ sinh thái dịch vụ của THACO AUTO.

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu - Ảnh 3.

THACO AUTO Services hỗ trợ khách hàng quản lý và chăm sóc xe thuận tiện trên điện thoại

THACO AUTO ra mắt ứng dụng số chăm sóc xe đa thương hiệu - Ảnh 4.THACO AUTO ra mắt Showroom Mazda Flagship lần đầu tiên tại TPHCM

Chủ tịch THACO Group Trần Bá Dương cùng Chủ tịch Mazda ngắm 3 mẫu xe mới nhân dịp ra mắt Showroom Mazda Flagship đầu tiên tại TPHCM.

PV

từ khóa : Thaco
